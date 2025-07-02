Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương là ai?

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định cho tân Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Tân Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Thu Hương đảm nhận vị trí này thay cho PGS.TS Bùi Anh Tuấn nghỉ công tác quản lý. Bà là Hiệu trưởng thứ 9 của FTU kể từ khi trường được thành lập năm 1960.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Hiệu trưởng Phạm Thu Hương bày tỏ vinh dự và cam kết sẽ cùng tập thể nhà trường giữ vững truyền thống, phát huy nội lực, tăng cường đổi mới sáng tạo trong bối cảnh giáo dục đại học cạnh tranh ngày càng cao. Bà nhấn mạnh định hướng điều hành dựa trên nguyên tắc "ổn định và hiệu quả", gắn kết đội ngũ, xây dựng văn hóa làm việc thẳng thắn – chia sẻ – đồng hành, thúc đẩy đổi mới để nâng tầm vị thế của nhà trường trong khu vực.

"Chúng tôi hướng tới một Đại học Ngoại thương không chỉ vững mạnh ở trong nước mà còn khẳng định vị trí trong khu vực châu Á, nơi nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy tự do học thuật và nghiên cứu sáng tạo," bà Hương nói.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận những đóng góp của FTU trong hệ thống giáo dục và kỳ vọng nhà trường tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi mô hình quản trị đại học, ứng dụng công nghệ và đóng góp tích cực cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia.

PGS.TS Phạm Thu Hương, 48 tuổi, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (FTU) nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: FTU

PGS.TS Phạm Thu Hương sinh năm 1977, tại Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), là cựu sinh viên khóa 34 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của FTU. Bà tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Aarhus (Đan Mạch) và nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại FTU. Trong hơn 30 năm gắn bó với nhà trường, bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Trưởng bộ môn nghiệp vụ của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Chủ tịch Công đoàn và Phó Hiệu trưởng từ năm 2019.

Như vậy, sau khi bà Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng, hiện nhà trường có hai phó hiệu trưởng là PGS.TS Đào Ngọc Tiến và PGS.TS Vũ Thị Hiền. Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Ngoại thương là PGS.TS Lê Thị Thu Thủy.

Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo về kinh tế, thương mại quốc tế và các lĩnh vực liên quan.

Hiện Trường Đại học Ngoại thương đào tạo hơn 30 chương trình đại học thuộc 15 ngành, mỗi năm tuyển khoảng 4.000 sinh viên cho ba cơ sở tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học đa ngành, dẫn đầu cả nước trong đào tạo kinh tế, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và có vị thế cao trong khu vực châu Á.