UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Phạm Anh

Phạm Anh

11:39 | 25/12/2025
Đây là kết quả của hợp tác tốt đẹp giữa hai thương hiệu hàng đầu Nhật Bản suốt 10 năm qua, cũng như mong muốn mang đến hệ sinh thái toàn diện hơn cho khách hàng sở hữu xe Subaru, từ đó đảm bảo sự an tâm và tin cậy tối đa.
Lễ ký kết có sự tham gia của ông Đỗ Thanh Tuấn – Đại diện phòng phát triển kinh doanh Công ty bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) - và bà Lê Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam cùng các cộng sự của hai thương hiệu và các cơ quan thông tấn.

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu
UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Chương trình ra mắt đồng thương hiệu UIC-Subaru sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang đến gói bảo hiểm ô tô độc quyền được thiết kế riêng với nhiều quyền lợi vượt trội dành cho khách hàng sở hữu xe Subaru tại Việt Nam.

Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện phòng phát triển kinh doanh UIC đánh giá “Sau 10 năm đồng hành và giải quyết bồi thường cho khách hàng Subaru chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình bảo hiểm đồng thương hiệu này. Đây không chỉ là một sản phẩm dịch vụ mà còn là lời cam kết bền vững nhằm bảo vệ trọn vẹn giá trị chiếc xe và sự an toàn của khách hàng trước mọi biến cố.”

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu
Ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện phòng phát triển kinh doanh UIC

Theo đó, với gói bảo hiểm độc quyền này, khách hàng sở hữu xe ô tô Subaru sẽ được bảo vệ 5 quyền lợi cốt lõi:

  • Bồi thường xe mới 100%: trong năm đầu tiên nếu tổn thất trên 75% giá trị xe, UIC sẽ thay thế bằng một chiếc xe mới hoàn toàn.
  • Bảo vệ tổn thất bộ phận: che chở mọi hư hại dù là nhỏ nhất như các vết trầy xước, bể đèn, bể kính, bể gương…
  • Lá chắn thiên tai và thủy kích: bảo vệ tối ưu động cơ và hệ thống điện trước các diễn biến phức tạp của thời tiết.
  • Bảo hiểm mất cắp bộ phận: áp dụng cho các linh kiện chính hãng Subaru.
  • Sửa chữa chính hãng 100%: cam kết sửa chữa tại các xưởng dịch vụ của Subaru với phụ tùng nguyên bản, giữ vững “ADN an toàn” của xe.
UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu
Chương trình đồng thương hiệu mang đến nhiều quyền lợi đặc biệt hơn cho khách hàng

Bên cạnh 5 quyền lợi cốt lõi kể trên thì chương trình bảo hiểm đồng thương hiệu UIC-Subaru còn mang đến các đặc quyền đặc biệt như:

  1. Bồi thường thủy kích 100%: đây mà mức cao nhất trên thị trường bảo hiểm xe hiện nay cho dòng Subaru, giúp khách hàng xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo ngập nước.
  2. Nâng cấp bảo hiểm mất cắp bộ phận lên 90%: giúp gia tăng giá trị bồi thường, giảm thiểu tối đa thiệt hại tài chính cho chủ phương tiện.
  3. Cứu hộ mở rộng: bên cạnh mức bồi thường cứu hộ cho những sự kiện được bảo hiểm cao nhất trên thị trường hiện nay là 10 triệu đồng/ 1 năm thì bảo hiểm UIC sẽ chi trả chi phí cẩu xe trong trường hợp xe không thể tự di chuyển về showroom/garage/cơ sở sửa chữa của Subaru để khắc phục sự cố kỹ thuật.
  4. Chi phí xe cấp cứu cho người ngồi trên xe lên đến 1.000.000 đồng / 1 năm. Theo đó UIC sẽ chi trả chi phí xe cấp cứu phát sinh trong trường hợp cấp cứu để đưa người ngồi trên xe bị tai nạn tới bệnh viện gần nhất để chữa trị.
  5. Bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe: UIC sẽ thanh toán các chi phí thuê xe, chi phí sử dụng dịch vụ xe công nghệ hoặc taxi 200.000/1 ngày (từ ngày sửa chữa thứ 3), giúp khách hàng duy trì nhịp sống thuận tiện.
UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu
Đại diện UIC phát biểu tại lễ ký kết

Có thể nói sự kết hợp này không chỉ đơn thuần là gói bảo hiểm mà còn là tấm hộ chiếu an toàn được bảo chứng bởi công nghệ an toàn hàng đầu của Subaru và dịch vụ bảo hiểm chuẩn Nhật của UIC.

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu
Bà Lê Thanh Hải – Tổng Giám đốc Subaru Việt Nam

Chia sẻ về chương trình hợp tác lần này với UIC, bà Lê Thanh Hải – Tổng Giám đốc Subaru Việt Nam cho biết: “Việc ra mắt chương trình bảo hiểm đồng thương hiệu UIC – Subaru đánh dấu một cột mốc mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa UIC và Subaru khi ngày càng hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt hơn nữa, bằng những quyền lợi và dịch vụ bảo hiểm đặc quyền hàng đầu chỉ dành riêng cho khách hàng của Subar”.

Subaru Bảo hiểm UIC Hợp tác chiến lược chương trình đồng thương hiệu

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

