Intel vinh danh chuyên gia công nghệ tương lai tại Intel® AI Global Impact Festival

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:01 | 23/10/2025
Các dự án AI do học sinh, sinh viên đến từ 32 quốc gia thực hiện trong lần trao giải này đều tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong đời sống bằng nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. Trong đó có 6 học sinh đến từ Ấn Độ, Hoa Kỳ, Moldova, Singapore, Trung Quốc, và Việt Nam.
Các sinh viên xuất sắc đã phải vượt qua nhiều thí sinh khác để nhận được giải thưởng toàn cầu lần này. Quá trình đánh giá diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, dựa trên các tiêu chí Tính sáng tạo, Mức độ trách nhiệm khi ứng dụng công nghệ AI, và những tác động tích cực mà dự án mang lại cho xã hội. Bên cạnh đó, dự án đoạt giải đều được các chuyên gia công nghệ Intel thực hiện kiểm tra đạo đức AI (AI ethics), đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về phát triển AI có trách nhiệm (responsible AI).

Intel® AI Global Impact Festival
Intel® AI Global Impact Festival vinh danh các học sinh sinh viên xuất sắc toàn cầu

“Trong khi trí tuệ nhân tạo đang liên tục định hình lại ranh giới của sự đổi mới sáng tạo, một thế hệ chuyên gia công nghệ mới cũng dần xuất hiện và trở thành lực đẩy cho sự chuyển đổi này. Những nhà sáng tạo trẻ đã góp phần định hình tương lai bằng cách ứng dụng công nghệ AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Với tư duy mới mẻ, khả năng thích ứng công nghệ linh hoạt và cam kết với các giá trị đạo đức, họ đang thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Tương lai của sáng tạo phụ thuộc vào sự tò mò, dũng cảm, và tư duy phản biện của những nhà đam mê công nghệ trẻ này.” Bà Kimberly Mayes - Phó Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phát Triển Nhân tài, Hòa nhập, Gắn kết, và Tác động Xã hội Doanh nghiệp tại Intel - chia sẻ.

Với mong muốn AI có thể tạo ra những thay đổi tích cực, Intel cam kết nâng cao năng lực số, đồng thời thúc đẩy phát triển kỹ năng AI có trách nhiệm cho tất cả mọi người. Intel® AI Global Impact Festival mang đến cho học sinh, sinh viên trên toàn thế giới cơ hội tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp AI có trách nhiệm, từ đó tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

Intel cũng đồng thời hướng tới việc phổ cập kỹ năng AI đến với tất cả mọi người một cách có trách nhiệm, không phân biệt dân tộc, giới tính, tuổi tác, hay hoàn cảnh xuất thân. Chính vì thế, chương trình này sẽ là nền tảng giúp các nhà sáng tạo trẻ có cơ hội học hỏi, thử sức, và tôn vinh các thành tựu trong lĩnh vực AI.

Tính đến nay, Intel đã đào tạo kỹ năng AI cho hơn 8 triệu người trên toàn cầu thông qua việc hợp tác với 29 chính phủ, quốc gia, và 27.000 tổ chức giáo dục, thể hiện rõ cam kết của công ty trong việc đại chúng hóa AI có đạo đức.

Tại Việt Nam, một trong những quốc gia có dự án được Intel vinh danh ở cả hai hạng mục toàn cầu và khu vực, ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ trẻ trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục STEM. Theo đó, nhóm tuổi trên 18 có 3 sinh viên là Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành Giải thưởng Toàn cầu (Global Award) với dự án Your Voice - ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.

Ứng dụng Your Voice sử dụng thị giác máy tính (computer vision), công nghệ học máy (machine learning) và avatar hoạt hình để phiên dịch song phương từ Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) sang văn bản hoặc giọng nói theo thời gian thực, thông qua điện thoại thông minh hoặc webcam. Your Voice còn cung cấp nội dung học ngôn ngữ ký hiệu và công cụ hỗ trợ tìm việc làm, giúp hơn 2,5 triệu người khiếm thính và khiếm ngôn ngữ tại Việt Nam hòa nhập xã hội, tiếp cận giáo dục và cơ hội tìm kiếm việc làm bình đẳng. Mỗi sinh viên đạt giải nhận được phần thưởng trị giá 2.000 USD từ Intel.

Và ở nhóm tuổi 13 đến 17, 2 học sinh Việt Nam gồm Hà Ngô (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng được trao Giải thưởng Khu vực (Regional Award) với dự án Hap – thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác.

“Hap” là thiết bị hỗ trợ định hướng kết hợp kính thông minh và hệ thống rung đeo cổ. Thiết bị sử dụng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ AI OpenVINO™ của Intel để nhận diện các vật thể xung quanh, từ đó truyền tín hiệu định hướng đến người dùng bằng các tác động rung lắc, giúp họ di chuyển an toàn mà không cần đến âm thanh hay bảng chữ nổi. Nhắm đến mục tiêu giúp người khiếm thị tăng khả năng tự lập, dễ dàng hòa nhập và di chuyển an toàn hơn, đặc biệt tại khu vực nông thôn, giải pháp được thiết kế với chi phí thấp, có hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến và dễ sử dụng. Mỗi học sinh đạt giải nhận 1.000 USD từ Intel.

Những thành tích này cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia nắm bắt và ứng dụng AI nhanh trong khu vực, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài ra, kết quả này cũng đồng thời phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác thúc đẩy năng lực số (digital readiness) và giáo dục STEM mà Intel triển khai trong khu vực cũng như tại Việt Nam.

Xem thêm video công bố các học sinh, sinh viên đoạt giải.

