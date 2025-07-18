Tập đoàn NEC của Nhật Bản hôm nay thông báo hoàn thành xây dựng và bắt đầu vận hành hệ thống cáp quang biển Đông Nam Á - Nhật Bản 2 (SJC2). Dự án này mở ra giai đoạn phát triển quan trọng trong hạ tầng viễn thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyến cáp chính của SJC2 liên kết Singapore, Hong Kong Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời mở rộng các nhánh phụ đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. NEC đã thực hiện việc xây dựng toàn bộ hệ thống cáp với chiều dài tổng cộng khoảng 10.500 km.

Tuyến cáp ngầm SJC2 kết nối Singapore, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nguồn: NEC

Hệ thống SJC2 sử dụng công nghệ ghép kênh quang tiên tiến nhất hiện nay, cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ trên 126 terabit mỗi giây. Công nghệ này được tính toán dựa trên tốc độ đường truyền 400 Gbps nhân với 45 bước sóng và 7 cặp sợi quang.

Việc triển khai SJC2 giúp tăng cường hạ tầng cáp quang biển trong khu vực thông qua việc bổ sung thêm dung lượng, đa dạng hóa tuyến đường và nâng cao khả năng chịu đựng. Hệ thống tăng cường tính dự phòng của mạng lưới nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa các nước Đông Nam Á và Đông Á.

Tuyến cáp SJC2 mang lại những lợi thế quan trọng cho Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Cáp quang biển SJC2 với băng thông hơn 126 Tbps là động lực quan trọng để Internet Việt Nam tăng tốc, cung cấp các mô hình kinh doanh số, phát triển AI và công nghệ tương lai, đồng thời nâng cao vị trí của Việt Nam trên bản đồ mạng lưới thế giới. Theo thống kê, hiện VNPT đang khai thác các tuyến cáp biển chủ lực: SJC2, AAG, APG, AAE-1, Faster, SMW-3 với dung lượng lớn kết nối quốc tế. SJC2 là tuyến mới nhất, hiện đại nhất và có dung lượng lớn nhất VNPT sẽ khai thác thác. Điểm cập bờ Việt Nam của tuyến cáp SJC2 tại Quý Nhơn đã được VNPT hoàn thành vào tháng 8/2019.

Ông Meng Fai Yue, Giám đốc Cấp cao của Singtel và ông Herbert Xiong, Trưởng phòng Hạ tầng Cáp quang biển của China Mobile International, đồng chủ tịch Ủy ban Quản lý Tập đoàn SJC2, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hệ thống cáp quang biển SJC2.

Hai lãnh đạo này cho biết SJC2 đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng số toàn cầu, giúp thúc đẩy kết nối trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hệ thống cung cấp dung lượng băng thông vượt trội và độ trễ cực thấp, hỗ trợ thế hệ tiếp theo của điện toán đám mây, các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo và trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các nền kinh tế hàng đầu châu Á.

Ông Tomonori Uematsu, Phó Chủ tịch Tập đoàn NEC và Giám đốc Điều hành Ban Mạng lưới Cáp quang biển, chia sẻ về vai trò của NEC trong dự án này. Ông cho biết NEC vừa là nhà cung cấp hệ thống SJC2, vừa là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực hệ thống cáp quang biển với hơn 60 năm kinh nghiệm.

NEC đã lắp đặt hơn 400.000 km cáp quang biển, đủ để bao quanh Trái đất khoảng 10 lần, tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong dự án SJC2, NEC tham gia với vai trò tích hợp hệ thống, cung cấp mọi thứ từ sản xuất cáp quang biển và bộ lặp đến thiết kế tuyến đường, lắp đặt và thử nghiệm.