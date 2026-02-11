Xe và phương tiện

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026: Thiết kế thể thao, giá 980 triệu đồng

Thành Biên

Thành Biên

12:13 | 11/02/2026
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Toyota vừa chính thức được giới thiệu Corolla Cross HEV GR Sport 2026 tại Malaysia. Phiên bản mới tập trung vào việc tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, hoàn thiện không gian nội thất và củng cố hình ảnh thể thao của dòng xe.
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Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 nằm ở khu vực đầu xe. Toyota đã loại bỏ thiết kế lưới tản nhiệt dạng “cánh” bao quanh logo như trên các phiên bản trước, thay thế bằng lưới tổ ong mở rộng với cấu trúc liền mạch. Phần viền lưới được sơn cùng màu thân xe, tạo hiệu ứng nổi khối và giúp tổng thể đầu xe trông gọn gàng, hiện đại hơn. Logo GR được đặt trực diện trên mặt ca-lăng, góp phần khẳng định rõ ràng định vị thể thao của phiên bản này.

Mẫu xe Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota
Mẫu xe Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Ở các khu vực khác, Toyota tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản nhưng khỏe khoắn. Các tấm ốp gầm trước và sau được tinh chỉnh, loại bỏ những chi tiết mang tính trang trí để tập trung vào hình khối dứt khoát.

Phía sau thân xe, logo “Corolla Cross” được chuyển từ mạ chrome sang màu đen, đồng bộ với mui xe sơn đen, trang bị này đã trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm trắng ngọc trai, xanh đậm và đỏ ánh kim.

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 nhìn từ phía sau. Nguồn ảnh: Toyota
Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 nhìn từ phía sau. Nguồn ảnh: Toyota

Những điều chỉnh ngoại thất này không chỉ giúp Corolla Cross HEV GR Sport 2026 khác biệt rõ hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn, mà còn góp phần trẻ hóa hình ảnh của mẫu SUV vốn được xem là “xe gia đình quốc dân” tại nhiều thị trường Đông Nam Á.

Bên trong khoang cabin, Corolla Cross HEV GR Sport 2026 tiếp tục duy trì tông màu đen chủ đạo, nhưng được làm mới bằng các đường chỉ khâu màu đỏ trên vô lăng, bảng táp-lô và ốp cửa. So với các đường chỉ trắng trước đây, cách phối màu mới mang lại cảm giác đồng nhất và thể thao hơn, phù hợp với tinh thần Gazoo Racing mà Toyota đang xây dựng.

Nội thất bên trong Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota
Nội thất bên trong Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota
Nội thất bên trong Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota
Nội thất bên trong Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026. Nguồn ảnh: Toyota

Ghế ngồi được thiết kế lại với các đường gân chạy dọc phần lưng dưới, tăng tính nhận diện và hỗ trợ thị giác cho khoang lái. Logo GR được thêu nổi trên tựa đầu ghế trước, đồng thời xuất hiện ở chấu dưới vô lăng và trên chìa khóa thông minh, thay thế cho dòng chữ “Corolla Cross” quen thuộc. Những chi tiết này không mang tính phô trương, nhưng đủ để tạo khác biệt cho phiên bản đầu bảng trong dải sản phẩm Corolla Cross.

Về vận hành, Corolla Cross HEV GR Sport 2026 không có thay đổi về cấu hình kỹ thuật. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.8L 2ZR-FXE vận hành theo chu trình Atkinson, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 72 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 122 mã lực, truyền động cầu trước thông qua hộp số E-CVT chuyên dụng cho xe hybrid.

Cấu hình này tiếp tục được Toyota tối ưu cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường trường – yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng gia đình trẻ và người dùng đô thị.

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 không có thay đổi về cấu hình kỹ thuật. Nguồn ảnh: Toyota
Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 không có thay đổi về cấu hình kỹ thuật. Nguồn ảnh: Toyota

Tại Malaysia, Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 được niêm yết ở mức giá 148.800 RM, tương đương khoảng 980 triệu đồng, không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Trong bối cảnh thị trường ô tô Đông Nam Á đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các mẫu xe điện và hybrid đến từ Trung Quốc, việc Toyota giữ nguyên giá bán trong khi nâng cấp đáng kể về thiết kế được xem là bước đi chiến lược.

Với những tinh chỉnh tập trung vào hình ảnh và trải nghiệm, Corolla Cross HEV GR Sport 2026 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn ưu tiên tính thực dụng, tiết kiệm và độ bền, những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của Corolla Cross trong nhiều năm qua.

Toyota Corolla Cross HEV GR Sport 2026 Toyota SUV Hybrid xe điện

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
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Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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