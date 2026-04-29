TECNO SPARK GO 3 vừa ra mắt có gì?

Cụ thể, thiết kế của SPARK Go 3 gây ấn tượng nhờ thiết kế nguyên khối cùng 3 sắc tùy chọn Đen Thiên Không, Xám Titan và Xanh Ngân Hà. Độ dày thân máy là 8,1mm, cùng bốn cạnh viền được bo tròn mềm mại cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái.

TECNO SPARK GO 3 sẽ có 3 phiên bản màu sắc

Mặt lưng xử lý nhám mờ giúp hạn chế bám vân tay., trong khi các chi tiết như cụm camera, nút bấm vật lý dọc thân máy cũng được sắp đặt tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa.

TECNO SPARK GO 3 cũng được trang bị IP64

Để mang lại sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng, máy cũng được trang bị IP64, giúp bảo vệ máy trước các tình huống bụi xâm nhập và tia nước bắn từ nhiều hướng cũng như khả năng chống sốc tối ưu khi rơi từ độ cao 1,2m.

TECNO SPARK GO 3 có màn hình khá lớn, 6.75inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz

TECNO SPARK Go 3 có màn hình khá lớn, 6.75inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz, cho phép mọi thao tác vuốt chạm, xem video hay lướt mạng xã hội diễn ra mượt mà, phản hồi tức thì. Độ sáng màn hình được tối ưu giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung ngay cả dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Máy sở hữu vi xử lý Unisoc T7250 (4nm) tám nhân

Về hiệu năng, TECNO SPARK Go 3 được trang bị vi xử lý Unisoc T7250 (4nm) tám nhân, thiết kế tiết kiệm điện năng giúp kéo dài thời gian sử dụng. Đi cùng với bộ nhớ RAM 4GB là bộ nhớ trong 128GB, nhờ đó mà SPARK Go 3 đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc và giải trí đa nhiệm.

Viên pin 5.000mAh và sau 4 năm vẫn đạt 80%

Viên pin 5.000mAh cho phép TECNO SPARK Go 3 phát video liên tục đến 11 giờ, đảm bảo năng lượng cả một ngày dài năng suất. Các bài kiểm tra từ phòng thí nghiệm TECNO cho thấy sau 4 năm, tuổi thọ pin của SPARK Go 3 vẫn duy trì mức 80%. Đồng thời cam kết hiệu suất không giật lag dựa trên hệ điều hành Android 15 và cập nhật giao diện HiOS mới nhất.

Hệ thống camera của SPARK Go 3 còn được bảo chứng bởi camera chính 13MP và camera selfie 8MP

Về camera, bên cạnh AI thông minh và trợ lý ảo Ella, hệ thống camera của SPARK Go 3 còn được bảo chứng bởi camera chính 13MP và camera selfie 8MP. Các tính năng chụp ảnh thông minh như chân dung AIGC, Super Night và AI CAM… giúp người dùng thỏa sức sáng tạo trong mọi điều kiện khác nhau..

Có thể nói, sự kết hợp hoàn hảo giữa thuật toán Best Moment và tốc độ màn trập cao giúp máy dễ dàng chụp được những khoảnh khắc đẹp với độ nét, chi tiết trên gương mặt… trung thực và rạng rỡ nhất, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đơn giản và hiệu quả.

Máy cũng được trang bị TECNO AI và trợ lý ảo Ella AI

Ngoài ra, máy cũng được tích hợp trợ lý ảo Ella AI thông minh, hỗ trợ người dùng điều khiển thiết bị và tra cứu thông tin bằng giọng nói một cách tiện lợi.

Dịch thuật trực tiếp bằng hình ảnh, dị2ch thuật song song (167 ngôn ngữ)

Tóm tắt nội dung, tạo văn bản

Giải quyết vấn đề dựa trên hình ảnh

Chỉnh sửa ảnh.

Hai máy TECNO SPARK GO 3 có thể duy trì kết nối mà không cần đến sóng di động

Một điểm nhấn ấn tượng trên mẫu máy phổ thông mới nhất từ TECNO đó chính là khi máy ở trong vùng không có sóng hoặc mạng dữ liệu di động yếu, tính năng Free Link 2.0 sẽ giúp cho việc liên lạc không bị ngắt kết nối đột ngột. Lúc này, 2 thiết bị TECNO có thể thực hiện cuộc gọi hai chiều, gửi và nhận tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại mà không cần đến mạng di động. Khoảng cách hoạt động ở điều kiện môi trường lý tưởng là 1 - 1,5 km.

SPARK Go 3 chính thức lên kệ với 2 phiên bản dung lượng 4GB +64GB và 4GB +128GB

SPARK Go 3 chính thức bán ra tại các hệ thống bán lẻ di động trên toàn quốc cùng các gian hàng thương mại điện tử chính hãng của TECNO Việt Nam từ ngày 28/4 với giá bán lẻ đề nghị 3,690,000 đồng cho phiên bản 4GB + 64GB. Riêng phiên bản 4GB+128GB sẽ được bán đặc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Trong thời gian mở bán người dùng sẽ được tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng, tặng tai nghe Bumble Bee, trả góp 0%.