T1 hủy diệt DK 3-0, giành quyền vào playoffs LCK Cup 2026

Super Week Group Battle LCK Cup 2026 đại chiến giữa T1 với DK. Nguồn: LCK Việt Nam

T1 vừa có chiến thắng thuyết phục trước DK qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 5 trận, củng cố ngôi đầu bảng Baron Group và trở thành đội đầu tiên chính thức giành vé vào vòng playoffs.

Ở ván đấu mở màn, T1 nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát hai cánh bản đồ. Dù DK nỗ lực bám đuổi bằng các pha giao tranh quanh Sứ Giả Khe Nứt và khu vực trung tâm, T1 vẫn duy trì thế lăn cầu tuyết hiệu quả với các bùa lợi Rồng và Baron, trước khi kết thúc ván đấu sau 33 phút.

Ván hai diễn ra với thế trận giằng co đến phút 17. Bước ngoặt đến từ pha giao tranh tại hang Rồng, nơi người đi rừng bên phía T1 là Oner mở combat chính xác, giúp T1 giành chiến thắng áp đảo mà không mất người. Lợi thế Baron sau đó giúp T1 nới rộng khoảng cách chênh lệch lên hơn 10.000 vàng qua đó giành được chiến thắng bản lề.

Sang ván ba, DK cố gắng phản kháng nhưng T1 tiếp tục cho thấy bản lĩnh vượt trội của mình. Những pha xử lý giao tranh sắc bén cùng việc tận dụng hiệu quả Baron và Linh hồn Rồng đã khiến DK hoàn toàn bất lực. Điểm nhấn của ván đấu là màn tỏa sáng của Faker với các tình huống hạ gục then chốt, trong khi đó xạ thủ trẻ Peyz với vị tướng Varus thể hiện một phong độ vô cùng xuất sắc với KDA 17/3/7, góp phần quan trọng giúp T1 khép lại loạt BO5. Kết thúc trận đấu danh hiệu POM (Player of the Match) thuộc về người đi đường trên Doran bên phía T1.

Tuyển thủ đường trên Doran của T1 dành POM. Nguồn: LCK Việt Nam

Chiến thắng trước DK giúp T1 tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch LCK Cup 2026. Kết quả này giúp T1 sớm giành vé vào vòng play-off LCK Cup 2026, đồng thời củng cố vị thế của họ trong cuộc đua vô địch. Sau chiến thắng của T1, LCK Cup 2026 hứa hẹn tiếp tục nóng lên vào ngày mai với cuộc đại chiến giữa Gen.G và Hanwha Life Esports (HLE).