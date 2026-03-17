Điện tử tiêu dùng
Computing

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hồng Nhung

16:22 | 17/03/2026
Với tên mã Panther Lake, thông qua các đối tác OEM hàng đầu, thế hệ PC tích hợp AI mới chính thức ra mắt thị trường, mang đến bước tiến vượt bậc về hiệu năng, đồ họa, và hiệu quả năng lượng để đáp ứng làn sóng điện toán thông minh tiếp theo.
Đây là nền tảng vi xử lý được Intel giới thiệu vào đầu năm nay tại CES 2026, theo đó, vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý máy tính của Intel, tiếp tục mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop hiện đại.

Cụ thể, các mẫu laptop được trang bị Intel Core Ultra Series 3 từ nhiều đối tác OEM hàng đầu như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, và MSI sẽ được phân phối tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc như FPT Retail, Phong Vũ và Thế Giới Di Động.

Được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất, dòng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 được trang bị kiến trúc hoàn toàn mới được tối ưu về hiệu năng, hiệu quả sử dụng năng lượng, đồ họa, và các tác vụ AI.

Các bộ vi xử lý tích hợp CPU, GPU, và NPU mạnh mẽ, giúp tăng tốc các ứng dụng AI ngay trên thiết bị, từ đó mang lại những trải nghiệm mới như các công cụ làm việc thông minh, sáng tạo nội dung nâng cao, và làm việc với sự hỗ trợ bởi AI.

Loạt laptop được trang bị Intel Core Ultra Series 3

Theo đó, các laptop này sẽ sở hữu:

Hiệu quả năng lượng vượt trội: nhờ mang đến những mẫu AI PC trang bị vi xử lý Intel có thời lượng pin vượt trội lên đến 27 tiếng.

Hiệu năng AI tiên tiến: Tích hợp NPU chạm ngưỡng sức mạnh tính toán AI 50 TOPS để tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Đồ họa thế hệ mới: Kiến trúc đồ họa Xe3 tích hợp mang lại hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh vượt trội.

Những cải tiến này giúp hình thành một thế hệ AI PC mỏng nhẹ mới, có khả năng xử lý các tác vụ nặng trong khi vẫn duy trì khả năng đáp ứng nhanh và tính di động cao.

Ngoài ra, dải sản phẩm được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 cũng sẽ thúc đẩy hệ sinh thái AI PC.

Được biết, sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, trải rộng trên nhiều phân khúc, từ máy tính tiêu dùng cao cấp, gaming đến laptop thương mại để mang đến dải sản phẩm đa dạng cho người dùng.

Ngoài ra, người tiêu dùng tại Việt Nam cũng sẽ sớm có thêm nhiều lựa chọn mới, từ các mẫu laptop siêu di động phục vụ năng suất làm việc, cho đến các hệ thống hiệu năng cao dành cho sáng tạo nội dung và gaming.

Intel cho biết sẽ có hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series

Chia sẻ về vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia của Intel tại Việt Nam cho biết: “Intel Core Ultra Series 3 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của Intel. Nền tảng này phản ánh những tiến bộ mà Intel đang đạt được trong việc mang đến các sản phẩm mạnh mẽ hơn, kết hợp hiệu năng đột phá, khả năng AI tiên tiến, hiệu quả năng lượng vượt trội và đặc biệt là được sản xuất trên công nghệ tiến trình Intel 18A mới nhất. Với sự tham gia của các đối tác OEM hàng đầu trong việc đưa các hệ thống này ra thị trường, người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam giờ đây có thể bắt đầu trải nghiệm một thế hệ AI PC hoàn toàn mới.”

