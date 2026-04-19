Cụ thể, Intel® Core™ Series 3 mới sẽ mang đến các sản phẩm phổ thông, doanh nghiệp, và thiết bị vùng biên thiết yếu hiệu năng vượt trội, thời lượng pin ấn tượng, và các tính năng hỗ trợ AI ngay trên thiết bị.

Bộ vi xử lý Intel Core Series 3 sẽ mang đến những gì?

Hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và giá thành, Intel Core Series 3 được xây dựng trên nền tảng ưu việt của dòng Intel Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake) và sản xuất trên tiến trình Intel 18A tiên tiến nhất của hãng. Dòng vi xử lý mới hứa hẹn thay đổi toàn diện trải nghiệm điện toán cho trường học, doanh nghiệp nhỏ, và người dùng chú trọng tối ưu chi phí thông qua việc cung cấp tính năng thiết thực nhất ở quy mô triển khai vượt trội. Hơn 70 thiết kế sản phẩm từ nhiều đối tác hàng đầu, đa dạng về tính năng, và kiểu dáng, dự kiến sẽ được ra mắt trong vài tháng tới.

Bộ vi xử lý Intel Core Series 3 sẽ mang đến những gì?

“Trong bối cảnh chi phí đắt đỏ và kỳ vọng của người dùng ngày một khắt khe hơn, Intel Core Series 3 tái định nghĩa giá trị của những chiếc máy tính tối ưu chi phí với thời lượng pin ấn tượng, hiệu năng mạnh mẽ sẵn sàng cho các ứng dụng AI, cùng một hệ sinh thái đa dạng với nhiều tùy chọn từ các đối tác. Bằng việc mang đến những công nghệ cốt lõi mới nhất trên nền tảng vi xử lý hiện đại, được chế tác chuyên biệt cùng mức hiệu suất được tinh chỉnh tối ưu, chúng tôi đang mở rộng cánh cửa tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn đến với số đông, qua đó đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của học sinh – sinh viên, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, và các mô hình điện toán vùng biên. Tất cả đều được hiện thực hóa ở quy mô mà chỉ Intel mới có thể làm được.” Ông Josh Newman, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch mảng PC Tiêu dùng, Khối Máy tính Phổ thông, cho biết.

Intel Core Series 3 sẽ mở ra cơ hội lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và người dùng hộ gia đình

Chính xác, Intel Core Series 3 sẽ mở ra cơ hội lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và người dùng hộ gia đình đang bước vào thời điểm vàng của chu kỳ 5 năm nâng cấp thiết bị. Đối với các tổ chức đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp để thay thế những cỗ máy PC 5 năm tuổi, Intel Core Series 3 sẽ mang lại hiệu năng đơn luồng vượt trội hơn tới 47%, hiệu năng đa luồng cao hơn tới 41%, và sức mạnh xử lý AI trên GPU bứt phá đến 2,8 lần. Những bước tiến mạnh mẽ này kiến tạo nên một thế hệ hệ thống máy tính hoàn toàn mới, nâng tầm kỳ vọng của người dùng về những gì mà các thiết bị máy tính phổ thông có thể mang lại.

Ngoài ra, thông số kỹ thuật và tính năng mới của Intel Core Series 3 cũng sẽ sẵn sàng cho AI, hỗ trợ xử lý các tác vụ AI với tổng hiệu suất tính toán lên đến 40 TOPS.

Hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại, bao gồm tối đa hai cổng Thunderbolt™ 4, công nghệ mạng Intel® Wi-Fi 7 (R2), và Intel® Bluetooth® 6.

Intel Core Series 3 Được thiết kế để cung cấp thời lượng pin trọn cả ngày và đáp ứng hoàn hảo năng suất làm việc thường nhật

Được thiết kế để cung cấp thời lượng pin trọn cả ngày và đáp ứng hoàn hảo năng suất làm việc thường nhật, Intel Core Series 3 so với bộ vi xử lý thế hệ tiền nhiệm Intel Core 7 150U sẽ mang đến tốc độ xử lý các tác vụ sáng tạo và công việc nhanh hơn tới 2,1 lần, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 64%, và hiệu năng xử lý AI trên GPU tăng tới 2,7 lần.

Không chỉ dừng lại ở các thiết bị máy tính xách tay truyền thống, Intel Core Series 3 còn mang công nghệ đột phá của Intel đến các thiết bị vùng biên thiết yếu, từ công nghệ robot, tòa nhà thông minh, cho đến thiết bị bán hàng (POS), hay thiết bị đo lường thông minh.

Dòng vi xử lý này cũng cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh hiệu năng, năng lực xử lý AI, và khả năng tối ưu hóa điện năng cho nhiều ứng dụng thực tiễn.

Dải sản phẩm được trang bị vi xử lý Intel Core Series 3 sẽ được phân phối thông qua các đối tác OEM bắt đầu từ tháng 4 này

Dải sản phẩm vi xử lý Intel Core Series 3 mang đến khả năng đáp ứng vô cùng linh hoạt, bao phủ từ các hệ thống điện toán biên thông minh hàng đầu, được tích hợp khả năng tăng tốc AI cho các tác vụ AI thị giác và giọng nói - cho đến các hệ thống điện toán biên phổ thông đòi hỏi khả năng xử lý đáng tin cậy với chi phí tối ưu.

Được biết, các hệ thống máy tính xách tay trang bị vi xử lý Intel Core Series 3 sẽ được phân phối thông qua các đối tác OEM bắt đầu từ tháng 4 này, và hệ thống điện toán biên sử dụng Intel Core Series 3 dự kiến sẽ được ra mắt từ quý II năm nay.