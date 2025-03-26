MobiFone triển khai 5G, cuộc đua 5G Việt Nam bước vào giai đoạn mới

Đây được xem là bước đi "Chậm và chắc" của nhà mạng này nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dùng và doanh nghiệp Việt Nam.

MobiFone đã lựa chọn băng tần 3.800-3.900 MHz để triển khai mạng 5G, một dải tần được đánh giá là tối ưu cho việc cung cấp tốc độ và độ ổn định cao. Điểm đáng chú ý là nhà mạng này triển khai đồng thời cả hai kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone), cho phép linh hoạt trong việc sử dụng hạ tầng hiện có và phát triển các ứng dụng mới dựa trên công nghệ 5G.

Trạm BTS 5G MobiFone. Ảnh: MobiFone

Theo số liệu từ Internet i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G MobiFone đạt tốc độ download 284,89 Mbps và upload 53,37 Mbps trong các đo lường tháng 2/2025. Trong điều kiện lý tưởng, tốc độ có thể đạt tới 1,5 Gbps, gấp 10-15 lần so với công nghệ 4G hiện tại.

Trong khi đó, 5G Viettel đạt tốc độ tương ứng 400 và 120 Mbps khi thử nghiệm nhanh trong ngày thương mại hóa 15/10/2024, còn VNPT đạt tốc độ upload tương đương Viettel nhưng tốc độ download có lúc lên đến 1,9 Gbps, gấp gần 20 lần mạng 4G tại Hà Nội sáng 20/12/2024.

Nhiều chuyên gia công nghệ khẳng định: "Với độ trễ cực thấp và băng thông lớn, 5G không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn mở ra cánh cửa cho các ứng dụng công nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và dịch vụ thông minh chưa từng có".

Việc MobiFone chính thức cung cấp dịch vụ 5G đã đưa cuộc đua công nghệ 5G giữa các nhà mạng tại Việt Nam lên một giai đoạn mới. Trước đó, 2 nhà mạng khác VNPT và Viettel cũng đã chính thức triển khai dịch vụ 5G vào cuối năm 2024.

Nhận định về cơ hội và thách thức của nhà mạng MobiFone khi triển khai 5G, Chuyên gia của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) cho hay, MobiFone "đi sau" cần khai thác triệt để dữ liệu khách hàng hiện có để xác định khu vực nào cần triển khai sớm, khu vực nào có thể chờ đợi hoặc kích thích nhu cầu. Bên cạnh đó, việc phát triển các dịch vụ mới trên nền tảng 5G cũng là yếu tố quan trọng để tăng cường trải nghiệm người dùng và giữ vững vị thế cạnh tranh.

Với chiến lược "kết nối mở", MobiFone không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối nhiều lĩnh vực từ sản xuất, tài chính đến y tế và giáo dục. Đây có thể được xem là bước đi đúng đắn trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

5G MobiFone - Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp và cá nhân

MobiFone đã công bố hơn 100 sản phẩm, bao phủ 8 lĩnh vực trọng điểm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia như: sản xuất công nghiệp, thành phố thông minh, năng lượng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và du lịch thông minh.

MobiFone chính thức cung cấp dịch vụ 5G ngày 26/3/2025

Những giải pháp này tích hợp công nghệ AI, IoT, Cloud và Big Data trên công nghệ 5G, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và cắt giảm chi phí. Điển hình như giải pháp Camera AI cho du lịch và giao thông thông minh, hay hệ thống mạng 5G dùng riêng (5G Private network) đã được triển khai tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Đối với khách hàng cá nhân, người dùng không cần đổi SIM để sử dụng 5G. Người dùng chỉ cần có SIM 4G và điện thoại hỗ trợ 5G là có thể trải nghiệm ngay tốc độ vượt trội này. MobiFone cũng đưa ra nhiều gói cước hấp dẫn, tiêu biểu.

Tên gói Data/ngày Gọi nội mạng Gọi liên mạng Ưu đãi đặc biệt Giá (đồng) Thời hạn 5G V 8GB Miễn phí dưới 20 phút Miễn phí 250 phút Miễn cước data Youtube, Facebook, Tiktok, tài khoản xem VieON 200.000đ 30 ngày 5GC 8GB Miễn phí dưới 20 phút Miễn phí 250 phút Miễn cước data Youtube, Facebook, Tiktok, tài khoản xem gói gia đình ClipTV 200.000đ 30 ngày 5GLQ 6GB Miễn phí dưới 20 phút Miễn phí 250 phút Miễn cước data Youtube, Facebook, Tiktok, chơi Liên Quân Mobile, ưu đãi GamiGo 200.000đ 30 ngày TK159 6GB Miễn phí dưới 10 phút Miễn phí 100 phút Miễn cước data Youtube, Facebook 159.000đ 30 ngày TK135 7GB - - - 135.000đ 30 ngày MXH80 1GB - - Miễn cước data Youtube 80.000đ 30 ngày TN5G 30GB - - Dành cho khách hàng đăng ký qua SMS bằng điện thoại 5G Miễn phí 15 ngày

Cuộc đua 5G Việt Nam bước vào giai đoạn mới

Việc triển khai 5G của MobiFone là mảnh ghép cuối cùng với 2 nhà mạng VNPT và Viettel tạo thế "Kiềng ba chân" thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy kinh tế số và giúp Việt Nam chủ động phát triển các công nghệ mới.

Mặc dù việc cả ba nhà mạng lớn đều triển khai 5G tạo ra thế cân bằng tốt cho thị trường, nhưng duy trì thế "kiềng ba chân" này trong dài hạn sẽ là một thách thức.

Theo báo cáo mới nhất của GSMA, đến năm 2030, mỗi quốc gia sẽ cần 2 GHz băng tần tầm trung để đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghệ 5G. Trong khi đó, qua 3 đợt đấu giá thành công nâng tổng lượng băng tần đã cấp cho các nhà mạng Việt Nam mới chỉ khoảng 640 MHz, đứng thứ 4/10 nước Đông Nam Á.

Ngày 24/3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho băng tần 713-723 MHz và 768-778 MHz.

Băng tần 700 MHz được coi là băng tần “kim cương”, có giá trị thương mại cao. Băng tần này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển mạng 4G, 5G, giúp nhà mạng có thể cung cấp được dịch vụ giá rẻ hơn cho người dùng.

Chính sách định giá hợp lý của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các nhà mạng tại Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận các băng tần mới để phát triển 5G.

Do đó, các đợt đấu giá băng tần 5G tiếp theo, đặc biệt là băng tần 700 MHz và các băng tần khác trong tương lai được Việt Nam quy hoạch sẽ là yếu tố quyết định đến việc duy trì thế cân bằng này.

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số 2024 - Động lực phát triển kinh tế số Việt Nam”, diễn ra tháng 9/2024, bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam dự báo, 5G sẽ chiếm trên 50% thuê bao di động vào năm 2029. Công nghệ 5G sẽ đóng vai trò quan trọng cho Việc Nam thúc đẩy hạ tầng số, cho phép tự động hóa, nâng cao năng suất và tối ưu hóa quản lý tài nguyên. Hiện tại, hơn 25% lưu lượng dữ liệu quốc gia đã được truyền qua công nghệ này.

“5G không chỉ đơn thuần là mạng di động tốc độ cao. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, nó trở thành nền tảng cho đổi mới sáng tạo trên diện rộng”, bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam nhận định.

Bà Rita Mokbel cũng chỉ ra rằng, 5G sẽ là công cụ quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, dự kiến đóng góp 20% GDP của Việt Nam vào năm 2025.

Thực tế cho thấy, Viettel có hơn 6.500 trạm BTS 5G, phủ sóng 100% thủ phủ của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính hết tháng 1/2025, thuê bao 5G Viettel đạt 5,5 triệu người dùng và dự kiến đạt 10 triệu thuê bao 5G trong năm 2025.

Trong khi đó, VNPT cho biết đã triển khai công nghệ này trên phạm vi toàn quốc tới khu vực trung tâm của 63 tỉnh, thành phố. VNPT cho biết, hiện có khoảng 3 triệu thuê bao sử dụng 5G...

MobiFone, dù triển khai "chậm và chắc", nhưng kế hoạch triển khai thêm 10.000 trạm phát mới trong năm 2025.

Cuộc đua 5G tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới - giai đoạn của thương mại hóa và phát triển các ứng dụng thực tế, mở ra một chương mới cho ngành viễn thông Việt Nam. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước phát triển, mạng 5G còn là công cụ chiến lược để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các đô thị thông minh.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện đang trở thành xu thế toàn cầu, việc “đi tắt đón đầu” với 5G chính là chìa khóa để Việt Nam bứt phá và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế số hàng đầu khu vực.