Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu của Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã giảm mạnh vào ngày 7/11. Ảnh: Reuters.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi cổ phiếu SoftBank từng tăng gần 3% trong phiên trước đó, nhưng lại giảm tới 10% vào ngày 6/11. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 4 năm nay. Đà lao dốc phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng rằng định giá của các doanh nghiệp công nghệ AI đang vượt xa tiềm năng lợi nhuận thực tế.

Không chỉ SoftBank, hàng loạt cổ phiếu công nghệ Nhật Bản khác cũng chịu áp lực. Advantest – nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip – giảm hơn 6%, Renesas Electronics mất gần 4%, còn Tokyo Electron, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip hàng đầu, giảm 1,46%.

SoftBank hiện là cổ đông chi phối của Arm Holdings, công ty thiết kế chất bán dẫn trụ sở tại Anh, với các chip được sử dụng rộng rãi trong bộ xử lý di động và các ứng dụng AI. Cổ phiếu Arm niêm yết trên sàn Nasdaq cũng giảm 1,21% trong phiên trước đó.

Trước đó, Bloomberg tiết lộ SoftBank đã từng xem xét việc mua lại hãng chip Mỹ Marvell Technology Inc. trong năm nay – dấu hiệu cho thấy tập đoàn này vẫn nuôi tham vọng mở rộng sâu hơn vào lĩnh vực AI và bán dẫn.

Làn sóng bán tháo tại châu Á phần nào bị ảnh hưởng từ đà giảm của các cổ phiếu công nghệ Mỹ qua đêm. Dù công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, Qualcomm vẫn mất gần 4% do cảnh báo có thể mất hợp đồng với Apple. AMD giảm 7%, trong khi Palantir và Oracle lần lượt mất khoảng 7% và 3%. Ngay cả những “ông lớn” như Nvidia và Meta Platforms – hai trong “Bảy Nhà Vô Địch” của Phố Wall cũng kết phiên trong sắc đỏ.

Sự phấn khích kéo dài hơn một năm qua quanh công nghệ AI đang khiến nhiều chuyên gia cảnh báo rằng thị trường có thể đang lặp lại kịch bản “bong bóng dot-com” cuối những năm 1990, khi giá cổ phiếu tăng vọt vượt xa giá trị thực.