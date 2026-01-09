Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Việt Nam phủ sóng 5G tới 91,2% dân số

Đào Công

Đào Công

08:57 | 09/01/2026
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Mạng 5G của Việt Nam phủ sóng 91,2% dân số trong năm 2025, các nhà mạng tập trung xây dựng hạ tầng tại các thành phố lớn và khu công nghiệp trước. Về tốc độ kết nối, Việt Nam vươn lên top 10 thế giới về internet băng rộng.

Báo cáo tổng kết năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết vùng phủ sóng 5G thương mại đạt 91,2% dân số trên toàn quốc. Tốc độ mở rộng mạng 5G trong năm qua nhanh hơn kế hoạch đề ra, cho thấy các nhà mạng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số.

Việt Nam phủ sóng 5G tới 91,2% dân số
Trạm phát sóng 5G của Viettel

Các nhà mạng ưu tiên phủ sóng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp trọng điểm, nơi tập trung đông dân cư và nhu cầu kết nối cao. Mạng 5G tại các khu công nghiệp giúp doanh nghiệp triển khai sản xuất thông minh, ứng dụng robot và thiết bị tự động hóa vào dây chuyền.

Băng tần "kim cương" mở đường cho 5G

Cuộc đấu giá băng tần 700MHz trong năm 2024 đóng vai trò quan trọng giúp mạng 5G phát triển nhanh. Các chuyên gia viễn thông gọi băng tần 700MHz là 'kim cương' nhờ khả năng xuyên thấu tốt, phủ sóng rộng và tiết kiệm chi phí xây dựng hạ tầng. Hai nhà mạng lớn VNPT và Viettel đã chính thức sở hữu tần số "kim cương". Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương án đấu giá lại vào ngày 24/3/2025.

Viettel trúng đấu giá khối băng tần B2-B2' (713-723 MHz và 768-778 MHz) vào ngày 20/5/2025. Viettel chi 1.995,613 tỷ đồng vượt qua VNPT sau hai vòng đấu và trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu băng tần này. Bốn tháng sau, VNPT trúng đấu giá khối B1-B1' (703-713 MHz và 758-768 MHz) vào ngày 16/9/2025 với mức giá tương tự 1.995,613 tỷ đồng.

Việt Nam phủ sóng 5G tới 91,2% dân số
VNPT nâng cao năng lực mạng di động trên diện rộng dịp Diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9/2025. Ảnh: VNPT.

Khối băng tần B3-B3' (723-733 MHz và 778-788 MHz) được đưa ra đấu giá cùng B1-B1' vào tháng 7/2025 nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả công bố. Đáng chú ý hơn, nhà mạng lớn thứ ba tại Việt Nam là MobiFone hoàn toàn vắng mặt trong cuộc đua này. Tháng 3/2025, số lượng thuê bao 5G của MobiFone đã vượt mốc 2,5 triệu người dùng. Quyết định không tham gia đấu giá có thể khiến MobiFone đánh mất lợi thế cạnh tranh trong tương lai, đặc biệt khi hai đối thủ chính đã giữ nhiều lợi thế về băng tần để triển khai 5G.

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Lợi thế của băng tần 700MHz nằm ở khả năng phủ sóng rộng gấp 2,6 lần so với 1800MHz và giúp tiết kiệm từ ba đến bốn lần số lượng trạm phát sóng cần xây dựng. Các ưu điểm của băng tần 700MHz giúp các nhà mạng mở rộng mạng lưới với chi phí thấp hơn, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi nơi mật độ dân cư thấp. Viettel và VNPT nhờ đó có cơ hội thu hẹp khoảng cách với các nhà mạng hàng đầu khu vực trong cuộc đua 5G.

Về mặt tổng thể, hai cuộc đấu giá thành công đã đưa tổng dung lượng băng tần IMT của Việt Nam từ 340 MHz năm 2020 lên 660 MHz năm 2025, tăng gần gấp đôi chỉ sau năm năm. Việt Nam nhờ đó vươn lên vị trí thứ tư trong mười quốc gia ASEAN về băng tần di động, chỉ sau Singapore, Thái Lan và Malaysia. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý cho các nhà mạng đầu tư hạ tầng số, mở đường cho sự phát triển của công nghệ 5G và các ứng dụng tương lai.

Việt Nam hoàn thành sớm đấu giá băng tần quan trọng cho 5G Việt Nam hoàn thành sớm đấu giá băng tần quan trọng cho 5G

Tuy nhiên, MobiFone gặp phải thách thức rất lớn khi quyết định không tham gia đấu giá băng tần 700MHz. Viettel và VNPT đã nắm những băng tần quan trọng cho phát triển mạng 5G, trong khi MobiFone có thể gặp khó khăn cung cấp dịch vụ 5G chất lượng cao, đặc biệt ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Khối B3-B3' vẫn còn trống, đây là cơ hội cho nhà mạng MobiFone, song thời gian ngày càng gấp gáp khi Viettel và VNPT đã bắt đầu triển khai mạnh mạng lưới trên toàn quốc và các chương trình kinh doanh thu hút khách hàng 5G. Trong khi Viettel đã có lộ trình phát triển và thử nghiệm mạng 6G từ năm 2028.

Hạ tầng số phát triển mạnh đã đẩy tốc độ internet của Việt Nam lên nhóm dẫn đầu toàn cầu. Theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ tốc độ internet băng rộng cố định đạt 271,95 Mbps, xếp hạng 10 trong số 156 quốc gia trên thế giới. Tốc độ internet băng rộng di động cũng đạt mức ấn tượng 160 Mbps, đứng thứ 15 trong 104 quốc gia được khảo sát.

Trung Quốc phủ 4,83 triệu trạm phát sóng 5G
Trung Quốc phủ 4,83 triệu trạm phát sóng 5G

Tốc độ internet cao cho thấy Việt Nam triển khai hạ tầng viễn thông ngang tầm nhiều nước phát triển. Người dùng Việt Nam được trải nghiệm internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa, học trực tuyến và giải trí số.

Bên cạnh mạng 5G, hạ tầng cáp quang cũng được quan tâm đầu tư. Việt Nam đưa vào vận hành tuyến cáp quang đất liền quốc tế VSTN trong năm 2025. Điểm đặc biệt của VSTN là người Việt làm chủ 100% công nghệ và hạ tầng, đảm bảo an toàn kết nối tuyệt đối.

Hai tuyến cáp quang biển quốc tế SJC2 và ADC cũng được khai thác trong năm 2025, giúp tăng mạnh băng thông quốc tế. Tổng dung lượng băng thông quốc tế đạt 80 Tbps, giảm phụ thuộc vào các tuyến cáp cũ và tạo dự phòng chiến lược cho phát triển kinh tế số.

Hạ tầng số - nền tảng của kinh tế số

Sự phát triển vượt bậc của mạng 5G và hạ tầng số trong năm 2025, giúp Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, giai đoạn chuyển đổi số toàn diện. Với vùng phủ sóng 5G đạt 91,2% dân số, tốc độ internet lọt top 10 thế giới và khả năng triển khai IPv6 đứng thứ 7 toàn cầu, Việt Nam đã sẵn sàng khai thác tiềm năng của công nghệ số.

Các chỉ số trên cho thấy Việt Nam đạt thành tựu công nghệ và thể hiện quyết tâm xây dựng nền kinh tế số bền vững. Hạ tầng số hiện đại giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0, thúc đẩy sản xuất thông minh và nâng cao năng suất. Người dân tiếp cận dịch vụ số chất lượng cao, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Bộ KH&CN cho biết ngành viễn thông ghi nhận doanh thu 176.560 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 8% so với năm trước. Quy mô kinh tế số trong GDP3 Quý I/2025 ước đạt 18,72% (trong đó kinh tế số ICT là 8,63%, kinh tế số ngành khác là 10,09%). Các ứng dụng di động Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế với tổng lượng người dùng thường xuyên (MAU) chiếm khoảng 20,5% so với các nền tảng nước ngoài.

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031
Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

Doanh thu tăng cho thấy ngành viễn thông hoạt động hiệu quả và người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng cao. Tốc độ tăng trưởng ổn định cho thấy thị trường viễn thông Việt Nam đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Các doanh nghiệp vừa cạnh tranh về giá, vừa đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai công nghệ mới để thu hút khách hàng.

Báo cáo của Bộ KH&CN cho biết, ngành viễn thông vẫn đối mặt với nhiều thách thức: Hành lang pháp lý về tần số chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ mới như 5G, 6G và vệ tinh quỹ đạo thấp. Xu thế công nghệ vô tuyến ứng dụng rộng làm tăng số lượng thiết bị sử dụng tần số, kéo theo thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi.

Năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đấu giá băng tần 900 MHz để bảo đảm tính liên tục trong khai thác tần số và thúc đẩy phát triển mạng 5G và 6G.

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
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USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
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JPY 158.78 159.07 168.4
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AUD 17,890 17,955 18,609
CAD 18,275 18,334 18,975
CHF 32,249 32,349 33,241
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CNY - 3,814 3,954
HKD 3,300 3,310 3,442
KRW 15.79 16.47 17.89
THB 756.99 766.34 819.12
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