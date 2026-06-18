LocknLock Brand Day 2026 tung gần 50.000 sản phẩm ưu đãi sâu

Mùa hè là thời điểm nhu cầu mua sắm các sản phẩm gia dụng, điện máy và đồ dùng phục vụ du lịch tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, LocknLock triển khai chương trình Brand Day 2026 tại kho Long Hậu từ ngày 19 đến 21/6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, gần 50.000 sản phẩm gia dụng chính hãng sẽ được mở bán với mức giảm giá lên đến 50%++, tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu các sản phẩm chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở mô hình bán hàng trực tiếp tại kho, giúp cắt giảm các chi phí trung gian và mang đến mức giá cạnh tranh cho người tiêu dùng. Đây cũng là lý do các kỳ Brand Day của LocknLock luôn thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Hàng loạt sản phẩm "hot" giảm giá mạnh

Tại sự kiện năm nay, nhiều sản phẩm gia dụng được người tiêu dùng quan tâm sẽ đồng loạt áp dụng mức ưu đãi sâu. Nổi bật là mẫu nồi chiên không dầu hai mặt kính dung tích 10 lít vừa được LocknLock ra mắt trong tháng 5, cùng các dòng nồi chảo, hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt và nhiều sản phẩm gia dụng khác.

Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ mùa hè cũng được doanh nghiệp tập trung số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. Các dòng quạt điện, thiết bị làm mát, đồ dùng du lịch và vali được dự báo sẽ là những sản phẩm thu hút nhiều người mua nhất trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo LocknLock, Brand Day không chỉ là dịp để người tiêu dùng mua sắm với mức giá ưu đãi mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến những giải pháp tiện ích cho gia đình Việt.

Không chỉ gây chú ý bởi các chương trình giảm giá sâu, LocknLock Brand Day 2026 còn mang đến nhiều hoạt động quà tặng dành cho khách hàng.

Cụ thể, với hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình thẻ cào may mắn để nhận combo máy pha cà phê và lò nướng JENNIFEROOM có tổng giá trị hơn 15 triệu đồng.

Song song với đó, chương trình quà tặng theo hóa đơn cũng được triển khai trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện. Khách hàng có thể đồng thời tham gia cả hai chương trình nhằm gia tăng cơ hội nhận thêm nhiều phần quà giá trị.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, LocknLock áp dụng các chính sách ưu đãi riêng, bao gồm mức giảm giá bổ sung và nhiều quyền lợi khi mua sắm số lượng lớn. Đây được xem là lựa chọn phù hợp cho các đơn vị có nhu cầu mua quà tặng khách hàng, nhân viên hoặc đối tác trong mùa hè.

Một trong những điểm nhấn của LocknLock Brand Day năm nay là việc xây dựng không gian mua sắm thân thiện với các gia đình có trẻ nhỏ.

Trong khi phụ huynh tham quan và lựa chọn sản phẩm, các em nhỏ có thể tham gia khu vực Kidzone với nhiều hoạt động vui chơi như tô màu và thưởng thức bắp rang bơ miễn phí. Khu vực riêng dành cho trẻ em giúp các gia đình có trải nghiệm mua sắm thuận tiện và thoải mái hơn trong dịp cuối tuần.

Livestream săn deal dành cho khách hàng bận rộn

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tiếp tại kho Long Hậu, LocknLock còn tổ chức các phiên livestream mỗi ngày trên fanpage chính thức nhằm phục vụ những khách hàng không có điều kiện đến mua sắm trực tiếp.

Các phiên livestream diễn ra liên tục trong ba ngày từ 19 đến 21/6, cập nhật những sản phẩm nổi bật, ưu đãi theo khung giờ vàng và chương trình quà tặng mới nhất. Thông qua hình thức phát sóng trực tiếp, khách hàng có thể quan sát sản phẩm thực tế, được tư vấn chi tiết về tính năng và chất lượng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Đặc biệt, LocknLock còn triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đến livestream bán hàng trực tiếp tại sự kiện. Theo đó, những người đạt doanh số từ 50 triệu đồng sẽ được giảm thêm 2% trên tổng giá trị đơn hàng khi đăng ký trước với ban tổ chức.

Với hàng chục nghìn sản phẩm ưu đãi, nhiều chương trình quà tặng cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho cả gia đình, LocknLock Brand Day 2026 tại kho Long Hậu được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện mua sắm đáng chú ý trong mùa hè năm nay.