JBL chính thức mở bán Tour One M3 Smart Tx, giá 9.990.000 đồng

Theo JBL, Tour One M3 Smart Tx sẽ là sản phẩm giúp định nghĩa lại trải nghiệm giải trí mọi nơi với bộ truyền phát âm thanh thông minh đột phá, công nghệ chống ồn thích ứng và âm thanh cá nhân hóa vượt trội.

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ âm thanh đột phá và kết nối liền mạch với bộ phát âm thanh không dây thông minh JBL Smart Tx. Mẫu tai nghe chụp tai mới nhất trong dòng sản phẩm cao cấp của JBL còn được trang bị âm thanh lossless không suy hao với công nghệ bluetooth Hi-Res và công nghệ chống ồn chủ động thích ứng theo thời gian thực 2.0.

Sản phẩm được thiết kế hướng đến người dùng yêu âm nhạc, các audiophile, và những người thường xuyên di chuyển hay bất kỳ ai muốn tận hưởng âm thanh đỉnh cao.

Điểm nổi bật nhất của JBL Tour One M3 là bộ phát âm thanh JBL Smart Tx, lần đầu tiên được tích hợp cùng tai nghe chụp tai của JBL. Đây là tính năng dành riêng cho những ai muốn nâng tầm trải nghiệm âm thanh, cho phép JBL Smart Tx hoạt động như một bộ phát không dây, giúp người dùng có thể truyền âm thanh từ bất kỳ nguồn âm nào qua cổng USB-C hoặc analog, như hệ thống giải trí trên máy bay, hay máy tính bàn, máy tính bảng, TV… một cách dễ dàng.

Khả năng kết nối không dây độc quyền giữa bộ phát và tai nghe giúp giảm độ trễ, tăng độ ổn định và chất lượng cuộc gọi, phù hợp với mọi hình thức nội dung âm thanh dù người dùng sử dụng ở bất cứ đâu. Tính năng này chúng ta đã từng được thấy trên dòng sản phẩm JBL Tour Pro 3 ra mắt vào năm ngoái.

Bộ phát âm thanh JBL Smart Tx sẽ đảm nhiệm quyền điều khiển đầy đủ các tính năng tai nghe: phát nhạc, quản lý cuộc gọi, tùy chỉnh EQ, và khả năng chia sẻ âm thanh tới số lượng không giới hạn các thiết bị hỗ trợ Auracast™.

Nhờ có Smart Tx mà JBL Tour One M3 có thể tương thích với mọi thiết bị, mọi nguồn phát và nội dung, phá vỡ giới hạn kết nối truyền thống của tai nghe không dây – biến mọi nội dung âm thanh stereo thành trải nghiệm điện ảnh sống động.

Chia sẻ về sản phẩm mới, bà Grace Koh, Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ Tịch mảng Âm thanh tiêu dùng, Tập đoàn Harman khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “JBL Tour One M3 Smart Tx là hiện thân của một bước đột phá thực sự. Việc tích hợp bộ phát âm thanh thông minh JBL Smart Tx vào tai nghe chụp tai đã nâng tầm trải nghiệm âm thanh tiêu dùng, thể hiện cam kết của JBL trong việc mang đến công nghệ âm thanh tiên tiến và tái định nghĩa trải nghiệm nghe cá nhân.”

JBL chính thức mở bán Tour One M3 Smart Tx với giá 9.990.000 đồng

Được tinh chỉnh kỹ lưỡng cùng driver 40mm Mica Dome hoàn toàn mới, Tour One M3 Smart Tx mang đến âm trầm sâu lắng, âm trung cân bằng và âm cao trong trẻo. Khả năng tái tạo âm thanh chính xác của Tour One M3 Smart Tx khiến từng nốt nhạc trở nên sống động, dù phát qua Bluetooth Hi-Res hay kết nối USB-C lossless.

Tai nghe mới nhất nhà JBL còn sở hữu Công nghệ âm thanh không gian JBL Spatial Sound thế hệ mới với khả năng theo dõi chuyển động đầu, giúp âm thanh giữ nguyên vị trí trong không gian, dù người dùng có xoay đầu, tăng độ chân thực và chiều sâu cho trải nghiệm nghe.

Người dùng cũng có thể cá nhân hóa sâu hơn với JBL Personi-Fi 3.0, tạo cấu hình âm thanh phù hợp với khả năng thính giác cá nhân qua ứng dụng JBL Headphones. Phiên bản mới nhất sử dụng thuật toán cải tiến, hỗ trợ EQ 12 dải và cân bằng kênh trái/phải riêng biệt, cho độ chính xác cao hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, công nghệ chống ồn chủ động thích ứng JBL True Adaptive Noise Cancelling 2.0 cũng liên tục theo dõi và điều chỉnh theo môi trường âm thanh bên ngoài theo thời gian thực. Với hệ thống 8 micro tiên tiến, JBL Tour One M3 cho phép người dùng dễ dàng tập trung hoàn toàn, bằng cách loại bỏ tạp âm từ đường phố, văn phòng đông người hay tiếng động cơ máy bay.

Tính năng Ambient Aware và TalkThru cũng có thể tùy chỉnh trong ứng dụng JBL Headphones, cho phép người dùng kiểm soát mức độ âm thanh bên ngoài lọt vào.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa thiết kế thoải mái và hiệu năng cao chính là điểm nhấn đáng chú ý của JBL Tour One M3 Smart Tx. Nhờ vào lớp đệm tai siêu mềm chứa lớp foam đặc biệt giúp tăng cường khả năng cách âm thụ động, đồng thời mang lại cảm giác đeo chắc chắn và êm ái khi sử dụng trong thời gian dài.

Trong khi công nghệ chùm tia thích ứng giúp đảm bảo độ rõ nét của giọng nói trong các cuộc gọi, kể cả ở môi trường ồn ào. Với 4 micro tích hợp, hỗ trợ bởi thuật toán AI và các tính năng tùy chỉnh cuộc gọi tiên tiến, tai nghe JBL Tour One M3 Smart Tx đạt chuẩn chứng nhận Zoom-Certified khi dùng dây, thích hợp cho cả công việc lẫn giải trí.

JBL Tour One M3 Smart Tx cho thời lượng pin lên đến 70 giờ

JBL Tour One M3 Smart Tx có thiết kế khung đầu nhẹ và cung cấp thời lượng pin lên đến 70 giờ. Và công nghệ sạc nhanh cho phép sạc nhanh 5 phút là có thêm 5 giờ sử dụng. Bộ phát JBL Smart Tx có thời lượng pin đến 18 giờ.

JBL Tour One M3 SMART Tx có ba màu sắc: Đen, Mocha và Xanh Dương và được bán ra với giá 9.990.000 đồng. Đặc biệt, từ ngày 11 tháng 06 đến 15 tháng 07 năm 2025, khách hàng mua sản phẩm sẽ được tặng kèm loa di động JBL Clip 5 trị giá 1.590.000 VNĐ (Chương trình khuyến mãi có thể kết thúc trước thời gian quy định khi số lượng quà tặng đã hết).