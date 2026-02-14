Ford Kuga 2026: phiên bản mới với công nghệ hỗ trợ lái bán tự động BlueCruise

Mẫu xe Ford Kuga 2026. Nguồn: Ford

Thiết kế của Ford Kuga 2026 giữ nguyên cấu trúc của bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt năm 2024. Ngoại thất và nội thất không thay đổi đáng kể. Các biến thể ST-Line tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao với bộ bodykit riêng, trong khi bản Active duy trì định hướng đa dụng với các chi tiết ốp gầm và nẹp hông giả nhôm.

Khoang lái sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 13,2 inch, vận hành trên hệ điều hành SYNC 4 mới nhất. Hệ thống này hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa, tối ưu khả năng kết nối và tích hợp các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Ford Kuga 2026 sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình 13,2 inch. Nguồn: Ford

Tại châu Âu, Kuga 2026 tiếp tục được cung cấp với hai cấu hình động cơ chính gồm hybrid và plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Trong khi đó, bản PHEV đạt tổng công suất 240 mã lực, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên hiệu suất vận hành kết hợp tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm đáng chú ý nhất trên Kuga 2026 là hệ thống lái bán tự động BlueCruise. Công nghệ này cho phép người lái rời tay khỏi vô lăng khi xe vận hành trên các tuyến cao tốc đã được lập bản đồ, còn gọi là “Blue Zone”. Theo Ford, các tuyến đường tương thích hiện chiếm khoảng 95% mạng lưới cao tốc tại 16 quốc gia châu Âu.

Ford Kuga 2026 được trang bị hệ thống lái bán tự động BlueCruise. Nguồn: Ford

BlueCruise được xếp ở cấp độ 2 trong hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Hệ thống có khả năng điều khiển vô lăng, tự động tăng giảm tốc, phanh và giữ làn trong điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, người lái vẫn phải duy trì sự tập trung quan sát đường đi. Camera hồng ngoại gắn trên xe sẽ theo dõi ánh mắt tài xế để đảm bảo yêu cầu này được đáp ứng; nếu phát hiện mất tập trung, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

Trên Kuga 2026, BlueCruise nằm trong gói Driver Assistance Pack và được trang bị tiêu chuẩn cho các phiên bản ST-Line X và Active X. Với các bản Titanium và ST-Line tiêu chuẩn, khách hàng có thể chọn lắp thêm. Từ tháng 4/2026, Ford triển khai cả hình thức mua trọn gói lẫn đăng ký thuê bao theo tháng. Tất cả các xe đủ điều kiện đều được dùng thử miễn phí trong ba tháng đầu.

Việc trang bị BlueCruise cho Ford Kuga 2026 là bước chuyển mình chiến lược của Ford. Nguồn: Ford

BlueCruise hiện chủ yếu xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn của Ford tại Mỹ như Ford Mustang Mach-E và Ford Explorer. Việc đưa công nghệ này xuống Kuga cho thấy chiến lược mở rộng phổ cập các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến tại thị trường châu Âu, nơi yêu cầu về an toàn và tiêu chuẩn khí thải ngày càng cao.

Bên cạnh nâng cấp sản phẩm, Ford cũng đang tái cấu trúc hoạt động sản xuất tại nhà máy Louisville, bang Kentucky, nhằm chuẩn bị cho thế hệ xe điện mới có giá bán dễ tiếp cận hơn. Một trong những sản phẩm đáng chú ý là mẫu bán tải điện dự kiến ra mắt năm 2027 với mức giá khởi điểm khoảng 30.000 USD.

Diễn biến mới cho thấy Ford đang theo đuổi chiến lược linh hoạt theo từng khu vực. Tại châu Âu, hãng tập trung vào mở rộng công nghệ hỗ trợ lái trên nền tảng hybrid. Trong khi đó, tại Mỹ, Ford duy trì dải sản phẩm đa dạng và từng bước chuyển dịch sang điện hóa. Phiên bản Kuga 2026 vì vậy không chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, mà còn là bước đi chiến lược trong quá trình phổ cập công nghệ lái bán tự động của hãng xe Mỹ.