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Mặt Trời Hạ Long nợ gần 59.800 tỷ, khách trả trước gần 32.000 tỷ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:05 | 09/09/2026
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Nửa đầu 2026, Mặt Trời Hạ Long lãi 479 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên gần 59.800 tỷ và người mua trả trước gần 32.000 tỷ.
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Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực công viên vui chơi và công viên theo chủ đề, vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với kỳ trước.

Đáng chú ý, trong khi lợi nhuận sau thuế cải thiện đáng kể, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng lên gần 59.800 tỷ đồng. Riêng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 32.000 tỷ đồng, trở thành khoản mục lớn nhất trong cơ cấu nợ được công bố.

Bên cạnh đó, Mặt Trời Hạ Long đang có bốn lô trái phiếu với tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 1.292 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện tám lần thanh toán lãi trái phiếu với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng, vốn chủ sở hữu lên hơn 27.653 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình tài chính, kỳ báo cáo kéo dài từ ngày 1/1 đến 30/6/2026. Mặt Trời Hạ Long ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 27.653 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 17.816 tỷ đồng tại kỳ trước.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 26.350 tỷ đồng, so với hơn 17.666 tỷ đồng trước đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ hơn 150 tỷ đồng lên hơn 731 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo lần đầu ghi nhận lợi ích cổ đông không kiểm soát ở mức hơn 572 tỷ đồng. Các số liệu tài chính được doanh nghiệp công bố trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Đến cuối tháng 6/2026, Mặt Trời Hạ Long ghi nhận gần 59.791 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó người mua trả trước ngắn hạn gần 31.958 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2026.
Đến cuối tháng 6/2026, Mặt Trời Hạ Long ghi nhận gần 59.791 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó người mua trả trước ngắn hạn gần 31.958 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Mặt Trời Hạ Long đạt lợi nhuận trước thuế hơn 441,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 479,4 tỷ đồng. Trong khi đó, số liệu kỳ trước lần lượt là khoảng 55,9 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo cao gấp khoảng 8,6 lần số liệu kỳ trước. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản cũng tăng từ 0,26% lên 0,65%, còn hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,41% lên 1,79%.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Mặt Trời Hạ Long được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét. Theo nội dung được doanh nghiệp công bố, đơn vị kiểm toán không nhận thấy vấn đề khiến họ cho rằng báo cáo không phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 30/6/2026 và kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong 6 tháng.

Đây là thông tin đáng lưu ý bởi các con số trong báo cáo công bố tình hình tài chính được lấy từ BCTC hợp nhất giữa niên độ đã qua soát xét, thay vì số liệu doanh nghiệp tự tổng hợp chưa qua kiểm tra độc lập.

Tính theo tổng vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, quy mô nguồn vốn của Mặt Trời Hạ Long tại cuối tháng 6/2026 vào khoảng 87.445 tỷ đồng, tăng đáng kể so với kỳ trước.

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng của nợ phải trả lớn hơn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, khiến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi rõ rệt.

Người mua trả trước gần 32.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Mặt Trời Hạ Long đạt hơn 59.791 tỷ đồng, trong khi kỳ trước chỉ ở mức gần 6.899 tỷ đồng.

Như vậy, nợ phải trả đã tăng gần 52.900 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo đó tăng từ 0,39 lần lên 2,16 lần, còn hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,28 lên 0,68 lần.

Một trong những khoản tăng mạnh nhất là vay ngân hàng. Cuối tháng 6, nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp đạt gần 18.615 tỷ đồng, trong khi kỳ trước chỉ hơn 2.017 tỷ đồng.

Như vậy, riêng dư nợ ngân hàng đã tăng gần 16.600 tỷ đồng. Khoản vay ngân hàng hiện tương đương hơn 31% tổng nợ phải trả của Mặt Trời Hạ Long.

Bên cạnh đó, nhóm “nợ phải trả khác” tăng từ khoảng 4.882 tỷ đồng lên gần 39.898 tỷ đồng. Đây là nhóm chiếm khoảng hai phần ba tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối kỳ.

Trong nhóm này, khoản đáng chú ý nhất là người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng từ hơn 2.215 tỷ đồng lên gần 31.958 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau một kỳ so sánh, khoản người mua trả trước tăng gần 29.743 tỷ đồng, tương đương khoảng 14,4 lần. Riêng khoản này chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả của Mặt Trời Hạ Long.

Theo nguyên tắc kế toán, người mua trả tiền trước là khoản doanh nghiệp đã nhận tiền nhưng vẫn còn nghĩa vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng. Do đó, số tiền được ghi nhận trong phần nợ phải trả cho tới khi nghĩa vụ liên quan được thực hiện.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình tài chính mà Mặt Trời Hạ Long công bố không thuyết minh khoản gần 31.958 tỷ đồng này thuộc những dự án, hợp đồng hay nhóm khách hàng cụ thể nào.

Vì vậy, chưa có cơ sở từ hai tài liệu hiện có để gắn toàn bộ số tiền nói trên với một dự án cụ thể hoặc kết luận về hình thức huy động vốn của doanh nghiệp.

Ngoài tiền người mua trả trước, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ khoảng 287 tỷ đồng lên hơn 1.990 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận hơn 3.076 tỷ đồng vay nợ và thuê tài chính từ các bên khác, trong khi kỳ trước chưa ghi nhận khoản mục này. Phải trả dài hạn khác tăng lên hơn 1.918 tỷ đồng.

Các khoản phải trả người bán ngắn hạn đạt hơn 317 tỷ đồng; chi phí phải trả khác hơn 406 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác hơn 206 tỷ đồng.

Những biến động này cho thấy quy mô nghĩa vụ tài chính của Mặt Trời Hạ Long đã tăng đáng kể cùng với quá trình mở rộng bảng cân đối trong kỳ.

Mặt Trời Hạ Long công bố bốn lô trái phiếu SHL12501, SHL12502, SHL12503 và SHL12504 với tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 1.292 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2026.
Mặt Trời Hạ Long công bố bốn lô trái phiếu SHL12501, SHL12502, SHL12503 và SHL12504 với tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 1.292 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2026.

Bốn lô trái phiếu dư nợ gốc 1.292 tỷ đồng

Song song với vay ngân hàng và các khoản phải trả khác, Mặt Trời Hạ Long cũng đang huy động vốn thông qua kênh trái phiếu.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2026, doanh nghiệp đang có bốn mã trái phiếu gồm SHL12501, SHL12502, SHL12503 và SHL12504.

Trong đó, SHL12501 có giá trị phát hành theo mệnh giá 200 tỷ đồng; SHL12502 là 300 tỷ đồng; SHL12503 là 384 tỷ đồng và SHL12504 là 408 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành và dư nợ gốc theo mệnh giá của bốn lô này tại ngày thống kê đạt 1.292 tỷ đồng.

Trong báo cáo tình hình tài chính, “nợ vay từ phát hành trái phiếu” được ghi nhận ở mức hơn 1.278,8 tỷ đồng. Đây là giá trị kế toán của khoản vay từ phát hành trái phiếu, vì vậy không nhất thiết trùng hoàn toàn với tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 1.292 tỷ đồng trong báo cáo trái phiếu.

Ba lô SHL12501, SHL12502 và SHL12503 áp dụng mức lãi suất 9,1%/năm trong các kỳ thanh toán được công bố. Lô SHL12504 có mức lãi suất 7,54%/năm.

Trong nửa đầu năm 2026, Mặt Trời Hạ Long thực hiện tám lần trả lãi cho bốn lô trái phiếu. Cộng các khoản được công bố, tổng số tiền lãi doanh nghiệp đã thanh toán khoảng 55,45 tỷ đồng.

Trong đó, SHL12501 được thanh toán hai khoản lãi khoảng 4,59 tỷ đồng và 4,49 tỷ đồng; SHL12502 thanh toán khoảng 6,88 tỷ đồng và 6,73 tỷ đồng.

SHL12503 có hai khoản thanh toán khoảng 8,81 tỷ đồng và 8,62 tỷ đồng; SHL12504 thanh toán khoảng 7,75 tỷ đồng và 7,59 tỷ đồng.

Bảng công bố của doanh nghiệp cho thấy toàn bộ tám khoản đều được thanh toán theo ngày thực tế được ghi nhận và không phát sinh số tiền đã thanh toán chậm hoặc số tiền chưa thanh toán trong kỳ báo cáo.

Như vậy, bức tranh tài chính bán niên 2026 của Mặt Trời Hạ Long cho thấy hai diễn biến song song. Một mặt, lợi nhuận tăng mạnh và vốn chủ sở hữu đã vượt 27.600 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả tăng lên gần 59.800 tỷ đồng, cao hơn 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay ngân hàng gần 18.615 tỷ đồng và người mua trả trước ngắn hạn gần 31.958 tỷ đồng là hai khoản mục lớn nhất.

Sun Group báo cáo tài chính Mặt Trời Hạ Long nợ Mặt Trời Hạ Long trái phiếu Mặt Trời Hạ Long người mua trả tiền trước SHL12501 SHL12502 SHL12503 SHL12504 Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
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AUD 18216 18491 19067
CAD 18311 18587 19203
CHF 31442 31821 32463
CNY 0 3828 3923
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