Bước vào cao điểm mùa hè, nhu cầu sắm sửa các sản phẩm làm mát, đồ bảo quản thực phẩm, thiết bị nhà bếp và đồ dùng phục vụ mùa hè gia tăng, thương hiệu gia dụng LocknLock triển khai chương trình ưu đãi thường niên Brand Day 2026 với chủ đề “Bung kho đón hè”.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/6/2026 tại 2 kho Long Hậu và kho Bắc Ninh, áp dụng mức giảm giá lên tới 50%++ cho toàn bộ sản phẩm.

Đây được xem là một trong những đợt ưu đãi lớn nhất năm của thương hiệu, tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận các mặt hàng gia dụng chính hãng với chi phí tiết kiệm hơn.

Hàng nghìn sản phẩm LocknLock giảm sâu tới 50%++ trong 3 ngày Brand Day.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện được tổ chức theo mô hình W2C (Warehouse to Customer), mô hình bán hàng trực tiếp từ kho đến tay người tiêu dùng. Mô hình này giúp tối ưu chi phí trung gian, đưa sản phẩm chính hãng đến tay khách hàng với mức giá tốt nhất .

Tại sự kiện, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhiều nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình như quạt điện, quạt cây, bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, hộp bảo quản thực phẩm, nồi chiên không dầu, bàn ủi hơi nước cầm tay, bàn chải điện cùng nhiều sản phẩm điện gia dụng khác.

Bên cạnh chương trình giảm giá, LocknLock còn triển khai nhiều hoạt động tương tác nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Theo đó, khách hàng có hóa đơn từ 2 triệu đồng sẽ được nhận quà tặng theo chương trình.

Ngoài ra, các hoạt động check-in nhận quà, khảo sát nhận voucher, minigame, quà tặng dành cho khách lái xe đến kho và chương trình quay số may mắn cũng được tổ chức xuyên suốt sự kiện.

Đáng chú ý, LocknLock bố trí khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với các hoạt động tô màu, xâu vòng charm cùng kem và bắp nước miễn phí. Khu vực này được kỳ vọng giúp các gia đình thuận tiện hơn trong quá trình tham quan và mua sắm tại sự kiện.

Đối với những khách hàng không thể đến trực tiếp, LocknLock cho biết sẽ tổ chức các phiên livestream trên fanpage và các kênh truyền thông chính thức. Thông qua các buổi phát sóng trực tiếp, người tiêu dùng có thể cập nhật thông tin về sản phẩm nổi bật, chương trình ưu đãi theo khung giờ và các phần quà được triển khai trong thời gian diễn ra Brand Day.

Sự kiện LocknLock Brand Day 2026 sẽ mở cửa từ 9h đến 19h hằng ngày, riêng kho Long Hậu đóng cửa lúc 18h. Chương trình được tổ chức tại kho Long Hậu (KCN Long Hậu mở rộng, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) và kho Bắc Ninh (KCN Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh). Với số lượng sản phẩm ưu đãi và quà tặng trong mỗi ngày có giới hạn. Do đó, khách hàng được khuyến nghị đến sớm để lựa chọn sản phẩm phù hợp và tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.