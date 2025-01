Điểm khác biệt giữa Claude.ai và Google Bard

Google đã đầu tư cho Anthropic gần 400 triệu USD vào đầu năm 2023. Đến ngày 11/7/2023, Anthropic ra mắt Claude.ai để cung cấp quyền truy cập công khai vào Claude 2, có khả năng viết mã, toán học và suy luận so với phiên bản trước đó.

Chỉ 2 ngày sau đó, ngày 13/7/2023, Google công bố bản cập nhật Google Bard, với hơn 40 ngôn ngữ được hỗ trợ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Việt, cùng khả năng chỉnh sửa câu trả lời, ghim và chia sẻ cuộc trò chuyện, và nhiều cải tiến khác.

Tính đến tháng 7/2023, Claude.ai và Google Bard đều được công bố là bản thử nghiệm và miễn phí hoàn toàn cho người dùng.

Để sử dụng Google Bard bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Google (Gmail), trong khi đó, để sử dụng Claude.ai bạn có thể sử dụng email riêng hoặc tài khoản Google. Nếu bạn sử dụng tài khoản Google Workspace ở tổ chức của bạn, bạn cần liên hệ quản trị viên để được cấp phép truy cập nhé.

Claude.ai là gì?

Claude.ai là phiên bản thử nghiệm của hệ thống chatbot AI Claude, được Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic ra mắt. Claude được ra mắt cùng thời điểm Anthropic công bố Claude 2 vào tháng 7/2023. Anthropic nhấn mạnh nỗ lực thiết kế Claude với trọng tâm vào an toàn của AI, không có khả năng truy cập internet, được thiết kế hoàn toàn “khép kín”. Anthropic cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản Claude khác nhau: Claude 1, Claude Instant và Claude 2; Theo Anthropic, Claude 2 là cốt lõi của Claude.ai.

Google Bard là gì?

Google Bard là hệ thống chatbot AI thử nghiệm do Google thiết kế. Là một mô hình ngôn ngữ lớn, được phát triển dựa trên nền tảng LaMDA. Google Bard có thể tạo ra các câu trả lời dưới dạng văn bản, mã hoặc nội dung khác để trả lời mong muốn của người dùng, Bard có thể truy cập internet để tận dụng công cụ tìm kiếm Google cho các phản hồi của mình. Google giới thiệu Bard trong Quý 1 năm 2023.

Bảng so sánh Claude.ai và Google Bard

Tính năng Google Bard

Claude.ai Công ty phát triển

Google Anthropic Các quốc gia sử dụng

230+ Mỹ và Vương quốc Anh Hỗ trợ ngôn ngữ 40+ bao gồm cả tiếng Việt.

Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức...Thử nghiệm mới nhất của Điện tử và Ứng dụng là Claude.ai hỗ trợ cả tiếng Việt.

Hỗ trợ Coding > 20 ngôn ngữ Có Truy cập Internet Có Không Chấp nhận hình ảnh tải lên Có Không Chấp nhận tải lên tệp văn bản Không Có Cửa sổ nhập nội dung câu lệnh:

xác định độ dài nội dung mà hệ thống có thể lưu giữ và phản hồi cùng một lúc.



Không giới hạn, tuy nhiên cần theo dõi câu hỏi thường gặp của Google Bard Khoảng 75.000 từ. Tùy chọn xuất nội dung

Gmail, Google doc, Google Sheet, Link liên kết công khai, sao chép nội dung Sao chép nội dung

Sử dụng Claude.ai và Google Bard có mất phí không?

Như đã nói ở trên, Claude.ai và Google Bard được thử nghiệm hoàn toàn miễn phí cho người sử dụng. Tuy nhiên, hiện Google cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến AI cho từng nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp và các nhà phát triển AI trên toàn thế giới.

Trong khi, đối thủ cạnh tranh của hai hệ thống Chatboot AI này là ChatGPT của OpenAI, cung cấp cả phiên bản miễn phí và phiên bản ChatGPT Plus với giá 20USD/tháng.

Khác với ChatGPT đang cung cấp bản miễn phí và ChatGPT Plus mất phí tới tất cả người dùng, bao gồm cả doanh nghiệp và nhà phát triển. Googgle cung cấp các dịch vụ AI tùy chỉnh cụ thể, Anthropic hướng tới cung cấp các dịch vụ Claude.ai dành riêng cho người dùng có nhu cầu dùng riêng và mở rộng.

Claude.ai và Google Bard có được sử dụng ở Việt Nam?

Hiện Claude.ai được cung cấp chính thức ở thị trường Mỹ và Vương quốc Anh. Tuy nhiên bạn có thể đăng ký tài khoản thông qua các thủ thuật internet để sử dụng ở Việt Nam. Claude.ai có hỗ trợ tiếng Việt.

Google Bard hiện cung cấp chính thức tại Việt Nam từ ngày 13/7/2023. Bạn có thể sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt mà bạn muốn.

Vai trò trợ lý ảo AI (ChatBot AI)

Cũng như các trợ lý ảo AI khác, Claude.ai và Google Bard đều là một trợ lý ảo thông minh dành cho mọi đối tượng, với nhiều ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Bạn nhập lời yêu cầu, hệ thống sẽ phản hồi bạn theo đúng yêu cầu bạn mong muốn. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và nội dung phản hồi đó.

Qua thử nghiệm hai hệ thống, Claude.ai hỗ trợ nội dung dài hơn nhiều so với Google Bard, cho phép cuộc giao tiếp giữa người dùng và Claude.ai dài và nội mở rộng hơn, đặc biệt là số liệu dẫn chứng (Bạn cần kiểm tra tính chính xác của số liệu mà hệ thống đưa ra).

Bạn có thể yêu cầu Claude.ai và Google Bard tóm tắt một nội dung có sẵn, một cuốn sách, hoặc một điều luật nào đó... Kết quả cho thấy, Claude.ai cho kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn hơn. Google Bard cũng đưa ra kết quả theo ý bạn muốn, nhưng bạn cần chú ý đến văn phong câu văn và tính chính xác của các nội dung hệ thống gợi ý.

Có những điểm khác biệt giữa Claude.ai (hình trái) và Google Bard (hình phải). Ảnh: Chụp màn hình

Điểm khác biệt nổi bật giữa hai hệ thống là Claude.ai hỗ trợ nội dung yêu cầu dài hơn nhiều so với Google Bard. Kết quả thử nghiệm cho thấy, Claude.ai có thể làm việc với các văn bản do người dùng nhập vào dài hơn nhiều so với Googel Bard và cũng cho phép trò chuyện về chủ đề với các khía cạnh mở rộng hơn so với Google Bard.

Viết nội dung văn bản

Một thử nghiệm của chúng tôi cho thấy, Claude.ai và Google Bard đều thực hiện tốt việc viết văn bản dựa trên yêu cầu của người dùng. Bạn có thể yêu cầu Claude.ai và Google Bard viết email, thư xin việc, hay một bài báo... miễn là yêu cầu của bạn thật cụ thể. Bạn có thể chỉ định độ dài của văn bản bạn muốn, bạn có thể yêu cầu hệ thống viết lại nếu bạn thấy không đúng mục đích... Tuy nhiên, khuyến nghị của Điện tử và Ứng dụng là bạn cần phải kiểm tra tính chính xác của nội dung, số liệu của hệ thống đưa ra.

Nội dung thư xin việc bằng tiếng Việt được Claude.ai (hình trái) và Google Bard (hình phải) tạo ra. Ảnh: Chụp màn hình

Gợi ý, đề xuất theo yêu cầu

Claude.ai và Google Bard rất hiệu quả khi bạn cần gợi ý, đề xuất cho một vấn đề nào đó. Bạn có thể yêu cầu một trong hai ChatBot này cung cấp danh sách những thứ bạn cần, bạn sẽ nhận được ít nhất một vài gợi ý hữu ích để bạn tìm hiểu.

Cũng như các hệ thống ChatBot AI khác, Bạn cung cấp các nội dung yêu cầu dần dần để hệ thống AI này thông minh hơn, đưa ra những gợi ý chính xác nhất với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi khuyến nghị, cả hai hệ thống này có thể cung cấp thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc sai hoàn toàn so với vấn đề thực thế , vì vậy bạn cần xác minh tính chính xác của nội dung.

Ưu, nhược điểm của Claude.ai là gì?

Điểm mạnh khách biệt nhất của Claude.ai so với các hệ thống ChatBot Ai khác là bạn có thể nhập nội dung văn bản dài trên cửa sổ chat, hoặc bạn có thể tải lên tối đa năm tệp có dung lượng lên đến 10MB mỗi tệp cùng với yêu cầu nội dung bằng văn bản.

Tải tệp văn bản lên Claude.ai và yêu cầu đưa nội dung mong muốn. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, Điện tử và Ứng dụng đưa ra ưu điểm và nhược điểm của hệ thống Claude.ai như sau:

Ưu điểm của Claude.ai

- Làm việc được với nội dung dài.

- Bạn có thể tải lên tối đa năm tệp có dung lượng lên đến 10MB mỗi tệp cùng với yêu cầu nội dung bằng văn bản.

Nhược điểm của Claude.ai

- Chỉ sử dụng được ở Mỹ và Vương quốc Anh.

- Không hỗ trợ tải lên hình ảnh.

- Không có quyền truy cập vào tìm kiếm trên internet.



Ưu, nhược điểm của Google Bard là gì?

Google Bard với khả năng truy cập internet và chấp nhận yêu cầu đầu vào là hình ảnh làm cho hệ thống Google Bard khác biệt so với Claude.ai.

Google Bard có khả năng phản hồi cả bằng hình ảnh cho yêu cầu, tuy nhiên hình ảnh chỉ hiện thị ở ngôn ngữ tiếng Anh. Ảnh chụp màn hình.

Google Bard sử dụng khả năng truy cập internet ngay lập tức để tìm kiếm để kết hợp các tin tức, các sự kiện... và các thông tin khác để đưa vào phản hồi tới bạn. Ngoài ra, Google Bard có thể kết hợp cả hình ảnh (chức năng này chỉ xuất hiện ở tiếng Anh) để gợi ý cho bạn về nội dung hình ảnh mà bạn muốn tìm hiểu.

Ưu điểm của Google Bard

- Có thể truy cập ở nhiều quốc gia và nhiều ngôn ngữ. Sử dụng được tại Việt Nam

- Tích hợp tìm kiếm Internet tức thời.

- Sử dụng hình ảnh để yêu cầu gợi ý liên quan hình ảnh đó (Chưa có ở Tiếng Việt).

- Tích hợp xuất sang Gmail, Google Docs và chia sẻ công khai.

Nhược điểm của Google Bard

- Thiếu hỗ trợ tải lên tập tin.

- Văn bản nhập vào ngắn hơn so với Claude.ai.

Bạn nên sử dụng Claude.ai hay Google Bard?

Claude.ai hay Google Bard đề là hệ thống ChatBot AI tiên tiến trên thế giới, và là xu hướng phát triển của công nghệ AI vào các hoạt động của con người. Đó là lựa chọn lý tưởng cho bạn để sở hữu một "thư ký AI" phục vụ bạn trong công việc và các hoạt động sáng tạo nội dung hay khám phá các vấn đề trong cuộc sống.

Tùy thuộc vào mỗi mục đích của bạn, để chọn lựa công cụ cho phù hợp. Nếu nhu cầu hỗ trợ về hình ảnh hoặc các thông tin trên internet thì Googel Bard là lựa chọn tối ưu của bạn. Trong khi đó, với mục đích cần hỗ trợ nhiều hơn về mặt nội dung văn bản và các số liệu cụ thể, văn phong tiếng Việt thì lựa chọn Claude.ai đầu tiên là điều có thể cân nhắc.

Tuy nhiên, đây là hệ thống AI nên cần đào tạo để dần trở lên thông minh hơn cho nhu cầu của ban, hãy thử nghiệm cả hai hệ thống ChatBot AI này để có lựa chọn đúng đắn nhất cho các hoạt động của bạn.

Điều cuối cùng, bạn cần chú ý kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và nội dung phản hồi của hệ thống ChatBot AI này trước khi sử dụng chúng vào công việc của bạn nhé.