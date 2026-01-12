KCN Nam Bình Xuyên Green Park thu hút khảo sát đầu tư từ CNCTech Industrial

Điểm hẹn thu hút nhà đầu tư FDI và doanh nghiệp trong nước

Ngay từ khi triển khai, các chương trình khảo sát thực địa do CNCTech Industrial tổ chức đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Một số hình ảnh khách đến tham quan KCN Nam Bình Xuyên Green Park.

Sự kiện được tổ chức định kỳ hàng tuần mỗi chuyến khảo sát đều ghi nhận số lượng đăng ký vượt kỳ vọng, chứng minh sức hút nhiệt của bất động sản công nghiệp Phú Thọ nói chung và Nam Bình Xuyên Green Park nói riêng.

Tham gia khảo sát, doanh nghiệp không chỉ tham quan tổng thể dự án mà còn trực tiếp đánh giá tốc độ triển khai, chất lượng xây dựng cũng như tiếp cận các chính

KCN Nam Bình Xuyên Green Park: Biểu tượng mới của công nghiệp hiện đại tỉnh Phú Thọ

KCN Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô 295,7 ha, tọa lạc tại xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng (Phú Thọ).

Toàn cảnh 3D Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Dự án đóng vai trò hạt nhân đầu tiên trong chuỗi đô thị công nghiệp - công nghệ cao – thương mại dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Bắc và đưa Phú Thọ trở thành trung tâm sản xuất – logistics – công nghệ cao hàng đầu cả nước đến năm 2030.

Ba lợi thế cạnh tranh nổi bật được kiểm chứng tại thực địa

Vị trí "Kim cương" – Hiệu quả từ kết nối liên vùng: KCN Nam Bình Xuyên Green Park nằm tại "ngã ba giao thương" giữa Phú Thọ và 7 tỉnh thành giáp ranh, dự án kết nối trực tiếp với cao tốc CT05 (Nội Bài – Lào Cai), Quốc lộ 2 và Vành đai 4.

Khách tham gia khảo sát đã trực tiếp kiểm chứng mạch giao thông huyết mạch giúp tối ưu hóa chi phí vận tải: chỉ 35km đến Hà Nội, 15 phút đến sân bay Nội Bài và liên kết trực tiếp tới cảng nước sâu Hải Phòng. Đặc biệt, vị trí trong bán kính 8km kết nối với Vietnam SuperPort™ và KCN Bá Thiện 1 tạo thành cụm công nghiệp – logistics quy mô lớn cho chuỗi cung ứng FDI.

Hạ tầng "Xanh – Thông minh" – Cam kết uy tín và bền vững: Nam Bình Xuyên Green Park được đầu tư đồng bộ để đáp ứng tiêu chuẩn ESG khắt khe của các tập đoàn toàn cầu:

Điều hành AI–IMS: Hệ thống trung tâm điều hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo vận hành 24/7.

Năng lượng sạch: Hệ thống điện mặt trời áp mái công suất dự kiến 102MVA giúp giảm phát thải CO2.

Khu vực cây xanh, cảnh quan và hồ điều hòa tại Nam Bình Xuyên đang được triển khai đúng tiến độ.

Hạ tầng kỹ thuật tối tân: Trạm biến áp 110/22kV công suất 4x63 MVA với cấu trúc mạch vòng đi ngầm; hệ thống cấp nước 58.000 m³/ngày đáp ứng sản xuất bán dẫn, dược phẩm; trạm xử lý nước thải công suất tới 20.000 m³/ngày đạt chuẩn loại A.

Không gian sinh thái: 35 ha cây xanh và 15 ha hồ điều hòa cùng hệ thống kênh sinh thái, đóng vai trò cốt lõi trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

Pháp lý đầy đủ và thời điểm đầu tư chiến lược: Tại các buổi khảo sát, CNCTech Industrial công bố đầy đủ hồ sơ pháp lý minh bạch, cập nhật tiến độ thi công và cam kết tiến độ bàn giao, giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai kế hoạch đầu tư lâu dài.

CNCTech Industrial – hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư

Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn CNCTech với hơn 17 năm kinh nghiệm thực chiến, CNCTech Industrial là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam, không chỉ cung cấp đất công nghiệp, Nhà xưởng xây sẵn (RBF), hay Nhà xưởng xây theo yêu cầu (BTS) mà còn mang đến giải pháp trọn gói từ tư vấn pháp lý, PCCC, vận hành, đến logistics nội khu và dịch vụ lưu trú cho chuyên gia.

Bên cạnh dự án trọng điểm này, hiện CNCTech Industrial đang quản lý hơn 600 ha đất công nghiệp với các dự án tiêu biểu như Trung tâm công nghiệp CNCTech Bá Thiện 1, Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang và Tổ hợp Sản xuất CNCTech Thăng Long 3, khẳng định vị thế đối tác đồng hành chiến lược cho doanh nghiệp tại Việt Nam.