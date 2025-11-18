Tập đoàn OSB phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao Điện Biên

Tập đoàn OSB tài trợ và thực hiện dự án phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số cho điểm trường vùng cao

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn OSB và UBND tỉnh Điện Biên, với thế mạnh công nghệ của doanh nghiệp, Tập đoàn OSB vinh hạnh tiếp tục tài trợ và thực hiện dự án phủ sóng “vùng lõm”, phổ cập kết nối số cho điểm trường, điểm bản “không điện, không sóng, không Internet” tại tỉnh Điện Biên, tiếp nối hành trình nhân văn của chương trình thiện nguyện thường niên “TRƯỜNG HỌC SỐ VÙNG CAO - OSB VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN”.

Tham dự cùng Tập đoàn OSB trong chương trình vô cùng ý nghĩa này có ông Nguyễn Bá Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên, ông Tòng Văn Nghiến – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã – Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, ông Nguyễn Phúc Đồng Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma cùng các thầy cô điểm trường mầm non và tiểu học Trạm Củ, toàn thể người dân địa phương.

Ông Nguyễn Bá Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, ghi nhận và đánh giá cao năng lực triển khai cùng tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn OSB trong việc thiết lập và vận hành hệ thống thông tin liên lạc, Internet vệ tinh đến những khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của kết nối số tại các điểm trường, điểm bản vùng cao giúp thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn OSB vì đã đồng hành bằng tâm huyết và hành động cụ thể, mang tới giá trị thiết thực cho bà con và thầy trò nơi đây.

Xã Pú Nhung là một trong những xã đặc biệt khó khăn cả về cơ sở vật chất, các điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên. Riêng bản Trạm Củ cách trung tâm xã hơn 20km và là bản khó khăn nhất với tình trạng 3 không (không điện, không sóng, không Internet). Người dân và học sinh nơi đây lâu nay vẫn đang phải đối mặt với những thiếu thốn cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, đặc biệt là khả năng tiếp cận Internet – chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, phát triển kinh tế xã hội trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

Thấu hiểu được những khó khăn, thách thức của giáo dục vùng cao và sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng viễn thông của những thôn, bản, với quyết tâm nối dài cánh tay tương thân tương ái, Tập đoàn OSB tổ chức triển khai, xây dựng thành công trạm Internet vệ tinh. Dự án nhằm mang cơ hội tiếp cận dịch vụ thoại và Internet vệ tinh cho giáo viên, học sinh cũng như cho người dân sinh sống ở các thôn, bản lân cận.

Hệ thống chảo thu vệ tinh kết nối với vệ tinh OSBSAT-1 sẽ cung cấp kênh thoại vệ tinh với đầu số trong nước 06789xxxxx cùng đường truyền Internet tốc độ ổn định, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các thầy cô để thu thập, xây dựng các tư liệu giảng dạy điện tử, tham gia các buổi tập huấn, đào tạo từ xa và giúp người dân thôn bản người dân có thể liên lạc và cập nhật tin tức nhanh hơn, được tiếp cận dịch vụ hành chính công, y tế, giáo dục trực tuyến và được tiếp cận với những phương thức làm ăn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ông Tòng Văn Nghiến - Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, Tập đoàn OSB đã trao tặng và trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ giảng dạy và sinh hoạt cho thầy và trò tại Điểm trường. Nhân dịp này, Tập đoàn OSB còn trao tặng 01 tivi 43 inch và nhiều phần quà cho thầy cô và học sinh điểm trường tiểu học và mầm non Trạm Củ cùng người dân thôn bản nơi đây.

Trước đây, bà con phải đi hơn 20km xuống trụ sở xã để nộp hồ sơ, làm giấy tờ. Nay, nhờ hạ tầng viễn thông và Internet do Tập đoàn OSB tài trợ, địa phương đã triển khai mô hình chính quyền hai cấp, tiếp nhận và xử lý trực tuyến ngay tại bản. Điểm trường Trạm Củ sẽ trở thành điểm liên lạc thoại và truy cập Internet vệ tinh cộng đồng, nơi bà con đến sinh hoạt, nhận hỗ trợ và tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn rất nhiều. Ông Tòng Văn Nghiến – Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, cho biết.

Tập đoàn OSB tin rằng, chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ các đô thị lớn, mà còn cần được lan tỏa đến từng bản làng, từng ngôi trường vùng cao, nơi các em học sinh và người dân xứng đáng được tiếp cận với tri thức và thế giới bên ngoài qua kết nối Internet.

Với tinh thần đó, Tập đoàn OSB mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các bộ ban ngành, cơ quan và doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng hành trình phủ sóng vùng lõm, kết nối hạ tầng số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn dân, toàn diện mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Ông Nguyễn Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Tập đoàn OSB bàn giao Trạm Internet vệ tinh cho Hiệu trưởng trường Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên và UBND xã Pú Nhung.

Tập đoàn OSB là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cung cấp các sản phẩm, giải pháp với công nghệ tiên tiến trong 4 lĩnh vực chiến lược: Viễn thông & Vệ tinh, Tích hợp hệ thống, Thương mại điện tử & Công nghệ số, và An ninh Quốc phòng.

Với sứ mệnh mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, OSB không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và phát triển các giải pháp tối ưu, đồng hành cùng Chính phủ, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy xã hội và kinh tế phát triển bền vững.