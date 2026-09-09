Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Samsung Electronics vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mistral AI, công ty trí tuệ nhân tạo của Pháp, nhằm đưa AI sâu hơn vào hoạt động thiết kế và sản xuất chất bán dẫn.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ kết hợp dữ liệu và năng lực sản xuất bán dẫn của Samsung với các mô hình AI của Mistral để xây dựng hệ thống AI chuyên biệt cho ngành chip. Công nghệ này dự kiến được ứng dụng trong nhiều khâu, từ nghiên cứu, kỹ thuật, thiết kế đến vận hành nhà máy.

Samsung sẽ sử dụng các giải pháp của Mistral AI, trong đó có mô hình ngôn ngữ lớn Mistral Large, để phát triển những mô hình AI được tùy chỉnh theo dữ liệu và yêu cầu riêng của bộ phận Giải pháp Thiết bị.

Một trong những hướng ứng dụng đáng chú ý là phân tích lượng dữ liệu lớn phát sinh trong quá trình sản xuất chip. AI có thể hỗ trợ phát hiện lỗi, dự báo bất thường của thiết bị và tối ưu thông số sản xuất, qua đó góp phần rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

AI xử lý dữ liệu ngay trong hạ tầng của Samsung

Khác với nhiều dịch vụ AI dựa chủ yếu trên điện toán đám mây bên ngoài, các mô hình được Samsung và Mistral phát triển sẽ có thể vận hành trực tiếp trên hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu nội bộ của Samsung.

Cách triển khai này cho phép dữ liệu thiết kế, thông số sản xuất và các công nghệ bán dẫn quan trọng được xử lý bên trong hạ tầng doanh nghiệp thay vì phải chuyển ra hệ thống bên ngoài.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với ngành bán dẫn, nơi dữ liệu về thiết kế chip, tỷ lệ lỗi, công thức sản xuất hay thông số thiết bị có giá trị lớn và đòi hỏi mức độ bảo mật cao.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (phải) và Giám đốc điều hành Mistral AI Arthur Mensch tham dự bữa trưa cấp nhà nước giữa Hàn Quốc và Pháp tại Phủ Tổng thống Seoul. (Newsis)

Khi tiến trình sản xuất chip ngày càng phức tạp, lượng dữ liệu từ các nhà máy cũng tăng nhanh. Khả năng phân tích dữ liệu bằng AI đang trở thành một trong những công cụ giúp các nhà sản xuất nâng độ chính xác, kiểm soát lỗi và cải thiện hiệu suất dây chuyền.

Samsung dự kiến từng bước đưa các mô hình AI tùy chỉnh vào hoạt động sản xuất bộ nhớ, chip logic và dịch vụ gia công bán dẫn. Hai bên cũng hướng tới xây dựng nền tảng và hệ thống vận hành AI phù hợp với đặc thù của ngành công nghiệp chip.

Ông Young Hyun Jun, Phó chủ tịch kiêm lãnh đạo bộ phận Giải pháp Thiết bị của Samsung Electronics, cho rằng mức độ phức tạp ngày càng cao trong thiết kế và sản xuất chip AI đang đòi hỏi ngành bán dẫn phải liên tục đổi mới công nghệ.

Theo lãnh đạo Samsung, việc hợp tác với Mistral AI được kỳ vọng tạo thêm những phương thức ứng dụng AI trong hệ sinh thái bán dẫn, đồng thời hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Samsung dẫn dắt vòng gọi vốn 3 tỷ euro của Mistral AI

Quan hệ hợp tác công nghệ diễn ra trong bối cảnh Samsung cũng trở thành nhà đầu tư lớn vào Mistral AI.

Công ty AI của Pháp vừa huy động 3 tỷ euro trong vòng gọi vốn Series D, đưa mức định giá sau đầu tư lên hơn 21 tỷ euro. Mistral cho biết đây là vòng huy động vốn cổ phần lớn nhất từng được thực hiện bởi một doanh nghiệp công nghệ châu Âu.

Samsung Electronics dẫn dắt vòng đầu tư, cùng Quỹ Scaleup Europe do EQT quản lý và nhà đầu tư hiện hữu PSG Equity. Một số tổ chức và doanh nghiệp công nghệ lớn khác cũng tiếp tục tham gia đầu tư vào Mistral.

Nguồn vốn mới sẽ được Mistral sử dụng để mở rộng nghiên cứu các mô hình AI tiên tiến, tăng năng lực tính toán, phát triển hạ tầng và đẩy nhanh hoạt động kinh doanh tại thị trường quốc tế.

Được thành lập năm 2023 tại Pháp, Mistral AI đang theo đuổi hướng phát triển các mô hình AI có thể được doanh nghiệp triển khai và tùy chỉnh trên hạ tầng riêng. Công ty hiện hoạt động tại 20 quốc gia và hỗ trợ hơn 125 doanh nghiệp trên thế giới triển khai AI, trong đó có Airbus, ASML và HSBC.

Ông Arthur Mensch, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mistral AI, nhận định AI đang thay đổi cách những công nghệ phức tạp được phát triển, từ phần cứng bán dẫn đến phần mềm.

Theo lãnh đạo Mistral AI, hợp tác với Samsung sẽ tập trung vào việc cải thiện cách chip được thiết kế và sản xuất, đồng thời thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật trên chuỗi giá trị bán dẫn và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Việc vừa đầu tư vốn vừa đưa công nghệ Mistral vào hệ thống sản xuất cho thấy Samsung đang mở rộng ứng dụng AI từ các thiết bị đầu cuối sang chính hoạt động nghiên cứu và chế tạo bán dẫn. Đây cũng là lĩnh vực ngày càng quan trọng khi nhu cầu chip dành cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI tiếp tục gia tăng.