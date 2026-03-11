Xe và phương tiện
Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Thành Biên

Thành Biên

12:54 | 11/03/2026
Nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Range Rover Evoque 2026 nhập khẩu từ Anh, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng của dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ.

Ở lần cập nhật này, Range Rover Evoque 2026 tập trung cải tiến công nghệ, hệ thống giải trí và bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) có khả năng vận hành thuần điện. Giá bán của Evoque mới dao động từ 2,739 tỷ đến 3,319 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với trước nhưng đi kèm nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Evoque 2026 nằm ở hệ truyền động. Land Rover lần đầu đưa cấu hình plug-in hybrid vào mẫu SUV này tại thị trường Việt Nam. Hệ thống PHEV kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp ba xi-lanh với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 15 kWh.

Cấu hình này cho tổng công suất 309 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm. Nhờ bộ pin tích hợp, xe có thể di chuyển hoàn toàn bằng điện với quãng đường tối đa 66 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong điều kiện thực tế, phạm vi vận hành thuần điện đạt khoảng 48 km, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Tổng phạm vi hoạt động của xe có thể đạt hơn 650 km khi kết hợp cả động cơ xăng và điện.

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Range Rover
Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Range Rover

Khả năng sạc cũng được cải thiện. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 0 đến 80% trong khoảng 30 phút khi sử dụng trạm sạc phù hợp. Với bộ sạc gia đình AC công suất 7 kW, thời gian sạc đầy pin khoảng hai giờ.

Bên cạnh phiên bản hybrid sạc ngoài, Evoque 2026 vẫn duy trì tùy chọn động cơ xăng 2.0L tăng áp. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 200–241 mã lực và mô-men xoắn tối đa 320–365 Nm, đi kèm hộp số tự động và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Cấu hình này hướng đến những khách hàng ưu tiên khả năng vận hành ổn định và quen thuộc với động cơ xăng truyền thống.

Thiết kế duy trì phong cách tối giản

Về ngoại hình, Evoque 2026 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế tối giản vốn trở thành đặc trưng của dòng Range Rover. Thân xe mang dáng dấp coupé với mui xe dốc, kết hợp các đường nét gọn gàng nhằm tạo cảm giác hiện đại.

Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt mới đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế của các dòng Range Rover gần đây. Cụm đèn pha Pixel LED được thiết kế mảnh, tích hợp dải đèn ban ngày đặc trưng. Tay nắm cửa dạng ẩn tiếp tục xuất hiện trên Evoque, giúp thân xe liền mạch và tăng tính khí động học.

Thiết kế đầu xe của Range Rover Evoque 2026. Ảnh: Range Rover
Thiết kế đầu xe của Range Rover Evoque 2026. Ảnh: Range Rover

Phía sau, cụm đèn hậu LED dạng mảnh nối liền bằng thanh trang trí màu đen. Land Rover cũng bổ sung một số màu sơn mới cho Evoque, đồng thời cung cấp nhiều thiết kế mâm hợp kim với kích thước tối đa 21 inch.

Khoang cabin của Evoque 2026 tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng cong kích thước 11,4 inch chạy hệ điều hành Pivi Pro. Hệ thống này cho phép người dùng truy cập nhanh các chức năng điều khiển xe, giải trí và cài đặt chỉ với vài thao tác.

Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng trang bị sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Meridian và điều hòa tự động hai vùng.

Thiết kế khoang cabin của Range Rover Evoque 2026. Ảnh: Range Rover
Thiết kế khoang cabin của Range Rover Evoque 2026. Ảnh: Range Rover

Ngoài camera 3D Surround View quan sát toàn cảnh, Evoque còn tích hợp công nghệ ClearSight Ground View, cho phép hiển thị khu vực dưới gầm xe khi di chuyển ở địa hình phức tạp. Tính năng này hỗ trợ người lái kiểm soát tốt hơn khi off-road hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Land Rover trang bị hệ thống quản lý chất lượng không khí mới cho Evoque 2026. Hệ thống này tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5 và cảm biến theo dõi nồng độ CO₂ trong khoang cabin.

Ngoài các tùy chọn da truyền thống, Evoque 2026 cung cấp vật liệu thay thế như vải len pha Kvadrat kết hợp ghế Ultrafabrics. Loại vật liệu này nhẹ hơn da khoảng 58% nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao. Theo hãng, vật liệu đã trải qua các thử nghiệm mài mòn lên tới 60.000 chu kỳ, tương đương khoảng 10 năm sử dụng.

Range Rover Evoque 2026 sử dụng vải len pha Kvadrat kết hợp ghế Ultrafabrics. Ảnh: Range Rover
Range Rover Evoque 2026 sử dụng vải len pha Kvadrat kết hợp ghế Ultrafabrics. Ảnh: Range Rover

Công nghệ nanoe X giúp giảm vi khuẩn, mùi khó chịu và các tác nhân gây dị ứng, đồng thời cải thiện môi trường không khí trong xe. Tính năng này được tích hợp trong gói Comfort hoặc trở thành trang bị tiêu chuẩn trên một số phiên bản cao cấp.

Range Rover Evoque 2026 được phân phối với ba cấu hình chính tại Việt Nam. Phiên bản tiêu chuẩn Evoque S 2.0L AWD có giá từ 2,739 tỷ đồng. Bản này trang bị mâm hợp kim 19 inch, hệ thống âm thanh Meridian và camera toàn cảnh 3D.

Phiên bản Evoque S 2.0L AWD cấu hình cao hơn có giá khoảng 2,969 tỷ đồng và được xem là lựa chọn có sẵn cho khách hàng. Trong khi đó, phiên bản Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV có giá 3,319 tỷ đồng, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ hybrid sạc ngoài.

Ở thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn có thể cân nhắc các mẫu xe như Lexus NX hoặc Audi Q3. Tuy nhiên, Evoque tạo khác biệt nhờ thiết kế đặc trưng của Range Rover cùng tùy chọn hệ truyền động plug-in hybrid.

Việc bổ sung phiên bản PHEV giúp Evoque bắt kịp xu hướng điện hóa trong ngành ôtô. Đồng thời, khả năng chạy thuần điện 66 km mang đến giải pháp di chuyển tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường cho người dùng tại các đô thị lớn.

Range Rover Evoque 2026 Range Rover Plug-in hybrid (PHEV) Thị trường xe Việt Nam

