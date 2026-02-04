UNFPA khởi động dự án ứng phó bạo lực giới tại Quảng Ninh

Ngày 4/2, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã chính thức khởi động dự án “Tăng cường hiệu quả mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh, giai đoạn 2025–2027”. Dự án được triển khai thông qua sự hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế, Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh cùng các cơ quan đối tác ở cấp trung ương và địa phương.

Dự án tiếp nối thành quả của Ngôi nhà Ánh Dương đã hỗ trợ 1.254 người bị bạo lực từ tháng 4/2020, trong bối cảnh 63% phụ nữ Việt Nam từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực nhưng hơn 90% không tìm kiếm trợ giúp.

Lễ khởi động diễn ra tại phường Hạ Long, với sự tham dự của gần 80 đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, chính quyền các cấp, các đối tác phát triển, tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông.

Ông Matt Jackson – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Dự án thể hiện cam kết chung trong việc củng cố hệ thống phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái theo cách tiếp cận lấy người bị bạo lực làm trung tâm, điều phối liên ngành và bảo đảm tính bền vững tại địa phương.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là vấn đề nghiêm trọng về quyền con người và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Từ năm 2017, Quảng Ninh là địa phương tiên phong triển khai các sáng kiến do KOICA tài trợ và UNFPA hỗ trợ kỹ thuật.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành lập và vận hành Trung tâm dịch vụ một cửa (OSSC) - Ngôi nhà Ánh Dương từ năm 2020, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tích hợp cho người bị bạo lực. Đến năm 2021, tỉnh tiếp tục ban hành cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại tình dục trẻ em.

Tính từ tháng 4/2020 đến hết năm 2025, 1.254 người bị bạo lực trong và ngoài tỉnh đã nhận được hỗ trợ thông qua đường dây nóng 1800 1769 và các dịch vụ trực tiếp của Ngôi nhà Ánh Dương, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình này.

Dự án “Tăng cường hiệu quả mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh” giai đoạn 2025–2027 do UNFPA phối hợp Sở Y tế Quảng Ninh triển khai, với sự hỗ trợ của KOICA, nhằm củng cố hệ thống bảo vệ lấy người bị bạo lực làm trung tâm.

Giai đoạn 2025–2027, dự án tiếp tục củng cố và mở rộng mô hình toàn diện của Quảng Ninh, tập trung tăng cường cung cấp dịch vụ lấy người bị bạo lực làm trung tâm; đồng thời chú trọng phòng ngừa thông qua thay đổi các chuẩn mực giới có hại, tăng cường sự tham gia của thanh niên và ứng phó với các hình thức bạo lực giới mới nổi, trong đó có bạo lực sử dụng công nghệ.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Matt Jackson – Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi hệ thống pháp luật vững chắc, các dịch vụ phối hợp hiệu quả, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản cùng cam kết chính trị và tài chính lâu dài. Thông qua hợp tác với KOICA và tỉnh Quảng Ninh, UNFPA đang hỗ trợ các giải pháp dựa trên bằng chứng và lấy người bị bạo lực làm trung tâm.”

Dự án góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của UNFPA trong chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội nhạy cảm giới, hướng tới một môi trường sống an toàn, không bạo lực và không sợ hãi cho phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh.