Iridium thử nghiệm thành công tin nhắn vệ tinh phủ 100% toàn cầu

Iridium Communications vừa công bố thử nghiệm truyền tin nhắn hai chiều qua mạng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) thành công. Tin nhắn "Tới Iridium và xa hơn thế" gửi từ điện thoại di động khởi đầu cho dịch vụ Iridium NTN Direct (Non-Terrestrial Network Direct - Mạng phi mặt đất trực tiếp là công nghệ kết nối vệ tinh cho phép các thiết bị di động thông thường).

Ông Matt Desch, Giám đốc điều hành Iridium, khẳng định NTN Direct không còn nằm trên giấy mà đã phát sóng thực tế, gửi tin và vượt qua các bài kiểm tra khắt khe. Các nhà mạng di động và nhà sản xuất chip đang hợp tác với Iridium vì hãng sở hữu mạng vệ tinh hoạt động xuyên suốt khắp thế giới, hỗ trợ mạng mặt đất chứ không cạnh tranh với các hãng khác.

Iridium tuyên bố NTN Direct trở thành dịch vụ mạng phi mặt đất (NTN) đầu tiên trên thế giới tuân thủ tiêu chuẩn NB-IoT và kết nối trực tiếp với thiết bị (D2D). Dịch vụ hoạt động dựa trên giao thức NB-IoT do tổ chức 3GPP xác lập, triển khai thông qua thuật toán sóng 5G trên các vệ tinh có thể định nghĩa bằng phần mềm của Iridium

Dịch vụ phủ sóng 100% toàn cầu nhờ khai thác hệ thống vệ tinh sẵn có đang hỗ trợ liên lạc quan trọng trên khắp thế giới. Việc sử dụng vệ tinh sẵn có giảm rào cản kỹ thuật, pháp lý và thương mại cho đối tác, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường so với các giải pháp vệ tinh theo vùng hoặc dựa trên phổ tần di động.

Iridium hợp tác với Nordic Semiconductor, hãng dẫn đầu toàn cầu về giải pháp kết nối không dây công suất thấp, thử nghiệm truyền tin nhắn đầu tiên từ thiết bị di động. Hãng sử dụng module nRF9151 LTE-M/NB-IoT/NTN tiêu thụ ít năng lượng để gửi tin qua vệ tinh Iridium.

Ông Oyvind Birkenes, Phó Giám đốc điều hành Nordic Semiconductor, nhận định kết nối toàn cầu không còn phụ thuộc vào hạ tầng. Các thiết bị chạy pin có thể triển khai ở bất kỳ đâu bằng module tiêu chuẩn công suất thấp. Nordic cam kết đẩy nhanh việc phổ biến IoT qua vệ tinh theo tiêu chuẩn quốc tế, lộ trình phát triển hoàn toàn phù hợp với kế hoạch triển khai 2026 của Iridium.

NTN Direct phục vụ nhiều trường hợp sử dụng trong thị trường tiêu dùng và công nghiệp. Dịch vụ hỗ trợ gửi tin nhắn khẩn cấp và an toàn, theo dõi tài sản, giám sát ô tô và vận tải, quản lý tiện ích, logistics, nông nghiệp và bảo trì cơ sở hạ tầng vùng xa.

Nhà mạng di động có cơ hội xóa khoảng trống phủ sóng, giữ chân thuê bao và tạo nguồn thu mới mà không cần xây dựng hay duy trì thêm hạ tầng mặt đất. Nhà sản xuất chip và thiết bị có thể tích hợp khả năng vệ tinh theo tiêu chuẩn vào sản phẩm, hỗ trợ kết nối toàn cầu qua cả mạng mặt đất lẫn vệ tinh trên một nền tảng phần cứng duy nhất.

Iridium cho biết 85% nhà mạng di động trên thế giới đang xem xét sử dụng dịch vụ kết nối qua vệ tinh quỹ đạo thấp để mở rộng phủ sóng toàn cầu. Tỷ lệ này phản ánh nhu cầu thực tế của ngành khi mạng mặt đất không thể tiếp cận mọi khu vực.

Iridium dự kiến tiếp tục mở rộng thử nghiệm trực tuyến và tích hợp với đối tác trong các tháng tới, hướng tới triển khai thương mại NTN Direct trong năm 2026.