Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ gần 11.500 cửa hàng và hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ triển khai các nền tảng số vào hoạt động kinh doanh. Đây là kết quả bước đầu của Chương trình thí điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Thái Nguyên, ký kết từ năm 2025.

Khi tham gia chương trình, các hộ kinh doanh được đội ngũ cán bộ chuyên môn cùng doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng các giải pháp số phù hợp với hoạt động kinh doanh. Các nội dung tập trung vào ba nhóm ứng dụng gồm thanh toán không dùng tiền mặt, phần mềm quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, giúp các hộ kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại.

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Việc ưu tiên hỗ trợ các hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ được đánh giá là lựa chọn phù hợp, bởi đây là nhóm có quy mô lớn, tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh trong quá trình chuyển đổi số. Khi các cửa hàng nhỏ ứng dụng công nghệ vào bán hàng và quản lý, người dân cũng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số trong giao dịch hằng ngày, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ở địa phương.

Chương trình được triển khai từ tháng 10/2025 và đặt mục tiêu đến hết quý III/2026 sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng số. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ để mở rộng phạm vi hỗ trợ, giúp nhiều hộ kinh doanh tiếp cận, khai thác hiệu quả các nền tảng số, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.