Sony WH-1000XM6: Cải tiến toàn diện, âm thanh vượt trội, thiết kế linh hoạt

Sự trở lại của thiết kế gập

Sony WH-1000XM6 ghi dấu sự trở lại của thiết kế gập

Nếu người dùng Sony WH-1000XM5 cảm thấy chưa thật sự hài lòng vì chiếc tai nghe mất sự linh hoạt thì WH-1000XM6 chính là bản nâng cấp rất đáng giá. Độ hoàn thiện về thiết kế của các khớp nối giúp người dùng có thể dễ dàng gấp gọn.

Các khớp gập được thiết rất tinh tế, tỉ mỉ

Đáng chú ý, các khớp gập được thiết rất tinh tế, tỉ mỉ, sử dụng kỹ thuật phun kim loại tiên tiến đã tạo nên sự liền mạch và bền bỉ dù gấp mở liên tục, cùng vòng kim loại làm điểm nhấn. Các khớp nối giúp người dùng có thể xếp tai nghe gọn gàng trong túi xách.

Hộp đựng cũng được làm mới, trở nên gọn hàng hơn

Cũng nhờ sự trở lại của thiết kế gập mà hộp đựng cũng trở nên gọn hàng hơn, giúp người dùng dễ dàng mang theo hàng ngày. Đặc biệt, việc sử dụng chất liệu vải dệt kết hợp với nắp đậy nam châm vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa mang lại vẻ ngoài sang trọng và tinh tế.

Sony WH-1000XM6 có khối lượng chỉ 254 gram

Tổng thể tai nghe nhẹ nhàng với khối lượng 254 gram, đệm đầu được mở rộng, bọc da thuần chay bên ngoài và lớp đệm memory foam bên trong tạo độ mềm mại, cho cảm giác dễ chịu khi đeo liên tục mà không bị đau phần đỉnh đầu.

Earcup được thiết kế hình oval

Earcup được thiết kế hình oval, bất đối xứng giúp dễ dàng xác định hai bên trái phải, trong khi phần đệm tai mềm mại được làm từ chất liệu co giãn, ôm khít, khoáng khí phù hợp đeo cả trong phòng máy lạnh lẫn ngoài trời.

Công nghệ âm thanh vượt trội, chống ồn không có điểm chê

Sony WH-1000XM6 mang lại bước tiến vượt bậc về công nghệ chống ồn và chất lượng âm thanh

Với tốc độ xử lý nhanh hơn gấp 7 lần so với thế hệ tiền nhiệm, HD Noise Cancelling Processor QN3 tinh chỉnh 12 micro (nhiều hơn 1,5 lần so với WH-1000XM5) trong thời gian thực, mang lại bước tiến vượt bậc về công nghệ chống ồn và chất lượng âm thanh.

Sony WH-1000XM6 được trang bị 12 micro giúp nhận diện chính xác âm thanh từ môi trường xung quanh

Hệ thống 12 micro giúp cho WH-1000XM6 nhận diện chính xác âm thanh từ môi trường xung quanh, qua đó tự động điều chỉnh khả năng chống ồn phù hợp. Đi cùng với công nghệ Adaptive NC Optimiser hoàn toàn mới giúp khử tiếng ồn chính xác đến bất ngờ.

Công nghệ chuyển đổi định hình tiếng ồn D/A mới được phát triển trong HD Noise Cancelling Processor QN3 giúp tai nghe có thể dự đoán và điều chỉnh tín hiệu đầu ra hiệu quả hơn

Công nghệ chuyển đổi định hình tiếng ồn D/A mới được phát triển trong HD Noise Cancelling Processor QN3 giúp tai nghe có thể dự đoán và điều chỉnh tín hiệu đầu ra hiệu quả hơn, giảm biến dạng âm, tăng cường âm trầm và mang đến âm thanh sắc nét, mạnh mẽ mà vẫn giữ được độ trung thực so với bản nhạc gốc.

Bộ màng loa có thiết kế đặc biệt, được tinh chỉnh tối ưu để tăng cường khả năng chống ồn

Bên cạnh đó, bộ màng loa có thiết kế đặc biệt, được tinh chỉnh tối ưu để tăng cường khả năng chống ồn, đồng thời trang bị vòm loa sợi carbon trọng lượng nhẹ cũng góp phần đảm bảo tần số cao sắc nét và trong rõ hơn hẳn.

Chế độ âm thanh xung quanh tự động - Auto Ambient Sound Mode - cho khả năng thích ứng tốt hơn với môi trường xung quanh theo thời gian thực

Chế độ âm thanh xung quanh tự động - Auto Ambient Sound Mode - cho khả năng thích ứng tốt hơn với môi trường xung quanh theo thời gian thực, giúp cân bằng hoàn hảo giữa âm nhạc và âm thanh bên ngoài. Qua đó người dùng hoàn toàn có thể sử dụng tai nghe trong nhiều điều kiện khác nhau.

Đồng thời, Sony WH-1000XM6 cũng sở hữu hệ thống điều hướng chùm sóng dựa trên AI gồm 6 micro giúp cho tai nghe tập trung vào giọng nói, lọc bỏ tiếng ồn xung quanh. Thuật toán này giúp khử ồn bằng AI tốt hơn, giúp giọng nói chính xác hơn, rõ ràng và tự nhiên như đang trò chuyện trực tiếp.

WH-1000XM6 còn được hỗ trợ định dạng High-Resolution Audio và High-Resolution Audio Wireless nhờ LDAC

Ngoài ra, WH-1000XM6 còn được hỗ trợ định dạng High-Resolution Audio và High-Resolution Audio Wireless nhờ LDAC, công nghệ mã hóa âm thanh tiên tiến do Sony phát triển. Bên cạnh công nghệ DSEE Extreme™ sử dụng Edge-AI (Trí tuệ nhân tạo) để nâng cấp các tệp nhạc số nén theo thời gian thực, phục hồi dải âm cao bị mất, mang lại trải nghiệm âm thanh phong phú và tự nhiên hơn.

Nhiều tính năng thông minh và viên pin bền bỉ

Tai nghe Sony WH-1000XM6 có khả năng tạm dừng phát nhạc khi phát hiện người đeo đang trò chuyện

Tai nghe Sony WH-1000XM6 có khả năng tạm dừng phát nhạc khi phát hiện người đeo đang trò chuyện. Điều này có thể giúp dùng có thể tập trung vào cuộc hội thoại và nghe được âm thanh xung quanh khi cần.

Các nút điều khiển được bố trí trên WH-1000XM6 trực quan

Các nút điều khiển được bố trí trên WH-1000XM6 trực quan, dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ chống ồn, âm thanh xung quanh và tắt tiếng micro bằng các nút bấm và vùng chạm cảm ứng cực nhạy.

Thông qua ứng dụng Sony Sound Connect, người dùng có thể tùy chỉnh chuyên sâu

Thông qua ứng dụng Sony Sound Connect, người dùng có thể tùy chỉnh chuyên sâu, cá nhân hoá hơn như: Tinh chỉnh âm thanh với EQ 10 băng tần, hiệu ứng nền nhạc, chế độ Game EQ,

WH-1000XM6 cho thời lượng pin ấn tượng lên đến 30 giờ khi bật chống ồn và 40 giờ khi tắt chống ồn

WH-1000XM6 cho thời lượng pin ấn tượng lên đến 30 giờ khi bật chống ồn và 40 giờ khi tắt chống ồn, cho phép người dùng vừa sạc vừa dùng thông qua giắc cắm USB C, tính năng sạc nhanh 3 phút có thể sử dụng thêm 3 giờ để nghe nhạc liên tục.

Có thể nói, với những cải tiến vượt trội cùng sự kế thừa hoàn hảo tất cả những gì ưu việt nhất của 5 dòng tai nghe trước đó, WH-1000XM6 khẳng định vị thế tai nghe chống ồn hàng đầu thị trường của mình một cách dễ dàng.