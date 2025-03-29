Điện tử tiêu dùng
Sony WH-1000XM5 Hồng Khói: bản hòa tấu của sắc màu và âm thanh

Hồng Anh

Hồng Anh

10:00 | 29/03/2025
Chính thức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2022, sau hơn 2 năm giữ vững vị thế là một trong những mẫu tai nghe không dây hàng đầu thị trường, Sony đã kết hợp cùng LE SSERAFIM làm mới lại dòng tai nghe 1000XM5 bằng phiên bản màu Hồng Khói mới.
Sony WH-1000XM5 Hồng Khói

Sony WH-1000XM5 màu Hồng khói là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ đỉnh cao và phong cách thời trang độc đáo

Cùng với 3 sắc màu trước đó là màu Đen, màu Bạch kim, màu Xanh ánh trăng, màu Hồng khói mới không chỉ mang đến cho người dùng thêm lựa chọn, giúp thể hiện thời trang và phong cách của chủ nhân. Sắc màu mới tuy không có thay đổi gì so với các phiên bản màu trước đó, nhưng lại mang đến cho người dùng, đặc biệt là phái nữ, một sắc màu mới thời thượng hơn, cá tính hơn.

Thật không quá lời khi nói, Sony WH-1000XM5 màu Hồng khói là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ đỉnh cao và phong cách thời trang độc đáo. Bởi khác với những màu sắc truyền thống, màu Hồng khói mang đến một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Sắc hồng phớt nhẹ như hiệu ứng khói mờ ảo đã tạo nên một tổng thể hài hòa và tinh tế, độc đáo mà lạ lẫm. Đáng chú ý, sắc màu này được phủ đều từ trong ra ngoài, từ vỏ hộp bên ngoài, lớp vải lót bọc bên trong cho đến toàn bộ tai nghe, tạo nên một sự đồng điệu đến sành điệu.

Sony WH-1000XM5 Hồng Khói
Sony WH-1000XM5 màu Hồng Khói là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ đỉnh cao và phong cách thời thượng

Bản hòa tấu âm thanh và màu sắc

Khi chạm vào, lớp vỏ nhám mịn màng mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, êm dịu với da tay và cực kỳ nữ tính nhưng cũng không kém phần phong cách. Chính vì thế, bên cạnh phái nữ, chúng ta cũng rất dễ nhận thấy nhiều bạn nam thanh niên đã lựa chọn màu Hồng khói để tô điểm cho phong cách cá nhân của riêng mình.

Mặc dù không có bất cứ công nghệ âm thanh nào mới được trang bị, nhưng Sony WH-1000XM5 màu Hồng khói vẫn góp phần làm nên bản hòa tấu âm thanh và màu sắc mang đậm ‘bản sắc’ của dòng tai nghe 1000XM5 nói chung.

Sony WH-1000XM5 Hồng Khói
Sony WH-1000XM5 Hồng Khói

Sony WH-1000XM5 Hồng Khói

Khả năng chống ồn tuyệt vời

So với các mẫu tai nghe chống ồn trong cùng phân khúc, WH-1000XM5 thường được đánh giá cao nhất ở khả năng chống ồn và chất lượng âm thanh cân bằng. Thật ra, đây cũng là yêu cầu tối thượng mà một thương hiệu như Sony luôn đặt ra đối với một sản phẩm âm thanh của mình.

Với khả năng chống ồn tuyệt vời, WH-1000XM5 đã trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe buýt. WH-1000XM5 không chỉ giúp loại bỏ những tiếng ồn xung quanh, mang đến một không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối để người dùng có thể làm việc, thư giãn hoặc thưởng thức âm nhạc theo cách của riêng mình.

Chia sẻ về khả năng chống ồn của WH-1000XM5, bài viết trên diễn đàn tính tế có nhấn mạnh rằng “WH-1000XM5 được trang bị 8 micro cùng công nghệ Auto NC Optimizer để tự động tối ưu hóa khả năng chống ồn theo điều kiện và môi trường đeo. Đồng thời, với công nghệ Voice Pickup sử dụng 4 microphone dạng beamforming kết hợp với những thuật toán giảm tiếng ồn AI, WH-1000XM5 sẽ có sự cải thiện chất lượng cuộc gọi, giúp âm thanh khi đàm thoại được rõ nét dù ở nơi đông người, hay ồn ào.”
Sony WH-1000XM5 Hồng Khói: bản hòa tấu của sắc màu và âm thanh
WH-1000XM5 cũng được trang bị âm thanh chuẩn Hi-Res Audio chất lượng cao

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của WH-1000XM5 là sự chi tiết và sống động của âm thanh. WH-1000XM5 được trang bị âm thanh chuẩn Hi-Res Audio chất lượng cao, đồng nghĩa với việc mang đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh một cách trọn vẹn nhất.

Một tiện ích không kém phần thú vị khác của WH-1000XM5 đó chính là khả năng đàm thoại tiện ích. Với hệ thống micro chất lượng cao và công nghệ giảm tiếng ồn chủ động WH-1000XM5 giúp người dùng có thể kết nối ngay với những cuộc đàm thoại một cách dễ dàng và luôn đảm bảo nội dung của cuộc đàm thoại được rõ ràng nhất, ngay cả khi bạn đang ở trong môi trường ồn ào như quán cafe hay trên tàu điện.

Để làm được điều này, theo anhduyenaudio là nhờ "WH-1000XM5 sở hữu 4 micrô dạng chùm, được hiệu chỉnh để chỉ thu nhận giọng nói của bạn. Bên cạnh đó là công nghệ AI với thuật toán giảm tiếng ồn dựa trên 500 mẫu giọng khác nhau. Nhờ đó tai nghe mang lại khả năng đàm thoại rõ nét, kể cả ở nơi có nhiều tạp âm… Nhờ Công nghệ thu giọng nói chính xác và tiên tiến, người dùng vẫn nghe được rõ giọng của đầu dây bên kia dù ở trong môi trường ồn ào.”

Ứng dụng Sony Sound Connect tiện ích

Sony WH-1000XM5 Hồng Khói
Sony WH-1000XM5 Hồng Khói

WH-1000XM5 còn có khả năng tự động điều chỉnh âm thanh thích ứng với hành động của bạn

Chưa dừng lại ở đó, WH-1000XM5 còn có khả năng tự động điều chỉnh âm thanh thích ứng với hành động của bạn. Cụ thể “Khi người dùng bắt đầu một cuộc gọi, Speak-to-Chat sẽ tự động dừng nhạc và cho phép phát âm thanh xung quanh. Và khi cuộc nói chuyện kết thúc, nhạc sẽ tự động phát lại.” Trang duyenanhaudio cũng chia sẻ thêm: “Sản phẩm còn được tích hợp cảm biến điện dung sẽ biết khi nào bạn đang đeo tai nghe, vậy nên chỉ cần bạn tháo tai nghe ra nhạc sẽ tự động dừng lại. Cảm biến này cũng giúp cải thiện độ chính xác và thiết kế của chức năng phát hiện đeo tai nghe. Khi bạn đeo tai nghe trở lại, nhạc sẽ tự động phát lại.”

Ngoài ra, WH-1000XM5 còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Chỉ cần bạn nói “Hey Google” hoặc “Alexa” để kích hoạt trợ lý ảo bằng giọng nói. Thậm chí, bạn còn có thể điều khiển được các tính năng của tai nghe như nghe và tương tác với email trong Microsoft Outlook, điều này đặc biệt hữu ích khi bạn tham gia các cuộc họp bằng Microsoft Teams bằng Google Assistant hay Siri. Tất cả đều có trong ứng dụng Sony Sound Connect. Được phát triển từ ứng dụng Sony｜Headphones Connect, ứng dụng Sony Sound Connect là một công cụ hữu ích để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ví dụ trên ứng dụng đó người dùng có thể ghép nối tai nghe với các thiết bị di động, kiểm tra các cài đặt từ âm lượng, dòng nhạc mà bạn thường nghe hay các thiết bị di động mà bạn thường xuyên sử dụng… để từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp. Bạn cũng có thể bật/tắt chế độ chống ồn và chế độ âm thanh xung quanh.

Kết nối đa điểm, mang đến trải nghiệm tối ưu

Sony WH-1000XM5 Hồng Khói
Sony WH-1000XM5 có thời gian sử dụng cực dài, lên đến 30 giờ nếu bật chức năng chống ồn và đến 40 giờ nếu tắt chức năng chống ồn

Thời gian sử dụng cực dài, lên đến 30 giờ nếu bật chức năng chống ồn và đến 40 giờ nếu tắt chức năng chống ồn, cũng là một điểm cộng vô cùng đáng giá của WH-1000XM5 so với các mẫu tai nghe cùng tầm giá. Sony cũng trang bị cho WH-1000XM5 tính năng sạc nhanh để người dùng có thể tái nạp năng lượng chỉ trong 3 phút là có đến 3 giờ phát nhạc, điều này vô cùng quý giá khi bạn là người thường xuyên di chuyển.

Khả năng kết nối đa điểm của WH-1000XM5 cũng được đại đa số người dùng đánh giá cao. Theo đó, việc chuyển đổi qua lại giữa các thiết bị mà thường xuyên sử dụng như smartphone, tablet hay laptop cũng trở nên liền mạch và dễ dàng hơn. Hoặc khi bạn đang sử dụng tai nghe để nghe nhạc mà có cuộc gọi tới, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ cuộc gọi mà không cần thêm bất cứ thao tác nào. Công nghệ thu nhận giọng nói chính xác nhờ sử dụng 4 micrô dạng chùm và thuật toán giảm tiếng ồn bằng cách sử dụng AI để bóc tách giọng nói của bạn giúp bạn luôn có được chất lượng cuộc gọi như ý. Tuy nhiên, để sử dụng khả năng kết nối đa điểm, đừng quên cài đặt ứng dụng Sony Sound Connect.

Tai nghe chống ồn cao cấp đáng mua nhất

WH-1000XM5 màu Hồng khói phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau

Khác biệt hoàn toàn với những sắc màu rực rỡ khác, màu Hồng khói của WH-1000XM5 vừa mang đến sự nhẹ nhàng, tính tế, thời thượng và sang trọng. Đặc biệt, màu Hồng khói phù hợp với rất nhiều nhóm người dùng khác nhau. Nếu như với người dùng trẻ đây là sắc màu của cá tính, của phong cách, của sự năng động và trẻ trung, thì với người trưởng thành, màu hồng khói vẫn đủ sang trọng, quý phái, thời thượng và mới lạ

Dù đã ra đời gần 3 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại Sony WH-1000XM5 vẫn là một trong những mẫu tai nghe chống ồn cao cấp chất lượng đáng mua nhất trong tầm giá. Đặc biệt với sắc màu Hồng khói mới WH-1000XM5 không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một phụ kiện thời trang đẳng cấp, đầy cá tính.

Đánh giá về thiết kế và khả năng trải nghiệm của WH-1000XM5, CellphoneS cho biết:“Tai nghe sở hữu thiết kế kiểu choàng đầu phong cách và cá tính. Khi không sử dụng, bạn có thể xếp gọn lại và thuận tiện cho bạn mang theo trong công việc hay bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, bao bì tai nghe không sử dụng nhựa thay vào đó là các vật liệu tái chế an toàn cho môi trường. WH-1000XM5 còn bắt mắt về kiểu sáng, tốt về chất lượng với lớp vỏ được bao bọc bằng nhựa cứng chắc, mượt mà, không hề thô cứng cùng với miếng đệm tai nghe bằng sang trọng và tạo cảm giác êm ái. Đệm tai được hoàn thiện từ da mềm cùng thiết kế ôm khít đầu nhưng không hề gây áp lực lên đôi tai.”
