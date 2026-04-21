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LocknLock ra mắt máy triệt lông lạnh công nghệ IPL, nâng tầm trải nghiệm làm đẹp tại nhà

Thanh Vượng

Thanh Vượng

09:28 | 21/04/2026
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Ứng dụng công nghệ làm mát Sapphire và Ice Cooling, bộ đôi thiết bị mới giúp triệt lông êm dịu, an toàn, mang đến giải pháp chăm sóc da tiện lợi ngay tại nhà.
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LocknLock chính thức giới thiệu bộ đôi máy triệt lông lạnh ứng dụng công nghệ làm đẹp Hàn Quốc (K-Beauty Tech) được ưa chuộng trên toàn cầu, đưa trải nghiệm “mang spa về nhà” đến gần hơn với người dùng. Không chỉ đảm bảo hiệu quả vượt trội, sản phẩm còn mang lại những phút giây chăm sóc cá nhân riêng tư, an toàn và tiện nghi ngay trong không gian sống.

Khi Spa tại nhà trở thành xu hướng tất yếu

Trong những năm gần đây, khái niệm làm đẹp đã có một cuộc chuyển dịch mạnh mẽ từ các cơ sở chuyên nghiệp về ngay tại không gian sống. Người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là phụ nữ, ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và quyền chủ động trong hành trình chăm sóc cá nhân.

LocknLock ra mắt máy triệt lông lạnh công nghệ IPL, nâng tầm trải nghiệm làm đẹp tại nhà

Theo dữ liệu từ nền tảng Metric công bố vào tháng 11/2025, thị trường dụng cụ làm đẹp tại Việt Nam chỉ riêng trên sàn thương mại điện tử đã chứng kiến sức tăng trưởng ấn tượng với doanh số xấp xỉ 3.000 tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất, tăng 6% so cùng kỳ trước đó.

Tuy nhiên, giữa một thị trường đầy cạnh tranh, yếu tố then chốt để người dùng quyết định đầu tư cho các thiết bị làm đẹp vẫn là niềm tin vào một thương hiệu uy tín có thể đảm bảo cả tính an toàn lẫn hiệu quả và trải nghiệm tối ưu.

LocknLock bước vào đường đua thiết bị làm đẹp với bộ đôi máy triệt lông lạnh IPL

Nắm bắt dòng chảy đó, LocknLock - thương hiệu gia dụng toàn cầu vốn đã quen thuộc trong việc định hình phong cách sống tiện nghi, chính thức gia nhập đường đua thiết bị làm đẹp. Thương hiệu uy tín đến từ Hàn Quốc mang những tinh hoa công nghệ làm đẹp vào các thiết bị cá nhân, hướng đến trở thành biểu tượng phong cách sống toàn diện. LocknLock đang hiện thực hóa nhu cầu làm đẹp chuyên nghiệp ngay tại nhà, biến mỗi phút giây chăm sóc bản thân trở thành một trải nghiệm tận hưởng đầy cảm hứng và riêng tư.

Bộ đôi triệt lông lạnh đánh dấu bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái làm đẹp tại nhà của thương hiệu này. Ứng dụng công nghệ Hàn Quốc vào thiết bị làm đẹp, LocknLock đưa trải nghiệm triệt lông mát lạnh, hiệu quả và êm dịu vào trong một thiết bị cầm tay nhỏ gọn, giúp người dùng xóa bỏ hoàn toàn những lo ngại về sự kích ứng hay đau rát.

Chuẩn mới triệt lông tại nhà, mát lạnh và êm dịu cho làn da

Bộ đôi triệt lông lạnh thế hệ mới đến từ thương hiệu LocknLock không chỉ chinh phục người dùng bằng hiệu quả vượt trội mà còn ở trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng. Nhờ công nghệ IPL tác động sâu vào nang lông, sợi lông sẽ mọc thưa và nhạt màu dần, mang lại làn da mịn màng dài lâu.

LocknLock ra mắt máy triệt lông lạnh công nghệ IPL, nâng tầm trải nghiệm làm đẹp tại nhà
Máy triệt lông lạnh IPL Sapphire LocknLock.

Đáng chú ý, với công nghệ làm mát từ đá Sapphire cao cấp, máy triệt lông lạnh IPL Sapphire LocknLock trực tiếp giải quyết nỗi lo nóng rát khi triệt lông tại nhà. Cảm giác mát lạnh tức thì giúp làm dịu bề mặt da, đặc biệt là các vùng nhạy cảm, giúp việc duy trì liệu trình trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, thiết bị còn tối ưu thời gian nhờ công nghệ ánh sáng kép với cửa sổ phát sáng rộng, đi kèm 4 chế độ chuyên biệt cùng 5 mức cường độ, đảm bảo mọi vùng da đều được chăm sóc một cách an toàn và cá nhân hóa.

Trong khi đó, dòng máy triệt lông IPL LocknLock với công nghệ Ice Cooling duy trì nhiệt độ bề mặt tiếp xúc dưới 15 độ C, làm mát liên tục, mang lại sự thoải mái ngay cả khi sử dụng trên những vùng da nhạy cảm. Bước sóng IPL 600nm - 1200nm tác động sâu vào nang lông, giúp triệt lông hiệu quả và giảm cảm giác đau rát. Đồng thời, với 9 mức cường độ, tùy chỉnh linh hoạt, thiết bị cho phép người dùng tối ưu liệu trình cá nhân, cân bằng giữa hiệu quả và độ an toàn.

LocknLock ra mắt máy triệt lông lạnh công nghệ IPL, nâng tầm trải nghiệm làm đẹp tại nhà
Máy triệt lông IPL LocknLock.

Không chỉ là một thiết bị làm đẹp, bộ đôi máy triệt lông lạnh của LocknLock là lời giải cho bài toán chăm sóc bản thân hiện đại: Hiệu quả, riêng tư và tiết kiệm thời gian. Đây không chỉ là một lựa chọn làm đẹp, mà còn là khoản đầu tư bền vững để duy trì vẻ đẹp và sự tự tin. Với việc khai thác và ứng dụng công nghệ Hàn Quốc vào các thiết bị làm đẹp cùng sự am hiểu sâu sắc với người tiêu dùng, LocknLock đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị chăm sóc cá nhân và làm đẹp.

Trải nghiệm công nghệ triệt lông lạnh chuẩn Hàn, nâng tầm quy trình chăm sóc da tại nhà cùng LocknLock tại website locknlock.vn, các sàn thương mại chính thức và chuỗi cửa hàng LocknLock trên toàn quốc với nhiều ưu đãi ra mắt hấp dẫn.

LocknLock máy triệt lông lạnh máy triệt lông IPL LocknLock công nghệ Ice Cooling

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu