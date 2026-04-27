Chuẩn bị vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảnh báo lốc, sét trên vịnh Hạ Long

Việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo lốc, sét ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác dự báo khí tượng thủy văn.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc đa lớp, tích hợp công nghệ hiện đại, trong đó trọng tâm là lớp xử lý dữ liệu và dự báo ngắn hạn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), với các mốc thời gian 10 phút, 30 phút và 60 phút. Bên cạnh đó là các lớp phân phối thông tin, hiển thị bản đồ trực quan và quản lý người dùng, tạo thành một nền tảng cảnh báo đồng bộ, linh hoạt.

Trên nền tảng web, hệ thống WebGIS cho phép hiển thị trực quan các vùng có nguy cơ dông, lốc, sét theo từng khu vực cụ thể trên vịnh Hạ Long. Các điểm cảnh báo và vị trí trọng yếu được đánh dấu rõ ràng, kèm theo bản tin dự báo chi tiết theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng theo dõi và đưa ra quyết định kịp thời.

Ứng dụng cũng được phát triển tương thích với các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS, giúp người dân, du khách và các đơn vị vận hành tàu thuyền dễ dàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Để nâng cao độ chính xác trong cảnh báo, khu vực vịnh Hạ Long đã được phân chia thành 9 tiểu vùng trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan khí tượng thủy văn, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và các đơn vị khai thác tàu du lịch. Việc phân vùng chi tiết này không chỉ giúp tăng độ chính xác của dự báo mà còn hạn chế tác động đến hoạt động cấp phép tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Hiện nay, công tác quan trắc trên vịnh Hạ Long được thực hiện thông qua hệ thống radar Phù Liễn (Hải Phòng) kết hợp với dữ liệu từ ứng dụng cảnh báo mới. Trong thời gian tới, các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, đồng thời nghiên cứu lắp đặt radar riêng tại Quảng Ninh nhằm mở rộng phạm vi giám sát, nâng cao độ chính xác và kéo dài thời gian cảnh báo sớm.

Việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo lốc, sét ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác dự báo khí tượng thủy văn, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời phục vụ hiệu quả phát triển du lịch bền vững tại vịnh Hạ Long.