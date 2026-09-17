Gilimex khởi công 2 khu công nghiệp 4.186 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Nghĩa Hưng có quy mô 148,68 ha, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, triển khai tại xã Tiên Lục. Dự án được định hướng thu hút các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, máy móc thiết bị, linh kiện ô tô, hàng không, công nghiệp hỗ trợ, logistics và nghiên cứu phát triển công nghệ.

Hệ thống hạ tầng dự kiến có nguồn điện 81 MVA, công suất cấp nước khoảng 8.200 m³/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.900 m³/ngày đêm. Dự án đã được giao đất đợt đầu khoảng 63 ha, các hạng mục san nền, giao thông và xử lý nước thải đang được triển khai.

Phối cảnh Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C có diện tích 196 ha, vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, tại phường Thuận Thành và phường Trí Quả. Dự án nằm trên trục Quốc lộ 17, Quốc lộ 18 và Vành đai 4, hướng tới thu hút các ngành điện tử, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, linh kiện, phụ tùng hàng không và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 83 ha; hạ tầng giao thông, san nền đang được triển khai. Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 4.400 m³/ngày đêm. Khoảng 50 ha đất dự kiến sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp trong quý IV/2026.

Tại hai lễ khởi công, Gilimex Industrial Park cũng trao và nhận các Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà đầu tư. Theo nội dung chi tiết của tài liệu, Khu công nghiệp Nghĩa Hưng có 7 biên bản và Thuận Thành III - Phân khu C có 9 biên bản.

Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C có diện tích 196 ha, vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng, tại phường Thuận Thành và phường Trí Quả.

Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các Biên bản ghi nhớ là cơ sở để Gilimex Industrial Park và từng nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu kỹ thuật, lộ trình triển khai và các điều kiện hợp tác. Đây là sự ghi nhận định hướng hợp tác ban đầu, không đồng nhất với hợp đồng thuê lại đất hoặc tỷ lệ lấp đầy chính thức của dự án.

Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex, doanh nghiệp có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất trước khi phát triển sang lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành hạ tầng khu công nghiệp.

Gilimex Industrial Park cam kết triển khai hai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường; đồng thời đồng hành với nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nhà máy vận hành ổn định. Doanh nghiệp cũng định hướng ưu tiên lao động địa phương và phối hợp đào tạo nhân lực.

Hai dự án tại Bắc Ninh tiếp nối danh mục của Gilimex Industrial Park sau Khu công nghiệp Gilimex tại Huế và Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Tại Huế, dự án có quy mô 460,85 ha; Phân khu A 49,17 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Phân khu B 411,68 ha đang tiếp tục được đầu tư, cùng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất mở rộng đến 7.600 m³/ngày đêm. Tại Vĩnh Long, dự án có quy mô 400 ha và định hướng phục vụ các ngành chế biến nông sản – thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, dược phẩm, kho bãi và các ngành ít tác động đến môi trường.