“Xiaomi không ngừng nỗ lực đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với đông đảo người dùng, qua đó tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh ‘Innovation for everyone’ của thương hiệu. Với REDMI A7 Pro, chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm chuẩn Pro ngay từ phân khúc phổ thông, từng bước thiết lập trải nghiệm mới cho người dùng đại chúng tại Việt Nam.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

REDMI A7 Pro ghi dấu ấn mới ở phân khúc dưới 5 triệu đồng

Cụ thể, REDMI A7 Pro sở hữu màn hình lớn 6,9 inch, mang đến không gian hiển thị rộng rãi cho các nhu cầu giải trí và tác vụ hằng ngày như xem video, đọc tin tức, hay lướt mạng xã hội. Đồng thời trải nghiệm vuốt chạm trở nên mượt mà hơn với tần số quét lên đến 120Hz, trong khi độ sáng tối đa 800 nits giúp đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Ngoài ra, màn hình của REDMI A7 Pro còn được trang bị công nghệ cảm ứng Wet Touch 2.0, cho phép duy trì độ nhạy cảm ứng ngay cả khi tay ướt hoặc trong môi trường ẩm. Kết hợp với bộ ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland cùng công nghệ DC dimming, màn hình của REDMI A7 Pro mang lại trải nghiệm hiển thị dễ chịu và hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

REDMI A7 Pro được hoàn thiện với thân máy mỏng chỉ 8,15mm, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và thuận tiện trong nhiều tình huống sử dụng

Về thiết kế, REDMI A7 Pro được hoàn thiện với thân máy mỏng chỉ 8,15mm, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và thuận tiện trong nhiều tình huống sử dụng. Ngôn ngữ thiết kế tối giản được tạo điểm nhấn bằng cụm camera sở hữu viền ánh kim giúp thiết bị trở nên nổi bật và thu hút.

Với bốn tùy chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên gồm Đen, Xanh Sương mai, Xanh Nhiệt đới và Cam Hoàng hôn, REDMI A7 Pro phù hợp với nhiều phong cách khác nhau của người dùng.

Viên pin 6.000mAh giúp REDMI A7 Pro có thể đáp ứng nhu cầu trong hơn hai ngày sử dụng ở điều kiện thông thường chỉ với một lần sạc. Theo đó, với viên pin này người dùng có thể đàm thoại liên tục của thiết bị lên đến 49 giờ, xem video trong 35 giờ hoặc nghe nhạc trong xuyên suốt 77 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng liên tục trong cả ngày dài.

REDMI A7 Pro cũng được thiết kế với độ bền pin cao, với sau 1.000 chu kỳ sạc vẫn duy trì trên 80% dung lượng gốc, góp phần đảm bảo hiệu suất ổn định và giảm thiểu nhu cầu thay pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Viên pin 6.000mAh giúp REDMI A7 Pro có thể đáp ứng nhu cầu trong hơn hai ngày sử dụng ở điều kiện thông thường

Đáng chú ý, REDMI A7 Pro là thiết bị đầu tiên trong dòng REDMI A được trang bị phiên bản hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 mới nhất, giúp mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và trực quan. Cụ thể, các tính năng AI thông minh như Circle to Search và trợ lý ảo Google Gemini, REDMI A7 Pro giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Hay với Xiaomi HyperIsland, thiết bị hỗ trợ hiển thị thông tin theo ngữ cảnh trong quá trình sử dụng, đồng thời tăng cường khả năng kết nối và đồng bộ với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái, mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch.

REDMI A7 Pro cũng được trang bị vi xử lý tám nhân mạnh mẽ, kết hợp bộ nhớ lưu trữ UFS 2.2, bảo đảm khả năng xử lý ổn định cho các tác vụ hằng ngày như lướt web, xem video hay sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Hệ thống camera kép 13MP hỗ trợ AI có thể đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, cho ra những bức ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ngoài ra, công nghệ HDR+ giúp cân bằng sáng, giữ lại chi tiết tốt hơn trong các khung hình có độ tương phản cao.

Camera trước 8MP đi kèm các chế độ làm đẹp, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc selfie một cách tự nhiên. Trong điều kiện thiếu sáng, chế độ chụp đêm trên camera trước và sau giúp cải thiện độ chi tiết và giảm thiểu tình trạng nhiễu, mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét.

Ở phân khúc dưới 5 triệu đồng, Xiaomi vẫn trang bị cho REDMI A7 Pro những công cụ chỉnh sửa ảnh có bản, ví dụ như tính năng AI Sky, cho phép thiết bị tự động tối ưu hoá bầu trời trong ảnh, mang đến những khung hình ấn tượng ngay cả trong điều kiện thời tiết chưa lý tưởng. Hay Document Mode biến camera thành một máy quét di động, giúp người dùng dễ dàng số hóa hóa đơn, ghi chú hoặc tài liệu ngay trong quá trình di chuyển.

Máy được bán ra với bốn màu sắc gồm Đen, Xanh Sương mai, Xanh Nhiệt đới, Cam Hoàng hôn

REDMI A7 Pro chính thức mở bán tại tất cả các kênh phân phối và đại lý bán lẻ từ hôm nay, 10/4 với bốn tùy chọn màu sắc gồm Đen, Xanh Sương mai, Xanh Nhiệt đới, Cam Hoàng hôn, cùng hai phiên bản bộ nhớ. Bao gồm;

REDMI A7 Pro, phiên bản 4GB+64GB (đặc quyền tại Thế Giới Di Động) có giá chính thức 4.190.000 đồng

REDMI A7 Pro, phiên bản 4GB+128GB có giá chính thức 4.490.000 đồng

* Trong giai đoạn mở bán, khách hàng sẽ nhận được giảm ngay 200.000 hoặc voucher mua sắm trị giá 250.000 đồng, chương trình trả góp 0% thời hạn 4 tháng, với mức trả trước 0%.

** Ngoài ra, REDMI A7 Pro cũng được áp dụng chương trình bảo hành chính hãng đến 18 tháng, và đặc quyền 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.