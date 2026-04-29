Canva chính thức ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: VTV

Ngày 24/4/2026, Canva tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Thủ Thiêm Riverstage, TP.HCM, công bố nền tảng đạt 6 triệu người dùng hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, trung bình 20 triệu thiết kế mỗi tháng, tức 460 thiết kế ra đời mỗi phút. Cùng với đó, hãng giới thiệu Canva AI 2.0, bộ công cụ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới được định vị là nền tảng sáng tạo toàn diện cho thị trường trong nước.

Ngay sau sự kiện, trên nền tảng Threads, cộng đồng sáng tạo Việt Nam lan truyền hàng loạt ví dụ lỗi của bộ công cụ AI: poster xuất hiện hình ảnh con ếch một mắt, nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám bị vẽ mặc khăn trùm đầu theo phong cách Trung Đông hay Nam Á.

Ảnh chụp màn hình

Điều khiến cộng đồng phản ứng mạnh nhất là nội dung do AI tạo ra mô tả "Sau 12 giờ đêm, Tấm rơi lại hài", nhầm lẫn bối cảnh truyện cổ Việt Nam với cốt truyện Cinderella phương Tây. Tên riêng "Mai An Tiêm" bị viết thành "Mai An Tiem" trong văn cảnh trang trọng. Nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Nương mặc trang phục lai tạp, không phản ánh thẩm mỹ truyền thống Việt Nam.

Canva gửi thông điệp tới cộng đồng người dùng Việt Nam.

Câu chuyện thêm phần rắc rối khi cá nhân tự nhận là Social Creative Lead của dự án xóa bài đăng trên Threads sau khi nhận chỉ trích từ người dùng, thay vì đối thoại trực tiếp. Canva Việt Nam sau đó thừa nhận các trải nghiệm "chưa phản ánh đúng tiêu chuẩn chất lượng" và cam kết nâng cao hiểu biết về văn hóa địa phương.

Tham vọng thị trường với ba hướng triển khai

Chiến lược của Canva tại Việt Nam xây dựng trên ba hướng tiếp cận đồng thời. Về phía doanh nghiệp, Canva xác định khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp tại TP.HCM, là trọng tâm. Hãng hợp tác với Shopee, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và tích hợp các ví điện tử MoMo, ZaloPay, ShopeePay để rút ngắn rào cản thanh toán. Chương trình Canva Academy triển khai tại 34 tỉnh thành phố, đặt mục tiêu đào tạo kỹ năng số cho 1 triệu doanh nghiệp.

Phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Như Quỳnh

Về phía nội dung, Canva cam kết Việt hóa 500 phông chữ chuyên dụng, mở rộng thư viện mẫu thiết kế mang đặc trưng văn hóa Việt và hợp tác với các nhà sáng tạo nội địa để đưa yếu tố thẩm mỹ dân gian vào nền tảng. Về phía giáo dục, Canva cung cấp giải pháp miễn phí cho khối K12 nhằm tiếp cận người dùng thế hệ tiếp theo từ sớm.

Tại sự kiện ngày 24/4, Canva nhiều lần nhắc đến Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 80-NQ/TW về công nghiệp văn hóa như những khung chính sách mà chiến lược của hãng hướng tới. Cách dẫn chiếu này cho thấy có thể Canva đang cố gắng gắn kết lợi ích thương mại của mình với các mục tiêu phát triển quốc gia, một cách tiếp cận quen thuộc của các tập đoàn công nghệ nước ngoài khi thâm nhập thị trường có định hướng số hóa rõ ràng như Việt Nam.

Khoảng cách giữa cam kết và thực thi

Các sự cố xuất hiện ngay sau sự kiện cho thấy rõ khoảng cách giữa tuyên bố bản địa hóa và năng lực kiểm soát chất lượng đầu ra AI trên thực tế. Có thể thấy, các lỗi về hình ảnh và điển tích cho thấy dấu hiệu của vòng lặp kiểm soát giữa AI và con người bị đứt gãy, điều đó cũng bộc lộ khoảng trống về sự am hiểu đủ sâu về văn hóa Việt Nam hay năng lực thẩm định văn hóa trước khi nội dung đến tay người dùng.

Việt Nam là thị trường có ý thức bảo tồn văn hóa cao. Cộng đồng sáng tạo trong nước phân biệt rõ giữa "dịch thuật ngôn ngữ" và "thấu hiểu bản sắc". Việc trộn Cinderella vào Tấm Cám không chỉ là lỗi nội dung mà người dùng đọc như sự thiếu tôn trọng. Đây là nhóm khách hàng ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái sáng tạo, và cũng là nhóm khó lấy lại lòng tin nhất sau khi đã mất.

Với doanh nghiệp Việt Nam đang cân nhắc tích hợp AI vào quy trình sáng tạo nội dung, bài học từ Canva có giá trị thực hành: công cụ AI tạo sinh, dù mạnh đến đâu, vẫn cần lớp kiểm duyệt văn hóa do người trong nước thực hiện trước khi phát hành. Thiếu bước đó, chi phí xử lý khủng hoảng truyền thông có thể vượt xa chi phí đầu tư vào đội ngũ thẩm định ngay từ đầu.

Triển vọng dài hạn của Canva tại Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực nhờ nền tảng 6 triệu người dùng sẵn có và mạng lưới hợp tác thương mại điện tử đã thiết lập. Tuy nhiên, niềm tin của cộng đồng sáng tạo đòi hỏi hành động thực chất, không phải tuyên bố, để phục hồi sau sự cố ngay ngày ra mắt.