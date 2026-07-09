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Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

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07:50 | 09/07/2026
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Liên doanh giữa Hưng Yên Group và JLand Group vừa đề xuất phát triển tổ hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4-6 tỷ USD.
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Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Tối 5/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố. Đề xuất do liên doanh giữa Hưng Yên Group, thành viên Tập đoàn Kinh Bắc, và JLand Group, thành viên Johor Corporation của Malaysia, nghiên cứu xây dựng.

Trọng tâm hạ tầng dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ số

Theo đề xuất, tổ hợp công nghệ cao hướng tới hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu hiện đại. Trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu quy mô lớn phục vụ nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các doanh nghiệp công nghệ trong khu vực.

Dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, gồm trung tâm dữ liệu AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán hiệu năng cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ số, robot và tự động hóa. Danh mục còn mở rộng sang công nghệ xanh, công nghệ năng lượng cùng các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất công nghệ cao.

Liên doanh định hướng phát triển tổ hợp theo mô hình đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Mục tiêu là thu hút các nhà vận hành trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp bán dẫn, doanh nghiệp AI, điện toán đám mây cùng các nhà đầu tư thứ cấp chất lượng cao.

Với Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, điểm nhấn của đề xuất nằm ở lớp hạ tầng số. Một tổ hợp tích hợp trung tâm dữ liệu AI và điện toán hiệu năng cao có thể trở thành nền tảng vật lý cho hoạt động huấn luyện mô hình, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của doanh nghiệp trong nước lẫn nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng trung tâm dữ liệu, khi nhu cầu điện toán phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng nhanh. Một tổ hợp công nghệ cao quy mô nhiều tỷ USD đặt tại Thủ đô có thể bổ sung năng lực lưu trữ và tính toán cho hệ sinh thái doanh nghiệp số trong nước, đồng thời tạo điểm kết nối với chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực.

UBND thành phố Hà Nội làm việc với Hưng Yên Group và JLand Group
UBND thành phố Hà Nội làm việc với Hưng Yên Group và JLand Group

Hòa Lạc giữ vai trò hạt nhân của cực tăng trưởng phía tây

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết khu vực phía tây phù hợp phát triển tổ hợp công nghệ cao, nhờ lợi thế sở hữu Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sau khi tiếp nhận quản lý, thành phố đang tái cấu trúc khu công nghệ cao theo hướng đô thị công nghệ, đồng thời đón nhiều cơ sở giáo dục đại học lớn chuyển về hoạt động.

Thành phố đang triển khai tuyến đường sắt đô thị số 5 kết nối khu vực trung tâm với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội phát triển khu đô thị thông minh rộng khoảng 600 ha đối diện khu công nghệ cao, phục vụ nhu cầu sinh sống của chuyên gia, nhà khoa học và người lao động.

Theo ông Trương Việt Dũng, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù đã tạo dư địa lớn để thành phố chủ động thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng xác định rõ các không gian phát triển chiến lược, tạo nền tảng triển khai các dự án quy mô lớn.

Sau khi tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung ương lựa chọn Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố xác định các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm ưu tiên đặc biệt, đồng thời áp dụng cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh: “Hà Nội không cạnh tranh bằng ưu đãi về giá mà cạnh tranh bằng hệ sinh thái, thể chế và môi trường đầu tư. Thành phố hướng tới xây dựng các mô hình phát triển mới có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước”.

Tiềm lực tài chính của Johor Corporation

Đại diện Hưng Yên Group và JLG tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
Đại diện Hưng Yên Group và JLG tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Johor Corporation thành lập năm 1968 theo quyết định của Chính quyền bang Johor, Malaysia, với vai trò công cụ đầu tư chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Từ nền tảng ban đầu ở nông nghiệp và phát triển đất đai, tập đoàn mở rộng danh mục sang y tế, thực phẩm, bất động sản, dịch vụ và hạ tầng, hình thành hệ sinh thái đa ngành với nhiều công ty thành viên quy mô lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cho thấy doanh thu của JCorp đạt 7,63 tỷ ringgit, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi lên 703 triệu ringgit, khoảng 165 triệu USD, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1,04 tỷ ringgit, gần 245 triệu USD.

Tổng tài sản của tập đoàn tiến sát mốc 30 tỷ ringgit, tương đương 7,3 tỷ USD. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm về 0,75 lần, phản ánh sức khỏe tài chính vững hơn so với các năm trước. Riêng JLand Group ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng 28% lên 1,33 tỷ ringgit, khoảng 313 triệu USD, chủ yếu nhờ hoạt động phát triển bất động sản công nghiệp.

Đà tăng trưởng của JLand gắn với dòng vốn đổ vào bang Johor trước thời điểm vận hành Đặc khu kinh tế Johor và Singapore. Kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp sinh thái, trong đó có dự án Tanjung Langsat, là cơ sở để tập đoàn hướng tới mô hình hạ tầng công nghiệp xanh phục vụ sản xuất công nghệ cao, logistics và trung tâm dữ liệu.

Phía đối tác trong nước là Hưng Yên Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hưng Yên Group là ông Đặng Thành Tâm, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành khu công nghiệp của JLand và năng lực phát triển hạ tầng trong nước của Hưng Yên Group tạo cơ sở cho quy mô vốn 4-6 tỷ USD mà liên doanh hướng tới.

Đề xuất tổ hợp công nghệ cao đang trong giai đoạn nghiên cứu và xem xét. UBND TP Hà Nội ghi nhận định hướng hợp tác, chưa ban hành quyết định đầu tư chính thức. Kết quả cụ thể sẽ phụ thuộc vào quá trình thẩm định, thủ tục pháp lý và cam kết triển khai của các bên.

Tổ hợp Công nghệ cao trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội trung tâm dữ liệu AI JLand Group Khu công nghệ cao Hòa Lạc Johor Corporation

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ hai, 13/07/2026 18:00
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Thứ hai, 13/07/2026 21:00
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Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,550 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 148,200
Hà Nội - PNJ 145,200 148,200
Đà Nẵng - PNJ 145,200 148,200
Miền Tây - PNJ 145,200 148,200
Tây Nguyên - PNJ 145,200 148,200
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 148,200
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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AUD 17669 17942 18519
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CHF 31898 32279 32924
CNY 0 3826 3920
EUR 29363 29583 30664
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HKD 0 3223 3426
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KRW 0 16 18
NZD 0 14672 15262
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 09/07/2026 08:00

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