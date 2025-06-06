Việt Nam hoàn thành sớm đấu giá băng tần quan trọng cho 5G

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA) tháng 5/2025 cho thấy Việt Nam đứng trong số ít quốc gia trên thế giới hoàn thành việc đấu giá các băng tần quan trọng cho mạng 5G. Cụ thể, nước ta đã tổ chức thành công hai phiên đấu giá vào tháng 3/2024, một phiên vào tháng 7/2024 và một phiên vào tháng 5/2025.

Ảnh minh họa

Phiên đấu giá đầu tiên đấu giá băng tần 2500-2600 MHz (2.5-2.6 GHz) cho cả mạng 4G và 5G vào tháng 3/2024, nhà mạng Viettel trúng đấu giá với giá 7.533 tỷ đồng.

Phiên thứ hai đấu giá băng tần 3700–3800 MHz (3.7-3.8 GHz) được VNPT trúng đấu giá với giá 2.581 tỷ đồng vào tháng 3/2024.

Phiên thứ ba đấu giá băng tần 3800 - 3900 MHz được đấu giá thành công vào tháng 7/2024, MobiFone đã trúng đấu giá khối băng tần này với số tiền 2.580 tỷ đồng.

Phiên thứ tư đấu giá băng tần 713-723 MHz và 768-778 MHz thuộc băng tần 700MHz được đấu giá thành công vào tháng 5/2025, Viettel đã trúng đấu giá khối băng tần này với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Báo cáo của GSA cũng chỉ ra, Việt Nam vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đấu giá băng tần 24 GHz và 25-27.5 GHz dành cho dịch vụ di động. Kế hoạch này ban đầu được lên lịch vào năm 2022 nhưng đã bị hoãn. Các băng tần này thuộc nhóm sóng milimét, có khả năng cung cấp tốc độ cực cao cho ứng dụng 5G cao cấp.

Báo cáo cho thấy, Việt Nam hoàn thành phân bổ băng tần sớm hơn nhiều quốc gia láng giềng. Indonesia vẫn đang tiến hành đấu giá băng tần 1.9 GHz và 2.1 GHz, đồng thời lên kế hoạch đấu giá 1.4 GHz vào năm 2025. Thailand dự kiến đấu giá băng tần 21.000-23.000 MHz vào năm 2025 và 3500 MHz vào năm 2027.

Malaysia đã hoàn thành đấu giá băng tần 700 MHz, 3.5 GHz và 28 GHz vào tháng 7/2022, sớm hơn Việt Nam gần hai năm. Tuy nhiên, nước này chưa có kế hoạch mới về các băng tần khác.

Dữ liệu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong báo cáo cho thấy băng tần 3.4-3.8 GHz trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho mạng 5G. Hơn 30 quốc gia đã hoàn thành hoặc đang lên kế hoạch đấu giá các băng tần trong dải này.

Băng tần 700 MHz cũng thu hút sự quan tâm lớn với hơn 25 quốc gia tổ chức đấu giá. Băng tần này có ưu điểm phủ sóng rộng, phù hợp với địa hình đa dạng như Việt Nam.

Ba nhà mạng lớn tại Việt Nam chính thức thương mại hóa 5G

Theo Thông tư 19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), quy hoạch băng tần 694-806 MHz (gọi tắt là băng tần 700 Mhz) cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Băng tần 700 MHz được quy hoạch 3 khối song công theo tần số, mỗi khối có độ rộng 10 MHz. Tháng 5/2025, Viettel trúng đấu giá khối 713-723 MHz và 768-778 MHz, trở thành nhà mạng đầu tiên sở hữu băng tần có độ phủ siêu rộng.

Báo cáo ghi nhận tình trạng hoãn đấu giá phổ biến ở nhiều quốc gia. Argentina hoãn kế hoạch đấu giá các băng tần 1.5 GHz, 2.1 GHz, 2.3 GHz, 26 GHz và 38 GHz mà chưa công bố thời gian mới. Chile hoãn đấu giá băng tần 3.5 GHz, Colombia hoãn từ tháng 12/2024.

Pakistan dời kế hoạch đấu giá từ năm 2024 sang quý I/2026 cho hai nhóm băng tần quan trọng. Ukraine hoãn đấu giá băng tần 700 MHz và 3.4-3.8 GHz từ tháng 12/2021 do ảnh hưởng chiến tranh.

Các băng tần cao như 26 GHz, 28 GHz ngày càng được ưa chuộng. Hàn Quốc dẫn đầu với việc hoàn thành đấu giá 28 GHz vào tháng 2/2024. Áo lên kế hoạch đấu giá đồng thời ba băng tần cao 26 GHz, 42 GHz và 60 GHz vào năm 2026.

Mỹ đang tiến hành đấu giá băng tần 800 MHz trong dải 817-824 MHz và 862-869 MHz từ nửa cuối 2024 nhưng vẫn chưa bán hết. Vương quốc Anh chuẩn bị đấu giá ba băng tần cao vào tháng 10/2025.

Từ dữ liệu của báo cáo cho thấy, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá băng tần 24-27.5 GHz để theo kịp xu hướng công nghệ toàn cầu và tận dụng lợi thế cạnh tranh trong phát triển hạ tầng 5G.