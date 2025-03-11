Vietravel ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Sun Group

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietravel chính thức là đối tác chiến lược của Sun World tại thị trường nội địa và quốc tế. Vietravel sẽ phân phối vé vào tổ hợp du lịch Sun World thông qua hệ thống bán hàng của mình, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hấp dẫn tại các khu vui chơi, giải trí hàng đầu.

Thêm vào đó, Vietravel sẽ xây dựng và đề xuất các chương trình tour kích cầu có bao gồm vé tham quan tại khu du lịch của Sun World. Để hỗ trợ những chương trình này, Sun World sẽ áp dụng chính sách ưu đãi dành riêng cho các tour do Vietravel thiết kế nhằm phục vụ khách du lịch lẻ và khách hàng doanh nghiệp tại các thị trường mục tiêu trong nước và quốc tế, bao gồm “Wow pass” (lối đi ưu tiên) với mức giá đặc biệt và miễn phí đối với đoàn MICE từ 300 khách.

Vietravel cùng Sun World sẽ đồng hành trong các chiến dịch quảng bá trên đa kênh

Cũng theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác để nâng cao ưu đãi cho khách hàng, đặc biệt ưu tiên cho khách hàng thân thiết, bao gồm ưu đãi cố định cho hạng thành viên và ưu đãi theo từng chương trình quảng bá, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hình ảnh thương hiệu.

Dự kiến, tổng sản lượng tối thiểu đạt được trong năm 2025 là 120.000 lượt khách tại tổ hợp du lịch thuộc hệ thống Sun World, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế tiếp cận dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh việc hợp tác trong quy trình phân phối vé, Vietravel và Sun World sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động truyền thông - marketing chung nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu của cả hai bên.

Theo đó, Vietravel cùng Sun World sẽ đồng hành trong các chiến dịch quảng bá trên đa kênh, bao gồm nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, truyền thông đại chúng, nhằm mang đến thông tin chính xác và hấp dẫn về sản phẩm cũng như dịch vụ của mỗi bên.

Ngoài ra, Vietravel sẽ khai thác các kênh truyền thông của mình để quảng bá khu du lịch thuộc hệ thống Sun World đến khách hàng tiềm năng, đặc biệt là du khách quốc tế. Song song đó, Sun World và Vietravel sẽ phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá, roadshow, famtrip dành cho khách hàng, đối tác nhằm giới thiệu những trải nghiệm mới mẻ tại hệ thống khu vui chơi, giải trí của Sun World.

Sự hợp tác giữa Vietravel và Sun World không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho hai bên mà còn trực tiếp mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm các khu du lịch Sun World với giá vé ưu đãi khi tham gia tour do Vietravel tổ chức. Du khách cũng sẽ tận hưởng chuỗi dịch vụ chất lượng cao, được thiết kế tối ưu nhằm mang lại sự thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn chỉ dành riêng cho khách hàng của Vietravel Corp và Sun Group. Với sự hợp tác này, du khách sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều gói sản phẩm du lịch cao cấp, được tích hợp vé vào cửa các khu vui chơi giải trí hàng đầu, mang lại những hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hà Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vietravel, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng thông qua bản ký kết hợp tác chiến lược lần này, Vietravel cùng Sun World sẽ tạo ra nhiều giá trị mới cho du khách nội địa và quốc tế. Với hơn 30 năm phát triển, Vietravel luôn nỗ lực đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm, mang đến những hành trình chất lượng cao có mức giá hợp lý. Việc kết hợp giữa thế mạnh của Vietravel trong lĩnh vực lữ hành và hệ thống khu du lịch đẳng cấp của Sun World sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy du lịch nội địa cũng như mở rộng thị trường du lịch quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho hai bên mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam."

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Quốc Quân - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Thông qua hợp tác này, Sun World và Vietravel đặt kỳ vọng sẽ tận dụng được sức mạnh và nguồn lực của hai thương hiệu lớn, để không chỉ tạo nên giá trị và lợi ích chung, mà còn kiến tạo những sản phẩm du lịch và trải nghiệm mới độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của du khách. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ được hiện thực hóa bằng những dự án đột phá và những giá trị ý nghĩa mà chúng ta cùng nhau tạo ra. Sun World cam kết đồng hành cùng Vietravel với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng sự sáng tạo không ngừng, để đưa mối quan hệ hợp tác này lên một tầm cao mới”.

Là một trong những tập đoàn lữ hành hàng đầu Việt Nam, Vietravel luôn tiên phong trong việc mang đến các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng, hướng đến sự phát triển bền vững. Với chiến lược trở thành Doanh nghiệp Xanh - Doanh nghiệp Số - Doanh nghiệp Liên kết Tuần hoàn, Vietravel không ngừng đổi mới và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn trong ngành du lịch – giải trí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng. Thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với Sun World, Vietravel tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, đáp ứng xu hướng mới của thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ra mắt năm 2017, Sun World quy tụ hệ thống các công viên và tổ hợp giải trí đẳng cấp, trải dài khắp Việt Nam như: Sun World Ba Na Hills, Da Nang Downtown (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), Sun World Ha Long (Quảng Ninh), và Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain…

Với sứ mệnh đưa văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới và mang đến những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế về Việt Nam, Sun World là thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam không ngừng kiến tạo nên những công trình kỷ lục, những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng, khác biệt và mang hồn cốt văn hóa của từng địa phương. Sự xuất hiện của Sun World tại các điểm đến trải dài khắp 3 miền không chỉ mang lại những hành trình triệu niềm vui và những trải nghiệm chất lượng cho du khách, mà còn góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương, thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, việc hai thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá mới trong cách làm và quảng bá du lịch, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ quốc tế.