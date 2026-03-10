Công nghệ số
6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Đào Công

Đào Công

17:26 | 10/03/2026
6G được các tập đoàn công nghệ thế giới định vị là hạ tầng nền tảng cho trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đặt mục tiêu thử nghiệm từ 2030, với Viettel, FPT và VNG đã gia nhập liên minh 6G toàn cầu do Qualcomm dẫn dắt.

Tại Mobile World Congress 2026 ở Barcelona, Tây Ban Nha, các tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn nhất thế giới cùng tuyên bố 6G sẽ là hạ tầng nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. Giữa dòng chảy đó, Việt Nam xuất hiện với chiến lược bài bản, lộ trình thử nghiệm từ năm 2030 và tham vọng góp tiếng nói vào quá trình định hình tiêu chuẩn 6G toàn cầu.

6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo
Ảnh: Nvidia

Chủ đề bao trùm toàn bộ sự kiện Mobile World Congress 2026 - MWC 2026 là 6G, thế hệ mạng di động được định vị là trụ cột cho mọi sáng kiến dựa trên trí tuệ nhân tạo. Các tập đoàn công nghệ và nhà mạng lớn đều ra mắt nguyên mẫu, công bố lộ trình, kiến trúc AI-native và các liên minh chiến lược.

Tập đoàn KT Corporation của Hàn Quốc trình bày tầm nhìn 6G theo hai hướng song song. Hướng thứ nhất là dùng trí tuệ nhân tạo để xây dựng và vận hành chính mạng đó, khai thác các tác nhân AI cùng mô phỏng số để phát hiện sự cố trước khi xảy ra. Hướng thứ hai tối ưu hóa hạ tầng nhằm đảm bảo thời gian phản hồi cực nhanh, đáp ứng yêu cầu ra quyết định tức thời của robot và xe tự lái. KT Corporation phác thảo lộ trình thử nghiệm từng giai đoạn bắt đầu năm 2027, kết hợp mạng quang học và mạng không dây để đạt tốc độ terabit. Khác với cuộc đua thương mại hóa 5G trước đây, lần này KT đặt trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng, tái cơ cấu chi phí để nhà mạng duy trì hoạt động lâu dài và mở ra thị trường mới thông qua vận hành tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Liên minh 6G toàn cầu

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á
SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á
Huawei ra mắt dải sản phẩm phần cứng toàn diện nhằm chuyển công nghệ 5G thành nền móng cho 6G, với công nghệ xử lý khối lượng dữ liệu trí tuệ nhân tạo cực lớn ở tốc độ tải xuống 100 Gbps và tốc độ tải lên hơn 10 Gbps thông qua băng thông 400 MHz. EricssonQualcomm cùng trình diễn sóng mang 400 MHz trên băng tần 6 đến 8 GHz, phù hợp với nghiên cứu 3GPP Release 20 về nâng cao vùng phủ sóng.

Sự kiện nổi bật nhất tại MWC 2026 là Nvidia cùng các nhà mạng và nhà cung cấp viễn thông lớn cam kết phát triển mạng 6G trên nền tảng mở, bảo mật và AI-native. Liên minh toàn cầu do Nvidia dẫn dắt gồm Booz Allen, BT Group, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Mitre, Nokia, Ocudu Ecosystem Foundation, ODC, SK Telecom, SoftBank và T-Mobile, với mục tiêu xây dựng hạ tầng thông minh phục vụ trí tuệ nhân tạo vật lý cho máy móc tự hành, phương tiện giao thông và robot.

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Nvidia hình dung 6G là mạng lưới định nghĩa bằng phần mềm, nhúng trí tuệ nhân tạo xuyên suốt từ truy cập vô tuyến, biên đến lõi mạng, nhằm kích hoạt cảm biến an toàn, trí tuệ thời gian thực và khả năng tương tác toàn cầu. Nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang phát biểu: "Trí tuệ nhân tạo đang định nghĩa lại điện toán và thúc đẩy đợt xây dựng hạ tầng lớn nhất trong lịch sử loài người, và viễn thông là lĩnh vực tiếp theo. Cùng với liên minh toàn cầu, Nvidia đang xây dựng AI-RAN để biến các mạng viễn thông trên toàn thế giới thành hạ tầng trí tuệ nhân tạo ở khắp nơi."

Cũng tại MWC 2026, Qualcomm công bố Liên minh chiến lược toàn cầu phát triển công nghệ 6G cùng 58 đối tác nhằm đẩy nhanh phát triển và triển khai thương mại 6G từ năm 2029. Liên minh hướng đến xây dựng 6G như nền tảng AI-native xuyên suốt thiết bị, mạng lưới và đám mây, với lộ trình cụ thể: hoàn thiện tiêu chuẩn, kiểm chứng hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng 6G tiền thương mại vào năm 2028, và thương mại hóa toàn cầu từ 2029.

Về phía công nghệ lõi, Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông Hàn Quốc (ETRI) trình diễn sáu công nghệ 6G dựa trên trí tuệ nhân tạo, tập trung vào tối ưu hóa mạng AI-native, hiệu quả năng lượng và kết nối thế hệ mới. Qualcomm tạo nguyên mẫu Giga-MIMO và full duplex băng con, hai công nghệ nền tảng cho phép thực hiện đồng thời việc truyền dữ liệu khổng lồ và nhận diện không gian vật lý. Các công nghệ được phát triển để khai thác phổ tần mid-band cao từ 7 GHz đến 24 GHz, đảm bảo các tính năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến hoạt động ổn định trên diện rộng.

Việt Nam "tranh thủ" thời điểm vàng của 6G

Giữa làn sóng 6G toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trong số ít quốc gia có chiến lược 6G có hệ thống và chủ động. Từ năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và phát triển 6G do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có cơ quan chỉ đạo chuyên biệt cho 6G ở cấp chính phủ. Mục tiêu bao trùm là đưa Việt Nam vào nhóm đi đầu thế giới về 6G, thay vì đi sau như các thế hệ mạng trước.

Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030
Việt Nam sẽ thử nghiệm 6G năm 2030

Lộ trình được chia thành các giai đoạn cụ thể. Giai đoạn 2022 đến 2025 tập trung thành lập các trung tâm nghiên cứu mạng di động thế hệ mới và đăng ký sáng chế công nghệ 6G trong và ngoài nước. Năm 2028, Việt Nam chính thức thử nghiệm mạng 6G, cấp phép tần số và trình diễn thiết bị cùng mạng tiền thương mại. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Khoa học và Công nghệ, đến năm 2030, Việt Nam mới bắt đầu giai đoạn thử nghiệm 6G chính thức trên diện rộng, muộn hơn so với các kế hoạch trước đó từng đặt ra.

Ngày 28/2/2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chính thức có văn bản gửi đến ba tập đoàn Viettel, VNPT và MobiFone, đề nghị nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G trong năm 2026 và phối hợp triển khai thí điểm phủ sóng 6G tại một khu vực trên địa bàn thành phố.

Tháng 3/2026, ba doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là Viettel, FPT và VNG chính thức gia nhập Liên minh chiến lược toàn cầu phát triển công nghệ 6G do Qualcomm khởi xướng, liên minh tập hợp các tập đoàn công nghệ, viễn thông và bán dẫn hàng đầu thế giới. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhấn mạnh việc tham gia sớm giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ và có tiếng nói trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn, yếu tố then chốt để tăng tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nền tảng ngoại nhập.

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Viettel là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu 6G tại Việt Nam. Viettel và Qualcomm đã ký biên bản ghi nhớ để cùng phát triển và thương mại hóa dòng điện thoại thông minh flagship tích hợp Agentic AI do Viettel tự phát triển, hướng tới thiết bị đầu cuối cho hệ sinh thái 5G hiện tại và 6G tương lai. Kiến trúc 6G được thiết kế theo mô hình AI-native với ba trụ cột: kết nối thế hệ mới, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G
Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Về hạ tầng tần số, Việt Nam đã quy hoạch băng tần 6.425 đến 7.125 MHz, được coi là dải vàng cho 6G, vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia từ năm 2025. Song song đó, lộ trình chuyển đổi IPv6-only giai đoạn 2026 đến 2030 được xây dựng nhằm chuẩn bị hạ tầng Internet nền tảng cho 5G và 6G.

Tuy nhiên, Viettel, VNPTMobiFone vẫn trong giai đoạn nghiên cứu công nghệ 6G, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức và chưa có thiết bị thương mại trên thị trường. Ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam hiện vẫn tập trung nguồn lực triển khai 5G, còn việc nghiên cứu 6G mới chỉ được xác định là chiến lược ở cấp tập đoàn, chưa có kế hoạch cụ thể ở cấp đơn vị. Việt Nam còn vài năm để chuyển tầm nhìn thành hành động cụ thể trước khi cơ hội vàng của cuộc cách mạng 6G bùng nổ.

VinaPhone xác lập vị thế 'Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á' tại MWC 2026

Tại sự kiện MWC 2026, mạng VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) vinh dự trở thành đại diện duy ...
Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Khoa học và Công nghệ vạch rõ lộ trình giải phóng băng tần ...
Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Sở KH&CN TPHCM đã đề nghị Viettel, VNPT, MobiFone nghiên cứu, thí điểm 6G. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp này cũng thừa nhận những ...

6G Việt Nam 6G trí tuệ nhân tạo MWC 2026 Viettel 6G FPT VNG liên minh 6G Qualcomm 6G Nvidia AI-RAN băng tần 6G thương mại hóa 6G mạng 6G thế hệ mới VNPT VNG Viettel

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

VinaPhone xác lập vị thế

VinaPhone xác lập vị thế 'Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á' tại MWC 2026

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Viễn thông - Internet
Sở KH&CN TPHCM đã đề nghị Viettel, VNPT, MobiFone nghiên cứu, thí điểm 6G. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp này cũng thừa nhận những khó khăn hiện hữu khi triển khai công nghệ 6G.
Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Interner từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia (Bài 3)

Viễn thông - Internet
Hai bài đầu trong loạt 7 bài "Starlink và Việt Nam" đã dựng lên bức tranh kỹ thuật: chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, công nghệ laser liên vệ tinh, thế hệ V2 Mini với tốc độ vượt trội. Bài 3: Internet từ vũ trụ và câu hỏi ai kiểm soát bầu trời số của một quốc gia, gợi mở một góc nhìn khác, không phải không gian vũ trụ mà là chủ quyền số.
Từ AI đến 6G và robot: Ba xu hướng công nghệ định hình tương lai tại MWC 2026

Từ AI đến 6G và robot: Ba xu hướng công nghệ định hình tương lai tại MWC 2026

Xu hướng
Hội nghị Di động Thế giới Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) vừa khép lại tại Barcelona, Tây Ban Nha, với chủ đề “Kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo”. Sự kiện cho thấy xu hướng tích hợp sâu giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền thông, mở ra những thay đổi lớn trong thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng và robot.
MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

Viễn thông - Internet
Gần 4,5 triệu người đã kết nối với Starlink Mobile trong tình huống nguy cấp, con số đó thay đổi cách thế giới nhìn nhận vai trò của vệ tinh trong thông tin liên lạc khẩn cứu.
MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

MediaTek phô diễn sức mạnh AI và kết nối thế hệ mới tại MWC 2026

Công nghệ số
Triển lãm di động toàn cầu MWC 2026 tại Barcelona ghi nhận nhiều bước tiến mới trong công nghệ bán dẫn và viễn thông. MediaTek thu hút sự chú ý với khu trưng bày “AI For Life: From Edge to Cloud”, nơi hãng trình diễn loạt công nghệ AI biên, nghiên cứu 6G và hệ sinh thái kết nối thông minh trải rộng từ thiết bị cá nhân đến trung tâm dữ liệu.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

6G là

6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo

Nhiều địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bầu cử trên nền tảng Zalo

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Panasonic mang tinh thần Nhật đến lễ hội Việt - Nhật 2026

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái

Xiaomi hiện thực hóa AI với hệ sinh thái 'Human × Car × Home'

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

JBL ra mắt bộ đôi loa di động BandBox tích hợp AI hoàn toàn mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Số hóa dữ liệu đất đai: Tốc độ nhanh, nhưng vẫn cần 'làm sạch' sâu hơn

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Trường Đại học Y Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với ANRS MIE - INSERM (Pháp)

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Hướng tới kỷ nguyên số, Đại học Y Hà Nội dự kiến mở ngành mới

Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

Xuất khẩu bứt phá, thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới trong hai tháng đầu năm

'Sức sống hàng Việt' 2026 mở rộng thị trường qua mô hình trưng bày kết hợp livestream

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Giá dầu tăng vọt, Bộ Công Thương khuyến nghị giải pháp ứng phó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

Honda Air Blade 125 Marvel: Mẫu xe tay ga giới hạn 4.000 chiếc tại thị trường Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game