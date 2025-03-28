Đấu giá lại băng tần 700 MHz cho 5G: Việt Nam nới lỏng điều kiện?

Ngày 24/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 713-723 MHz và 768-778 MHz (khối băng tần B2-B2').

Trong lĩnh vực truyền thông không dây, băng tần 700MHz thường được gọi là "băng tần kim cương" nhờ nhiều ưu điểm vượt trội. Khi triển khai mạng di động 5G, dải tần số này cho phép phủ sóng diện tích lớn chỉ với số lượng trạm phát sóng ít, giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng và bảo trì.

Trước đó, Singtel - nhà mạng đầu tiên tại Singapore đã triển khai băng tần 700 MHz để tăng cường phạm vi phủ sóng 5G, giúp tăng cường độ tín hiệu lên tới 40% tại các tòa nhà cao tầng, không gian ngầm và các khu vực xa ở khắp quốc đảo này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quy hoạch, khối băng tần này được dành cho việc triển khai các hệ thống thông tin di động tiên tiến theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức song công phân chia theo tần số (FDD).

Nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Theo thông báo, giá khởi điểm được ấn định ở mức 1.955.613.000.000 đồng với bước giá 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ được cấp giấy phép khai thác trong 15 năm, một thời hạn được đánh giá là phù hợp để các công ty viễn thông có thể thu hồi vốn đầu tư và phát triển hạ tầng.

3 nhà mạng lớn tại Việt Nam Viettel, VNPT và Mobifone đều sở hữu băng tần cho 5G, họ sẽ tự quyết định công nghệ và chiến lược phát triển riêng cho mình, đảm bảo góp phần thúc đẩy phát triển đất nước. Ảnh: HC

Để tham gia đấu giá, doanh nghiệp phải đặt cọc 100 tỷ đồng, với việc thu nộp và xử lý tiền đặt trước được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đã được sửa đổi, bổ sung.

Điểm đáng chú ý trong phương án đấu giá lần này là Bộ KH&CN đã đưa ra quy định đặc biệt cho trường hợp chỉ có một tổ chức tham gia. Cụ thể, nếu khi hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một tổ chức đăng ký tham gia hoặc chỉ có một tổ chức trả giá, và mức giá này ít nhất bằng giá khởi điểm, khối băng tần sẽ được bán cho tổ chức đó.

Quy định này được xem là nhằm tránh lặp lại tình trạng đấu giá không thành như lần trước, đồng thời đảm bảo tài nguyên tần số được đưa vào sử dụng hiệu quả thay vì để trống.

Việc đưa ra điều kiện mới này xuất phát từ kinh nghiệm của cuộc đấu giá trước đó, khi khối băng tần B2-B2' đã không đấu giá thành công do chỉ có một doanh nghiệp tham gia. Dù Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia đã tiếp nhận hồ sơ của 3 doanh nghiệp, nhưng đến hết thời hạn nộp tiền đặt cọc (17h ngày 20/2/2025) chỉ có một doanh nghiệp nộp theo quy định, khiến cuộc đấu giá phải hủy bỏ.

Theo các chuyên gia viễn thông, băng tần 700 MHz có giá trị đặc biệt trong việc phát triển mạng 5G và các dịch vụ viễn thông tiên tiến do có khả năng phủ sóng rộng và xuyên thấu tốt. Việc đưa băng tần này vào sử dụng sẽ góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ viễn thông, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia viễn thông nhận định, mức đầu tư ban đầu lớn cùng với chi phí xây dựng hạ tầng cao khiến không nhiều doanh nghiệp viễn thông có đủ tiềm lực tài chính để tham gia.

Bộ KH&CN quy định thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá để các tổ chức muốn tham gia nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện. Hồ sơ có thể nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Viễn thông.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Với những điều kiện thuận lợi hơn, cuộc đấu giá lần này được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp viễn thông, đồng thời giúp Việt Nam sớm khai thác hiệu quả tài nguyên tần số quý giá này, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Vì sao băng tần 700MHz được gọi là "băng tần kim cương"

Theo báo cáo "Vision 2030: Low-Band Spectrum for 5G" của GSMA, với khả năng phủ sóng rộng, xuyên thấu mạnh và chi phí triển khai thấp, băng tần 700MHz trở thành tài nguyên đắt giá trong phát triển 5G toàn cầu.

So sánh phạm vi phủ sóng theo băng tần. Nguồn: GSMA

Băng tần 700 MHz được coi là "băng tần kim cương" vì những đặc tính vượt trội sau:

Khả năng phủ sóng vượt trội: Báo cáo chỉ ra rằng băng tần 700 MHz có phạm vi phủ sóng xa hơn 2,6 lần so với băng tần 1800 MHz trong môi trường mở. GSMA so sánh phạm vi phủ sóng theo băng tần, băng tần 700 MHz có khoảng cách phủ sóng lên tới 3,7x lần so với băng tần 2600 MHz.

Khả năng xuyên thấu tòa nhà tốt hơn: Báo cáo nêu rõ việc sử dụng băng tần 700 MHz thay vì 1800 MHz tạo ra lợi thế suy hao đường truyền 13,4 dB, giúp cải thiện đáng kể phủ sóng trong nhà và phủ sóng diện rộng.

Tiết kiệm chi phí triển khai: Để đạt phủ sóng tương đương, mạng sử dụng băng tần 1800 MHz cần khoảng 3-4 lần số lượng trạm gốc so với mạng sử dụng băng tần 700 MHz. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng mạng, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Hỗ trợ kết nối số cho khu vực nông thôn: Báo cáo chỉ ra rằng việc bổ sung thêm băng tần 600 MHz (tương tự 700 MHz) có thể giảm 21-33% số lượng trạm gốc cần thiết để phủ sóng nông thôn, giúp tăng cường khả năng kết nối số cho các khu vực kém phát triển.

Hiệu quả trong cung cấp dịch vụ IoT và dịch vụ di động băng rộng: Băng tần 700 MHz đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, và kết nối vạn vật.

Giải quyết vấn đề "khoảng cách băng tần thấp", báo cáo cho rằng băng tần dưới 1 GHz chỉ chiếm khoảng 18% phổ tần nhưng lại phục vụ 10-20% lưu lượng, tạo ra thách thức về năng lực. Băng tần 700 MHz giúp giải quyết vấn đề này.

Đặc biệt, báo cáo chỉ ra rằng: "Băng tần tần số thấp hơn (2x10 MHz của 700 MHz) cho phép các nhà mạng cung cấp trải nghiệm khách hàng ở mức độ nhất định cho phần lớn các vị trí trong nhà so với mạng dựa trên 1800 MHz (2x20 MHz của 1800 MHz), đặc biệt là các vị trí sâu trong nhà... trong trường hợp vị trí sâu trong nhà, mạng dựa trên 2x10 MHz của 700 MHz có thể vượt trội hơn mạng với 2x20 của 1800 MHz (tức là với gấp đôi băng thông)."

Hiện nay, 5G đang được sử dụng bốn băng tần: 700MHz, 2,6GHz, 3,5GHz và 4,9GHz. Tần số càng thấp, bước sóng càng dài, khả năng nhiễu xạ càng mạnh, khoảng cách truyền càng xa. Băng tần 700MHz có phạm vi phủ sóng rộng nhất, nhưng có điểm yếu về dung lượng khi băng thông khả dụng nhỏ hơn so với các băng tần cao.

Xu hướng toàn cầu đang hướng tới việc chia sẻ tài nguyên băng tần 700MHz giữa các nhà mạng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Nhiều quốc gia đang tích cực triển khai băng tần này để tăng cường phủ sóng 5G, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.