Ngày 12/6 tại TP.HCM, Intel Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hiện diện và phát triển tại Việt Nam. Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện nhiều cơ quan, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Dấu ấn của nhà đầu tư tiên phong

Hai mươi năm trước, khi ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam gần như chưa hình thành, Intel đã quyết định đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đến nay, Intel Products Việt Nam (IPV) đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo khoảng 6.500 việc làm công nghệ cao và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới.

Tính đến nay, Intel đã cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD tại Việt Nam. Trong đó, tập đoàn dự kiến đầu tư thêm khoảng 2,6 tỷ USD để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, đánh dấu khoản cam kết đầu tư lớn nhất của Intel tại Việt Nam kể từ khi hiện diện vào năm 2006.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ.

Suốt 20 năm hoạt động, IPV đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm, đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu cho Việt Nam. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu 11,67 tỷ USD, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá Intel Products Việt Nam là một trong những dự án đầu tư nước ngoài tiêu biểu, có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong suốt hai thập kỷ qua.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của Intel Products Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu lũy tiến của nhà máy từ năm 2010 đến nay đã vượt hơn 100 tỷ USD”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Intel không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu lớn mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của thành phố thông qua việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao tri thức và lan tỏa các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến.

“Kim ngạch xuất khẩu của Intel Products Việt Nam liên tục tăng trưởng, đạt 11,67 tỷ USD vào năm 2025 và đang trên đà thiết lập cột mốc kỷ lục mới 14,6 tỷ USD trong năm 2026 này”, ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam.

Từ phía doanh nghiệp, ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, khẳng định Việt Nam đang giữ vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Intel. Theo ông, hiện IPV đóng góp khoảng 50% tổng sản lượng các sản phẩm được đóng gói và kiểm thử trong toàn bộ mạng lưới sản xuất của Intel.

“Intel Products Vietnam đóng góp khoảng 50% tổng sản lượng các sản phẩm được đóng gói kiểm thử trong mạng lưới của Intel. IPV là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, đồng thời là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn”, ông Kenneth Tse nhấn mạnh.

Lãnh đạo Intel cho biết nhà máy tại TP.HCM đã liên tục mở rộng năng lực sản xuất. Nếu mất khoảng 10 năm để đạt mốc 2 tỷ sản phẩm xuất xưởng kể từ khi đi vào hoạt động năm 2010, thì chỉ một năm sau doanh nghiệp đã đạt 3 tỷ sản phẩm và đến tháng 4/2025 đã vượt mốc 4 tỷ sản phẩm. Đây là minh chứng cho năng lực sản xuất ngày càng lớn cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đồng hành cùng khát vọng công nghệ Việt Nam

Không chỉ tạo ra những giá trị kinh tế lớn, Intel còn được xem là doanh nghiệp tiên phong góp phần đặt nền móng cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Sau hai thập kỷ phát triển, sự hiện diện của Intel đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thị trường bán dẫn trong nước phát triển và thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đánh giá quyết định đầu tư của Intel vào Việt Nam năm 2006 là bước đi mang tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn trong nước gần như chưa hình thành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

“Intel đã nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam từ rất sớm. Hai mươi năm sau, quyết định đó đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Intel không chỉ là nhà đầu tư tiên phong mà còn là người mở đường cho ngành bán dẫn Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đã trở thành năng lực chiến lược của mỗi quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp bán dẫn là những động lực tăng trưởng cốt lõi.

Bộ trưởng cho rằng chặng đường hợp tác tiếp theo giữa Việt Nam và Intel cần được nâng lên tầm cao mới với ba chuyển dịch chiến lược: Từ tham gia sang làm chủ nhiều công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn; từ thu hút đầu tư sang đồng sáng tạo công nghệ; từ đào tạo nhân lực sang phát triển đội ngũ nhân tài có khả năng dẫn dắt các công nghệ tương lai.

“Việt Nam không dừng lại ở mục tiêu trở thành một trung tâm sản xuất đơn thuần. Chúng ta khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo lớn của khu vực, trực tiếp tham gia định hình chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu”, Bộ trưởng khẳng định.

Đồng hành với mục tiêu đó, Intel tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. Thông qua Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP), doanh nghiệp đã góp phần đào tạo hơn 9.000 giảng viên kỹ thuật và gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ người Việt. Tháng 5/2026, Intel tiếp tục trao tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu bán dẫn.

Chó robot của hãng Boston Dynamics sử dụng chip của Intel tại buổi lễ.

Về phía doanh nghiệp, ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, cho biết Intel sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, đưa thêm các công nghệ mới vào vận hành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

“Các sản phẩm chúng tôi sản xuất hiện nay có độ phức tạp kỹ thuật cao hơn đáng kể so với trước đây. Khối lượng công việc nghiên cứu, phát triển và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sản xuất cũng lớn hơn rất nhiều”, ông Kenneth Tse chia sẻ.

Từ quyết định đầu tư mang tính tiên phong năm 2006 đến những cam kết mới trong năm 2026, Intel không chỉ góp phần đặt nền móng cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên AI và đổi mới sáng tạo.