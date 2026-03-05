PGS.TS. Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới của nhà trường theo định hướng đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn và hệ sinh thái doanh nghiệp.

Tân Hiệu trưởng giàu kinh nghiệm quản lý giáo dục

PGS.TS Bùi Anh Tuấn sinh năm 1964 tại Nam Định, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1985; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và Tiến sĩ Kinh tế Lao động tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân (2008), Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (2014 - 2025).

Với bề dày kinh nghiệm tại Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều năm thành công lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, một trong những đơn vị giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, PGS, TS Bùi Anh Tuấn được kỳ vọng dẫn dắt Trường Đại học Hòa Bình bước vào giai đoạn phát triển đột phá.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng cho biết nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tập trung đổi mới thực chất, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho nhà trường trong 10 năm tới.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn (bên phải) nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, trường đại học cần chuyển mình để không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trang bị cho người học năng lực thích ứng, tư duy sáng tạo và bản lĩnh nghề nghiệp.

Nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo, đào tạo đa ngành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và hệ sinh thái đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế.

Ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức

Sau lễ công bố, Trường Đại học Hòa Bình đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác chiến lược như: Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank), Furama Resort, Furama Villas, Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Tập đoàn Menas, Học viện Đào tạo IBH, Khối Khách sạn Nghỉ dưỡng Tập đoàn Phú Long, Trường Trung cấp Hàng không và Công nghệ Victoria, Ngân hàng HD Bank, Quỹ Phúc Tâm, Học viện Ngân hàng Tài chính và Công nghệ cao Victoria.

Hoạt động ký kết lần này mở ra một không gian kết nối đa chiều giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua các chương trình phối hợp đào tạo, thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của Trường Đại học Hòa Bình - gắn kết tri thức với thực tiễn, đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng khởi động dự án “Thinking Forward by Phuong Anh: Cùng sinh viên tư duy kiến tạo tương lai” do Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh sáng lập.

Dự án hướng tới học sinh, sinh viên trên toàn quốc thông qua các hoạt động chia sẻ, talkshow và chương trình truyền cảm hứng về phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân trong thời đại hội nhập.