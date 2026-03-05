Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G

Đào Công

Đào Công

21:44 | 05/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Khoa học và Công nghệ vạch rõ lộ trình giải phóng băng tần 606-694 MHz từ truyền hình số mặt đất để phục vụ mạng 5G. Các đài truyền hình chỉ còn được phép sử dụng băng tần này đến cuối năm 2028, sau đó phải chuyển đổi hoặc ngừng phát sóng trong vòng sáu tháng.

Băng tần 600 MHz sẽ chuyển sang mạng di động từ 2029

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra lộ trình cụ thể cho việc sử dụng băng tần 606-694 MHz, tức băng tần 600 MHz trong thuật ngữ quốc tế. Đây là dải tần số gồm 11 kênh từ kênh 38 đến kênh 48, mỗi kênh rộng 8 MHz, tổng cộng chiếm 88 MHz băng thông.

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G, 6G
Ba nhà mạng lớn tại Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G

Dự thảo nêu rõ, các đơn vị truyền dẫn phát sóng truyền hình có nhu cầu được cấp hoặc gia hạn giấy phép để sử dụng cùng kênh tần số trong đoạn băng tần 606-694 MHz với giấy phép đã được cấp chỉ được xem xét cấp hoặc gia hạn đến ngày 31/12/2028. Sau thời điểm này, băng tần 600 MHz sẽ được chuyển sang phục vụ hệ thống thông tin di động quốc tế IMT, bao gồm công nghệ 5G.

Sau ngày 31/12/2028, nếu Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thông báo kế hoạch sử dụng băng tần 606-694 MHz cho IMT, các đơn vị truyền dẫn phát sóng có nhu cầu tiếp tục sử dụng được xem xét cấp hoặc gia hạn giấy phép theo từng năm. Như vậy, các đài truyền hình vẫn có thể tận dụng hạ tầng hiện có trong giai đoạn chuyển tiếp khi kế hoạch triển khai mạng di động chưa chính thức công bố.

VinaPhone xác lập vị thế 'Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á' tại MWC 2026

Tuy nhiên, khi Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế hoạch sử dụng băng tần 606-694 MHz cho IMT, các đơn vị truyền dẫn phát sóng có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi sang kênh tần số phù hợp hoặc ngừng sử dụng trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Thời gian sáu tháng được coi là đủ để các đơn vị chuẩn bị kỹ thuật, di chuyển thiết bị và thông báo người dùng cuối điều chỉnh máy thu tín hiệu. Đơn vị phải tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề liên quan, kể cả kinh phí phát sinh.

Quy hoạch tổng thể 28 kênh tần số cho truyền hình số

Trong khi tập trung vào việc giải phóng băng tần 600 MHz, dự thảo Thông tư vẫn duy trì quy hoạch tổng thể cho toàn bộ 28 kênh tần số truyền hình số mặt đất từ kênh 21 đến kênh 48 trong băng tần 470-694 MHz. Mỗi kênh có băng thông 8 MHz, tạo thành dải băng tần rộng 224 MHz.

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G
Việt Nam đã hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (Đề án số hóa truyền hình) đến năm 2020

Mười hai kênh đầu tiên từ kênh 21 đến kênh 32 thuộc băng tần 470-566 MHz được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất toàn quốc. Kênh 21 bắt đầu từ 470-478 MHz với tần số trung tâm 474 MHz, kéo dài liên tục đến kênh 32 từ 558-566 MHz với tần số trung tâm 562 MHz. Mỗi đơn vị truyền dẫn phát sóng toàn quốc được xem xét cấp giấy phép để sử dụng không quá bốn kênh tần số, đảm bảo phân bổ công bằng và tránh độc quyền tài nguyên.

Để tạo điều kiện cho việc giải phóng băng tần 600 MHz, dự thảo Thông tư bổ sung chú thích quan trọng về việc ưu tiên dành các kênh tần số 29, 30, 31, 32 cho chuyển đổi các hệ thống đang sử dụng các kênh tần số 42, 43, 44, 45. Bốn kênh 29-32 nằm trong băng tần 534-566 MHz, là bốn kênh tần số liên tục gần nhất còn trống trong dải quy hoạch cho truyền hình toàn quốc.

Các kênh 42, 43, 44, 45 hiện đang được sử dụng nằm trong băng tần 638-662 MHz, thuộc vùng trọng tâm cần giải phóng cho mạng di động. Kênh 42 chạy từ 638-646 MHz với tần số trung tâm 642 MHz. Kênh 43 từ 646-654 MHz với tần số trung tâm 650 MHz. Kênh 44 từ 654-662 MHz với tần số trung tâm 658 MHz. Kênh 45 từ 662-670 MHz với tần số trung tâm 666 MHz. Tổng cộng bốn kênh này chiếm 32 MHz băng thông.

Hạ tầng số Việt Nam bứt phá nhưng chưa tạo giá trị xứng tầm Hạ tầng số Việt Nam bứt phá nhưng chưa tạo giá trị xứng tầm

Khi di chuyển sang bốn kênh 29-32, các đơn vị truyền hình vẫn duy trì được cùng số lượng kênh phát sóng và băng thông như hiện tại. Kênh 29 chiếm dải 534-542 MHz, kênh 30 chiếm 542-550 MHz, kênh 31 chiếm 550-558 MHz và kênh 32 chiếm 558-566 MHz. Tần số trung tâm của bốn kênh này lần lượt là 538 MHz, 546 MHz, 554 MHz và 562 MHz.

Người dùng cuối sử dụng truyền hình số mặt đất sẽ cần điều chỉnh lại máy thu để tìm kênh mới sau khi các đài chuyển đổi tần số. Hầu hết các đầu thu truyền hình số hiện đại đều có chức năng tự động quét kênh, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra tương đối dễ dàng mà không cần can thiệp kỹ thuật phức tạp.

Các kênh còn lại từ kênh 33 đến kênh 48 được phân bổ theo vùng địa lý. Khu vực Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh sử dụng kênh 35, 36, 37. Khu vực Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau được phân bổ kênh 33, 34, 35. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng sử dụng kênh 36, 37. Khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chia sẻ kênh 33, 34.

Dự thảo cho phép các đơn vị truyền dẫn phát sóng toàn quốc và khu vực sử dụng các kênh tần số đã được quy hoạch trong những trường hợp đặc biệt như giải quyết can nhiễu có hại xuyên biên giới, thực hiện kết quả phối hợp tần số biên giới, tái sử dụng kênh tần số để mở rộng vùng phủ sóng và phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Việc bổ sung điều kiện tái sử dụng kênh tần số mở rộng vùng phủ sóng là điểm mới giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phổ tần.

Yêu cầu triển khai mạng đơn tần tại các vùng đô thị

Dự thảo đặt yêu cầu bắt buộc các đơn vị truyền dẫn phát sóng tại khu vực Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ phải triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất mạng đơn tần. Mạng đơn tần là hệ thống gồm nhiều máy phát sóng truyền hình hoạt động đồng bộ với nhau trên cùng một kênh tần số, truyền tải dữ liệu giống nhau. Công nghệ này cho phép tối ưu hóa việc sử dụng phổ tần, giảm số lượng kênh tần số cần thiết để phủ sóng một vùng địa lý rộng.

Việt Nam dự kiến giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình để triển khai 5G
Công ty Cổ phần Truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB) chính thức phát sóng 16 kênh truyền hình số trên kênh tần số 49 từ cột anten cao 252m tại Mễ Trì – Hà Nội. Ảnh: Internet

Ngoại trừ các điểm phát sóng tại Núi Tam Đảo thuộc Phú Thọ, Núi Cấm thuộc An Giang, Núi Chứa Chan thuộc Đồng Nai, Núi Bà Đen thuộc Tây Ninh và Núi Bà Rá thuộc Đồng Nai, tất cả các trạm phát khác tại hai khu vực này đều phải tuân thủ quy định. Năm điểm phát sóng được loại trừ đều là các vị trí địa hình cao, có vùng phủ sóng tự nhiên rộng, do đó không cần thiết áp dụng công nghệ mạng đơn tần.

Trong khi đó, dự thảo khuyến khích nhưng không bắt buộc phát sóng truyền hình số mặt đất mạng đơn tần tại khu vực Tây Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các khu vực này có địa hình phức tạp, núi cao, rừng rậm, khiến việc triển khai mạng đơn tần gặp nhiều khó khăn kỹ thuật và chi phí cao hơn so với vùng đồng bằng. Chính sách khuyến khích thay vì bắt buộc tạo sự linh hoạt cho các đơn vị lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Thị trường truyền dẫn phát sóng: Chọn nhà cung cấp nào?
Thị trường truyền dẫn phát sóng: Chọn nhà cung cấp nào?

Dự thảo Thông tư đánh dấu sự chuyển giao chính thức trách nhiệm quản lý phổ tần vô tuyến điện từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn bản dự kiến có hiệu lực trong năm 2026, thay thế hoàn toàn Thông tư 37/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 13/11/2020. Cơ sở pháp lý cho sự chuyển đổi này là Nghị định 55/2025/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Quyết định 37/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Việc Việt Nam giải phóng băng tần 600 MHz từ truyền hình số mặt đất để dành cho mạng di động phản ánh xu hướng toàn cầu trong việc tái canh phổ tần phục vụ nhu cầu kết nối băng rộng ngày càng cao. Các nước phát triển đã hoàn tất quá trình này từ những năm 2017-2020, tạo nền tảng cho việc triển khai mạng 5G quy mô lớn. Việt Nam với lộ trình đến 2028-2029 đang bắt kịp tiến trình này, tuy chậm hơn nhưng vẫn kịp thời để tham gia làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.

Băng tần 600 MHz với đặc tính vật lý ưu việt về khả năng phủ sóng rộng và xuyên tường tốt sẽ giúp các nhà mạng Việt Nam mở rộng mạng 5G ra các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa với chi phí hợp lý hơn so với việc chỉ sử dụng các băng tần cao. Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Dự thảo nêu rõ lộ trình đến cuối năm 2028 cùng thời gian chuyển đổi sáu tháng sau khi có thông báo chính thức giúp cả các đơn vị truyền hình lẫn doanh nghiệp viễn thông có thời gian chuẩn bị đầu tư và chuyển đổi hạ tầng. Người dân sử dụng truyền hình số mặt đất cũng có thể chủ động trong việc nâng cấp thiết bị thu sóng hoặc chuyển sang các hình thức xem truyền hình khác như cáp, vệ tinh hay internet khi băng tần 600 MHz chính thức chuyển sang mạng di động.

Tại sao băng tần 600 MHz quan trọng với mạng 5G?

Băng tần 600 MHz, hay chính xác là dải 606-694 MHz, mang những đặc tính vật lý làm cho nó trở thành tài sản quý cho việc triển khai mạng di động thế hệ mới. Sóng vô tuyến tần số thấp có khả năng truyền xa hơn, xuyên tường tốt hơn và phủ sóng rộng hơn so với các dải tần cao. Một trạm phát sóng 5G hoạt động trên băng tần 600 MHz có thể phủ sóng diện tích lớn gấp nhiều lần so với trạm phát trên băng tần 2.6 GHz hay 3.5 GHz.

Các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã triển khai mạng 5G trên băng tần này từ những năm đầu thập kỷ 2020. Ở Mỹ, các nhà mạng như T-Mobile sử dụng băng tần 600 MHz làm nền tảng cho mạng 5G phủ sóng toàn quốc, đặc biệt tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Việt Nam giải phóng băng tần 600 MHz giúp các nhà mạng trong nước có công cụ tương tự để mở rộng vùng phủ sóng 5G ra khắp đất nước, không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Việc quy định rõ thời hạn đến cuối năm 2028 cho phép các doanh nghiệp viễn thông lập kế hoạch đầu tư dài hạn, chuẩn bị hạ tầng mạng lưới và thiết bị phát sóng. Đồng thời, các đơn vị truyền hình có thời gian ba năm để chuyển đổi hạ tầng, di chuyển các kênh chương trình từ băng tần 600 MHz xuống các băng tần thấp hơn còn được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất.
Thực trạng băng rộng di động 5G trên thế giới hiện nay và xu hướng phát triển Thực trạng băng rộng di động 5G trên thế giới hiện nay và xu hướng phát triển

5G toàn cầu đạt 2,9 tỷ thuê bao cuối 2025, phủ 55% dân số. Tuy nhiên khoảng cách sử dụng thực tế lớn gấp 09 ...
Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026 Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến đưa dịch vụ truy nhập Internet 5G vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng, thay ...
Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) vừa công bố kế hoạch đấu giá toàn bộ phổ tần trên 9 băng tần với ...
băng tần 600 MHz giải phóng tần số cho 5G truyền hình số mặt đất mạng 5G Việt Nam quy hoạch tần số truyền hình bộ khoa học công nghệ Cục Tần số vô tuyến điện chuyển đổi tần số truyền hình IMT băng tần 606-694 MHz kênh tần số 42-45 thông tư 37/2020 quy hoạch phổ tần số quốc gia 5G Việt Nam

Bài liên quan

Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Kết nối sáng tạo
Ngày 4/3/2026, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) - thành viên thuộc Viettel Group, đã công bố thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với Intel, AMD và ID Quantique tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2026, đồng thời chính thức tham gia liên minh phát triển 6G do Qualcomm khởi xướng.
VinaPhone xác lập vị thế

VinaPhone xác lập vị thế 'Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á' tại MWC 2026

Viễn thông - Internet
Tại sự kiện MWC 2026, mạng VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla - đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới - trao tặng chứng nhận“Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”- nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Hơn 72 giờ

Hơn 72 giờ 'tê liệt' internet tại Iran

Viễn thông - Internet
Mặt trận kỹ thuật số đã diễn ra khi Iran mất mạng toàn quốc ngày thứ Tư khi xung đột với Mỹ và Israel lan sang không gian mạng.
Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Viễn thông - Internet
Ericsson vận hành thành công hệ thống 6G giai đoạn trước thương mại qua sóng vô tuyến tại bang Texas, Hoa Kỳ, sử dụng băng tần 7 GHz và băng thông 400 MHz, tạo nền tảng cho hạ tầng kết nối thế hệ tiếp theo phục vụ robot thông minh và truyền hình ảnh thời gian thực.
5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Kết nối sáng tạo
Năm nhà mạng toàn cầu góp 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI, có trụ sở tại Anh và hướng tới xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn dành riêng cho viễn thông, xử lý cuộc gọi lừa đảo và nâng hiệu quả vận hành mạng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
26°C
Đà Nẵng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
23°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
16°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 09/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 09/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 09/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 09/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 09/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 09/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 09/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,170 18,470
Kim TT/AVPL 18,175 18,480
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,170 18,470
Nguyên Liệu 99.99 17,550 17,750
Nguyên Liệu 99.9 17,500 17,700
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,050 18,450
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,000 18,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,930 18,380
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,700 184,700
Hà Nội - PNJ 181,700 184,700
Đà Nẵng - PNJ 181,700 184,700
Miền Tây - PNJ 181,700 184,700
Tây Nguyên - PNJ 181,700 184,700
Đông Nam Bộ - PNJ 181,700 184,700
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,170 18,470
Miếng SJC Nghệ An 18,170 18,470
Miếng SJC Thái Bình 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,170 18,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,170 18,470
NL 99.90 17,420
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,450
Trang sức 99.9 17,660 18,360
Trang sức 99.99 17,670 18,370
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,817 18,472
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,817 18,473
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,814 1,844
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,814 1,845
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,794 1,829
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,589 181,089
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,439 137,339
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,634 124,534
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,283 11,173
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,891 106,791
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,527 76,427
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,817 1,847
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17944 18218 18798
CAD 18684 18962 19579
CHF 33022 33408 34060
CNY 0 3470 3830
EUR 29856 30128 31159
GBP 34227 34618 35557
HKD 0 3222 3424
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15221 15812
SGD 20005 20288 20821
THB 745 809 862
USD (1,2) 25960 0 0
USD (5,10,20) 26000 0 0
USD (50,100) 26029 26048 26307
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,017 26,017 26,307
USD(1-2-5) 24,977 - -
USD(10-20) 24,977 - -
EUR 29,952 29,976 31,201
JPY 163.55 163.84 171.18
GBP 34,475 34,568 35,481
AUD 18,152 18,218 18,741
CAD 18,858 18,919 19,512
CHF 33,192 33,295 34,081
SGD 20,107 20,170 20,856
CNY - 3,748 3,858
HKD 3,299 3,309 3,400
KRW 16.51 17.22 18.53
THB 789.74 799.49 853.84
NZD 15,195 15,336 15,737
SEK - 2,798 2,887
DKK - 4,005 4,132
NOK - 2,672 2,758
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,215.48 - 6,994.39
TWD 747.14 - 901.98
SAR - 6,876.79 7,219.6
KWD - 83,460 88,493
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,977 26,007 26,307
EUR 29,919 30,039 31,214
GBP 34,427 34,565 35,566
HKD 3,282 3,295 3,410
CHF 33,058 33,191 34,120
JPY 163.27 163.93 171.37
AUD 18,197 18,270 18,860
SGD 20,203 20,284 20,866
THB 811 814 850
CAD 18,860 18,936 19,512
NZD 15,317 15,851
KRW 17.26 18.83
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26133 26133 26307
AUD 18122 18222 19150
CAD 18865 18965 19982
CHF 33250 33280 34863
CNY 0 3770.2 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30021 30051 31778
GBP 34505 34555 36316
HKD 0 3345 0
JPY 163.35 163.85 174.4
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15324 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20168 20298 21019
THB 0 774.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18170000 18170000 18470000
SBJ 16000000 16000000 18470000
Cập nhật: 06/03/2026 05:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,048 26,098 26,307
USD20 26,030 26,098 26,307
USD1 23,803 26,098 26,307
AUD 18,097 18,197 19,312
EUR 30,087 30,087 31,504
CAD 18,783 18,883 20,196
SGD 20,202 20,352 20,923
JPY 163.63 165.13 171.5
GBP 34,328 34,678 35,544
XAU 18,168,000 0 0
CNY 0 3,650 0
THB 0 807 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/03/2026 05:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Đại ngàn chạm biển xanh': Gia Lai viết câu chuyện du lịch mới

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

8/3 và thông điệp

8/3 và thông điệp 'Give to Gain: Phụ nữ trong công nghệ, khi hiện diện tạo nên ảnh hưởng'

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

ASUS ra mắt loạt máy tính để bàn ASUS V501 Series mới

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Lĩnh vực tín dụng tư nhân đối mặt với làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

MiniMax lỗ 250 triệu USD nhưng giữ hơn 1 tỷ USD tiền mặt

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Elon Musk quyết tất toán 17,5 tỷ USD nợ: Tín hiệu SpaceX chuẩn bị lên sàn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Viettel High Tech mở rộng hợp tác phát triển 6G cùng hàng loạt đối tác toàn cầu

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Paramount và Warner Bros. Discovery (WBD) chuẩn bị sáp nhập với thương vụ trị giá 110 tỷ USD

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Thốc ga' kiểm tra khí thải xe diesel: Khi nào chủ xe thực sự cần lo cho động cơ?

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Xiaomi Vision GT gây chú ý tại MWC 2026, siêu xe điện bước ra từ Gran Turismo 7

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực