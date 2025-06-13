Claude.ai gặp sự cố, người dùng khó truy cập

Nhiều người dùng nền tảng AI Claude.ai của Anthropic đã trải qua sự cố gián đoạn dịch vụ vào ngày 12/6, ảnh hưởng đến khả năng truy cập tài khoản. Dù sự cố đã được khắc phục, một số người dùng vẫn có thể gặp phải tình trạng không thể truy cập hoặc tốc độ rất chậm.

Tại Việt Nam, đến 10:00 sáng ngày 13/6, người dùng không truy cập Claude.ai được. Người dùng có liên hệ hỗ trợ, Anthropic phản hồi qua phiên chat online rằng: "Chúng tôi đã gặp sự cố gián đoạn dịch vụ vào đầu ngày hôm nay, sự cố này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập tài khoản của bạn. Mặc dù sự cố đã được giải quyết, nhưng bạn vẫn có thể gặp phải một số tác động còn sót lại".

Người dùng Claude.ai gặp khó khăn truy cập, Anthropic đưa ra hướng khắc phục. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận, vào ngày 12/6, Anthropic đã ghi nhận nhiều sự cố khác nhau. Cụ thể, vào lúc 1h41 sáng ngày 13/6 (giờ Việt Nam), công ty bắt đầu điều tra vấn đề gây ra lỗi HTTP 503 trên các dịch vụ. Đến 1h54 sáng ngày 13/6, họ xác định rằng tỷ lệ lỗi cao là do sự cố mất điện đang ảnh hưởng đến Google Cloud Platform (GCP) và các dịch vụ liên quan.

Vào lúc 2h20 sáng ngày 13/6, các chức năng tải lên hình ảnh và tệp trên API hoặc thông qua Claude.ai bị tạm dừng do sự cố với GCP. Tuy nhiên, các yêu cầu chỉ liên quan đến văn bản vẫn có khả năng thành công. Đến 2h52 sáng ngày 13/6, Anthropic ghi nhận tỷ lệ lỗi gia tăng đối với các yêu cầu đến tất cả các mô hình, đồng thời tiếp tục nỗ lực giảm thiểu tác động từ sự cố của GCP.

Mãi đến 3h26 sáng ngày 13/6, các kỹ sư của Anthropic vẫn tiếp tục làm việc để khôi phục tỷ lệ thành công của API công khai, mặc dù các yêu cầu văn bản thuần túy tới Claude.ai đã có thể trả về phản hồi như mong đợi.

Trạng thái dịch vụ Anthropic tại anthropic.statuspage.io. Ảnh chụp màn hình

Vào 3h44 sáng ngày 13/6, Anthropic thông báo tỷ lệ thành công đã trở lại bình thường trên Anthropic API, Console và Claude.ai. Công ty vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ để đảm bảo không có vấn đề nào phát sinh thêm. Đến 3h55 sáng ngày 13/6, công ty xác nhận tất cả tỷ lệ thành công đã trở lại mức bình thường và tiếp tục theo dõi sát sao. Sự cố này được đánh dấu là "đã được giải quyết" vào cuối ngày 12/6.

Sự cố gián đoạn dịch vụ này cho thấy ngay cả những nền tảng công nghệ lớn cũng không thể tránh khỏi những rủi ro kỹ thuật, đặc biệt khi phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây bên thứ ba như Google Cloud Platform. Trước đó, ngày 10/6, hai dịch vụ của OpenAI là chatbot ChatGPT và công cụ tạo video Sora hiện không thể truy cập hoặc tốc độ rất chậm ở nhiều khu vực trên thế giới.

Nếu người dùng vẫn gặp khó khăn khi truy cập Claude.ai sau sự cố, Anthropic khuyến nghị một số bước khắc phục:

Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.

Tắt bất kỳ tiện ích mở rộng trình duyệt nào đang hoạt động.

Đảm bảo không sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Thử truy cập Claude.ai bằng một trình duyệt khác.

Khởi động lại máy tính.

Nếu các bước trên không hiệu quả, người dùng có thể kiểm tra trang trạng thái dịch vụ của Anthropic tại anthropic.statuspage.io để biết thêm thông tin về các vấn đề đang diễn ra. Trường hợp sự cố vẫn tiếp diễn, người dùng cần cung cấp thêm chi tiết về vị trí gặp lỗi trong quá trình đăng nhập để nhận được hỗ trợ tốt nhất.