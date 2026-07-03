Kinh tế số
Thương mại điện tử

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

15:00 | 03/07/2026
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Gần 11.500 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ chuyển đổi số thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo và ứng dụng nền tảng số vào hoạt động kinh doanh.
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Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ gần 11.500 cửa hàng và hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ triển khai các nền tảng số vào hoạt động kinh doanh. Đây là kết quả bước đầu của Chương trình thí điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Thái Nguyên, ký kết từ năm 2025.

Khi tham gia chương trình, các hộ kinh doanh được đội ngũ cán bộ chuyên môn cùng doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng các giải pháp số phù hợp với hoạt động kinh doanh. Các nội dung tập trung vào ba nhóm ứng dụng gồm thanh toán không dùng tiền mặt, phần mềm quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, giúp các hộ kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại.

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Việc ưu tiên hỗ trợ các hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ được đánh giá là lựa chọn phù hợp, bởi đây là nhóm có quy mô lớn, tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh trong quá trình chuyển đổi số. Khi các cửa hàng nhỏ ứng dụng công nghệ vào bán hàng và quản lý, người dân cũng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số trong giao dịch hằng ngày, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ở địa phương.

Chương trình được triển khai từ tháng 10/2025 và đặt mục tiêu đến hết quý III/2026 sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ để mở rộng phạm vi hỗ trợ, giúp nhiều hộ kinh doanh tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

Thái Nguyên Chuyển đổi số hỗ trợ hộ kinh doanh kinh doanh số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

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Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

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AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

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Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

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BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game