Mỹ khởi động rà soát việc bán chip AI tiên tiến của Nvidia cho Trung Quốc

Mặc dù chip H200 hoạt động chậm hơn chip Blackwell của Nvidia trong nhiều tác vụ AI, chúng vẫn được sử dụng rộng rãi trong ngành và chưa bao giờ được phép bán tại Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Đây là động thái có thể mở đường cho những lô hàng đầu tiên của dòng chip H200 đến thị trường tỷ dân, theo tiết lộ từ năm nguồn tin thân cận.

Cuộc xem xét này đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên nhằm hiện thực hóa cam kết trước đó của ông Trump về việc cho phép Nvidia nối lại hoạt động bán chip AI gây tranh cãi cho Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ vừa muốn duy trì lợi thế công nghệ, vừa đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về an ninh quốc gia.

Quy trình rà soát liên ngành chưa từng được công bố

Theo các nguồn tin giấu tên, Bộ Thương mại Mỹ, cơ quan phụ trách chính sách kiểm soát xuất khẩu đã gửi hồ sơ xin cấp phép vận chuyển chip H200 tới Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng và Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến. Theo quy định, các cơ quan này có thời hạn 30 ngày để phản hồi.

Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra. Việc kích hoạt quy trình rà soát liên ngành đối với chip H200 trước đây chưa từng được báo cáo.

Bộ Thương mại Mỹ và Nvidia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận trực tiếp về cuộc xem xét, song nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “cam kết bảo đảm sự thống trị của hệ sinh thái công nghệ Mỹ mà không làm tổn hại đến an ninh quốc gia”.

Chip H200: Cân bằng giữa lợi ích kinh tế và rủi ro an ninh

Theo kế hoạch đang được thảo luận, Mỹ có thể cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc kèm theo mức phí 25%. Giới chức ủng hộ cho rằng động thái này sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu, đồng thời làm giảm nhu cầu đối với chip do các hãng Trung Quốc phát triển.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ các chính trị gia theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc ở cả hai đảng, do lo ngại chip AI tiên tiến có thể được Bắc Kinh sử dụng để tăng cường năng lực quân sự và làm suy yếu lợi thế chiến lược của Mỹ.

Mỹ hiện vẫn cấm xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc. Trong khi đó, chip H200 dù kém hơn dòng Blackwell mới nhất của Nvidia trong nhiều tác vụ AI vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và trước nay chưa từng được phép bán tại Trung Quốc.

Nvidia tăng sản lượng trước nhu cầu lớn từ Trung Quốc

Tuần trước, Reuters đưa tin Nvidia đang cân nhắc tăng sản lượng chip H200 sau khi lượng đơn đặt hàng ban đầu từ Trung Quốc vượt xa năng lực sản xuất hiện tại. H200 được xem là phiên bản tiền thân trực tiếp của dòng Blackwell – nền tảng chip AI chủ lực hiện nay của Nvidia.

Trước đó, ông Trump từng bật đèn xanh cho việc bán một phiên bản kém tiên tiến hơn của chip Blackwell, nhưng sau đó đảo ngược quyết định và chuyển sang phê duyệt khả năng xuất khẩu chip H200.

Sự đảo chiều đáng chú ý trong chính sách công nghệ của Mỹ

Dưới sự dẫn dắt của ông David Sacks, cố vấn AI của Nhà Trắng - một bộ phận trong chính quyền Trump cho rằng việc cho phép xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc có thể kìm hãm tham vọng của các đối thủ như Huawei trong nỗ lực bắt kịp Nvidia và AMD.

Động thái này phản ánh sự thay đổi đáng kể so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi Washington siết chặt mạnh mẽ quyền tiếp cận công nghệ Mỹ của Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp sở hữu trí tuệ và sử dụng công nghệ để củng cố sức mạnh quân sự và những cáo buộc mà Trung Quốc luôn bác bỏ.