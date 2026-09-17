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Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Gia Hân

Gia Hân

15:16 | 17/09/2026
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Ngày 16/9, Gilimex Industrial Park tổ chức khởi công đồng thời Khu công nghiệp Nghĩa Hưng và Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C tại tỉnh Bắc Ninh.
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Khu công nghiệp Nghĩa Hưng có quy mô 148,68 ha, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, triển khai tại xã Tiên Lục. Dự án được định hướng thu hút các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, máy móc thiết bị, linh kiện ô tô, hàng không, công nghiệp hỗ trợ, logistics và nghiên cứu phát triển công nghệ.

Hệ thống hạ tầng dự kiến có nguồn điện 81 MVA, công suất cấp nước khoảng 8.200 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.900 m³/ngày đêm. Dự án đã được giao đất đợt đầu khoảng 63 ha, các hạng mục san nền, giao thông và xử lý nước thải đang được triển khai.

Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Phối cảnh Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C có diện tích 196 ha, vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, tại phường Thuận Thành và phường Trí Quả. Dự án nằm trên trục Quốc lộ 17, Quốc lộ 18 và Vành đai 4, hướng tới thu hút các ngành điện tử, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, linh kiện, phụ tùng hàng không và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 83 ha; hạ tầng giao thông, san nền đang được triển khai. Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 4.400 m³/ngày đêm. Khoảng 50 ha đất dự kiến sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp trong quý IV/2026.

Tại hai lễ khởi công, Gilimex Industrial Park cũng trao và nhận các Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà đầu tư. Theo nội dung chi tiết của tài liệu, Khu công nghiệp Nghĩa Hưng có 7 biên bản và Thuận Thành III - Phân khu C có 9 biên bản.

Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C có diện tích 196 ha, vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, tại phường Thuận Thành và phường Trí Quả.
Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các Biên bản ghi nhớ là cơ sở để Gilimex Industrial Park và từng nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu kỹ thuật, lộ trình triển khai và các điều kiện hợp tác. Đây là sự ghi nhận định hướng hợp tác ban đầu, không đồng nhất với hợp đồng thuê lại đất hoặc tỷ lệ lấp đầy chính thức của dự án.

Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex, doanh nghiệp có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất trước khi phát triển sang lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng khu công nghiệp.

Gilimex Industrial Park cam kết triển khai hai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường; đồng thời đồng hành với nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nhà máy vận hành ổn định. Doanh nghiệp cũng định hướng ưu tiên lao động địa phương và phối hợp đào tạo nhân lực.

Hai dự án tại Bắc Ninh tiếp nối danh mục của Gilimex Industrial Park sau Khu công nghiệp Gilimex tại Huế và Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Tại Huế, dự án có quy mô 460,85 ha; Phân khu A 49,17 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Phân khu B 411,68 ha đang tiếp tục được đầu tư, cùng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất mở rộng đến 7.600 m³/ngày đêm. Tại Vĩnh Long, dự án có quy mô 400 ha và định hướng phục vụ các ngành chế biến nông sản – thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, dược phẩm, kho bãi và các ngành ít tác động đến môi trường.

Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C Gilimex Industrial Park Gilimex khu công nghiệp

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00
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Cập nhật: 17/09/2026 17:00

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