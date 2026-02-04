Microchip giới thiệu mô-đun nguồn 25A siêu nhỏ cho máy chủ AI

Microchip Technology vừa giới thiệu mô-đun nguồn MCPF1525 vào ngày 4/2/2026, hướng đến thị trường trung tâm dữ liệu và máy chủ AI đang phát triển mạnh. Thiết bị sử dụng bộ chuyển đổi buck điện áp đầu vào 16V, cấp dòng điện 25A cho mỗi mô-đun riêng lẻ. Các kỹ sư có thể ghép chồng tối đa 8 mô-đun để đạt công suất 200A.

Mô-đun nguồn MCPF1525 được trang bị PMBus™ của Microchip cung cấp nguồn DC-DC 25A, có thể ghép chồng để đạt tới 200A

Sản phẩm tích hợp giao tiếp PMBus và I2C, cho phép lập trình và giám sát từ xa. Microchip thiết kế MCPF1525 chuyên biệt cho thế hệ thiết bị chuyển mạch PCIe mới và các bộ xử lý MPU trong điện toán hiệu năng cao.

MCPF1525 nổi bật với kích thước siêu nhỏ 6,8mm x 7,65mm x 3,82mm. Microchip áp dụng cấu trúc đứng thay vì kiểu nằm ngang truyền thống, giúp giảm 40% diện tích bo mạch so với các mô-đun nguồn cùng công suất trên thị trường. Con số này mang ý nghĩa quan trọng với các nhà thiết kế máy chủ AI, nơi mỗi milimet vuông bo mạch đều phải tính toán kỹ lưỡng.

Mô-đun tích hợp cuộn cảm tùy chỉnh, hạn chế nhiễu dẫn điện và bức xạ điện từ. Giải pháp này nâng cao độ chính xác truyền tín hiệu tốc độ cao, giảm trường hợp hệ thống phải truyền lại dữ liệu do lỗi, từ đó tiết kiệm điện năng và thời gian xử lý.

Microchip trang bị MCPF1525 các chức năng bảo vệ báo cáo qua PMBus, gồm chống quá nhiệt, quá dòng và quá áp. Thiết bị hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ âm 40 độ C đến cộng 125 độ C nhờ chip được gia cường nhiệt. EEPROM nhúng trên bo mạch cho phép người dùng cài đặt sẵn thông số khởi động mặc định, giúp rút ngắn thời gian triển khai hệ thống.

"Mô-đun nguồn MCPF1525 giúp khách hàng đạt hiệu quả hệ thống, độ tin cậy và khả năng mở rộng cần thiết cho điện toán công nghiệp và trung tâm dữ liệu hiệu suất cao", ông Rudy Jaramillo, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận giao diện và năng lượng analog của Microchip chia sẻ. Ông nhấn mạnh khả năng tích hợp liền mạch giữa MCPF1525 với các sản phẩm Microchip khác như công nghệ PCIe Switchtec, FPGA, MPU và bộ điều khiển Flashtec NVMe, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, giảm rủi ro và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Microchip công bố giá MCPF1525 ở mức 12 USD cho đơn hàng tối thiểu 1.000 chiếc. Khách hàng mua trực tiếp từ Microchip hoặc qua các đại lý phân phối được ủy quyền trên toàn cầu. Hãng cung cấp nhiều dòng mô-đun nguồn DC-DC với điện áp đầu vào từ 5,5V đến 70V, phục vụ đa dạng nhu cầu thiết kế.