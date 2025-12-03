Điện tử tiêu dùng
AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

Thành Biên

Thành Biên

09:22 | 03/12/2025
Tháng 11/2025, AMD vừa giới thiệu một card đồ họa workstation mới dành cho người dùng chuyên nghiệp và âm thầm liệt kê hai GPU AI khác trên website khi chưa có thông báo chính thức.
Sản phẩm mới nhất là Radeon Pro W7900D, trong khi AI Pro R9600D và AI Pro R9700S đã xuất hiện trong danh sách hỗ trợ của AMD.

Radeon Pro W7900D
Radeon Pro W7900D

Radeon Pro W7900D là bản điều chỉnh từ mẫu W7900 vốn dùng kiến trúc RDNA 3 và GPU Navi 31. Sản phẩm giữ nguyên 96 compute unit, 6.144 stream processor và 48 GB GDDR6 trên bus 384-bit với băng thông 864 GB/s. Tuy nhiên, tần số boost giảm xuống 2.156 MHz thay vì 2.500 MHz như bản gốc. Điều này kéo theo năng lực FP32 còn 54 TFLOPS, thấp hơn mức 61,4 TFLOPS của W7900.

Sự thay đổi này được đánh giá là phù hợp với thị trường Trung Quốc, nơi các mẫu GPU hiệu năng cao bị hạn chế xuất khẩu. W7900D vì vậy nhiều khả năng được dùng trong các hệ thống workstation OEM phục vụ thị trường này.

Cùng với W7900D, hai GPU AI mới: R9600D và R9700S, đã xuất hiện trên danh sách driver Linux mà không có công bố chính thức.

AMD chưa đưa ra thông số kỹ thuật, nhưng các phân tích từ cộng đồng phần cứng cho rằng R9600D có thể dựa trên kiến trúc Navi 44 thuộc dòng RDNA 4. Đây nhiều khả năng là mẫu GPU hoàn toàn mới, hướng đến phân khúc AI phổ thông.

Trong khi đó, R9700S được dự đoán là phiên bản dành cho laptop, kế thừa Navi 48 và mức bộ nhớ khoảng 32 GB tương tự phiên bản R9700 dùng cho đồ họa di động.

2 mẫu GPU AI mới cũng chuẩn bị được ra mắt dành cho Lunux
2 mẫu GPU AI mới cũng chuẩn bị được ra mắt dành cho Lunux

Cả hai được xem là một phần của chiến lược mở rộng sản phẩm AI trong bối cảnh nhu cầu xử lý mô hình ngày càng lớn.

Việc AMD bổ sung các GPU mới nhưng không tổ chức công bố cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên tiếp cận thị trường một cách thận trọng. Điều này cũng phản ánh xu hướng điều chỉnh cấu hình để đáp ứng quy định kiểm soát công nghệ, đồng thời duy trì hiện diện cạnh tranh với các đối thủ lớn trên thị trường AI.

Thời điểm AMD giới thiệu chi tiết loạt GPU này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, CES 2026 được xem là cơ hội cao để hãng công bố đầy đủ thông số và chiến lược sản phẩm AI trong năm tới.

Sự xuất hiện của W7900D và hai GPU mới cho thấy AMD đang gia tăng sự hiện diện trong phân khúc workstation và AI, nơi tốc độ đổi mới công nghệ diễn ra liên tục và chịu nhiều tác động từ yếu tố chính sách.

AMD card đồ họa GPU AI Radeon Pro W7900D R9600D R9700S

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

