Super Micro tăng cường sản xuất tại Châu Âu để bắt sóng nhu cầu AI

Tổng giám đốc điều hành của Super Micro, Charles Liang, trả lời Báo chí rằng công ty có kế hoạch tăng đầu tư vào châu Âu và cho biết cho biết “nhu cầu ở châu Âu đang tăng rất nhanh”. Ảnh: Reuters.

Việc SuperMicro tăng cường sản xuất tại Châu Âu để bắt sóng nhu cầu AI trong đó có mở rộng sản xuất máy chủ AI ngay tại khu vực này

Thông tin trên được CEO Charles Liang xác nhận trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Báo chí Quốc tế hôm thứ Tư 9/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Raise diễn ra tại Paris, Pháp.

“Nhu cầu tại châu Âu đang tăng rất nhanh nên tôi đã quyết định rằng cần phải đầu tư nhiều hơn, bao gồm cả việc sản xuất máy chủ tại đây”, ông Liang nói, đồng thời khẳng định SuperMicro đã có cơ sở sản xuất tại Hà Lan và sẵn sàng mở rộng sang các địa điểm khác nếu cần thiết.

Chạy đua với nhu cầu AI

Super Micro hiện là một trong những công ty then chốt trong chuỗi cung ứng hạ tầng AI toàn cầu, chuyên sản xuất máy chủ hiệu năng cao tích hợp chip Nvidia, phục vụ cho quá trình huấn luyện và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn.

Sự chuyển hướng mở rộng sang châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang tăng tốc phát triển năng lực điện toán, với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Nvidia. Chỉ chưa đầy một tháng trước, CEO Jensen Huang của Nvidia đã có chuyến công du châu Âu, ký kết một loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và kêu gọi tăng cường đầu tư vào điện toán AI.

“Đây là nhu cầu toàn cầu và tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục cải thiện trong nhiều năm tới”, ông Liang nhận định.

SuperMicro từng là một trong những cổ phiếu tăng nóng nhất năm 2024, đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3 nhờ cơn sốt AI do OpenAI và ChatGPT khơi mào. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm gần 60% kể từ đỉnh do những lo ngại về báo cáo tài chính và hoạt động kế toán.

Dù vậy, công ty đã xoa dịu thị trường sau khi nộp lại báo cáo tài chính năm tài chính 2024 vào tháng 2, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh vào chiến lược tăng trưởng dài hạn. Trong quý gần nhất, Super Micro công bố hướng dẫn tài chính yếu hơn kỳ vọng, khiến một số nhà đầu tư nghi ngờ về sức cầu trong tương lai.

Tuy nhiên, CEO Charles Liang phủ nhận các lo ngại này: “Tốc độ tăng trưởng của chúng tôi vẫn rất mạnh, vì chúng tôi không ngừng đổi mới công nghệ nền tảng và mở rộng phạm vi kinh doanh. Không gian phát triển vẫn còn rất lớn, rất rộng”.