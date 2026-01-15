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REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:44 | 15/01/2026
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Không chỉ ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng smartphone dẫn đầu phân khúc tầm trung cùng Đại sứ thương hiệu Chi Pu, dòng sản phẩm REDMI Note 15 Series còn mang đến những nâng cấp vượt trội như chuẩn độ bền REDMI Titan, camera AI 200MP và hiệu năng dẫn đầu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của người dùng tại Việt Nam.
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REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Đại sứ thương hiệu Chi Pu

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “REDMI Note 15 Series đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về độ bền smartphone, thiết lập chuẩn bền bỉ mới cho phân khúc tầm trung. Tiếp nối thành công của thế hệ tiền nhiệm, REDMI Note 15 Series thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc phổ cập các tiêu chuẩn và công nghệ cao cấp đến đông đảo người dùng.”

REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam

Cụ thể, lần đầu tiên một thế hệ REDMI Note được ghi nhận đạt chuẩn độ bền REDMI Titan. Chuẩn độ bền này được xây dựng đồng bộ từ cấu trúc bên trong đến vật liệu hoàn thiện bên ngoài, tập trung vào khả năng kháng nước, kháng bụi, chống rơi va đập và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài, những yếu tố thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone cao cấp.

REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series là dòng REDMI Note đầu tiên được ghi nhận đạt chuẩn độ bền REDMI Titan

Đặc biệt, ở các phiên bản cao cấp nhất của dòng REDMI Note 15 Series, thiết bị được trang bị đồng thời 4 chuẩn kháng bụi và nước là IP66, IP68, IP69 và IP69K, giúp smartphone hoạt động ổn định trong nhiều tình huống sử dụng hằng ngày như mưa lớn, môi trường ẩm ướt hoặc khi vô tình tiếp xúc với nước. Sản phẩm cũng đã vượt qua các bài kiểm nghiệm kháng nước ở độ sâu 2m trong thời gian lên đến 24 giờ, đồng thời đạt chứng nhận TÜV SÜD Smartphone Water-resistant Endurance.

Bên cạnh đó, REDMI Note 15 Series còn đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao, bảo chứng cho khả năng chống rơi vỡ, chịu lực nén và chống cong vênh trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. nNhờ đó mà thiết bị có thể chịu được các cú rơi với độ cao lên đến 2,5m, bao hàm hầu hết những tình huống rơi rớt thường gặp trong quá trình sử dụng thực tế.

REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngoài 4 chuẩn kháng bụi và nước là IP66, IP68, IP69 và IP69K, Redmi Note 15 Series cũng đã vượt qua các bài kiểm nghiệm kháng nước ở độ sâu 2m trong thời gian lên đến 24 giờ, đồng thời đạt chứng nhận TÜV SÜD Smartphone Water-resistant Endurance.

Về cấu trúc tổng thể, REDMI Note 15 Series được thiết kế toàn diện, với bo mạch chủ được bảo vệ chắc chắn, khung máy được gia cố kỹ lưỡng và các điểm hấp thụ lực được tăng cường nhằm hạn chế hư hỏng khi xảy ra va đập. Mặt trước của thiết bị được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hằng ngày, trong khi mặt lưng được thiết kế để cải thiện khả năng hấp thụ lực, góp phần nâng cao độ bền tổng thể của sản phẩm.

Ngoài sự bền bỉ của REDMI Note 15 Series, thì Xiaomi còn trang bị hệ thống viên pin lớn và công nghệ sạc nhanh công nghệ Xiaomi HyperCharge, cho phép sạc đầy pin trong thời gian ngắn. Cụ thể, hầu hết các sản phẩm của REDMI Note 15 Series được trang bị những viên pin dung lượng lớn, lên đến 6580mAh, riêng REDMI Note 15 Pro+ 5G được hỗ trợ sạc nhanh 100W với Hệ thống quản lý pin Xiaomi Surge giúp tăng cường tuổi thọ pin, tốc độ sạc và sự an toàn đối với người dùng.

Bộ 5 thiết bị còn đạt chứng nhận TÜV SÜD cho độ bền viên pin. Cụ thể, sau 2.000 chu kỳ nạp xả, tương đương 6 năm sử dụng, viên pin của REDMI Note 15 vẫn giữ được ít nhất 80% dung lượng gốc. Ngoài ra, REDMI Note 15 Series hỗ trợ sạc ngược với công suất lên đến 22,5W, cho phép chia sẻ năng lượng với các thiết bị khác khi cần thiết.

REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series cũng được trang bị camera chính thế hệ mới với độ phân giải lên đến 200MP, cho khả năng ghi lại hình ảnh có độ chi tiết cực cao và rõ nét, ngay cả khi phóng to hoặc cắt khung hình

REDMI Note 15 Series cũng được trang bị camera chính thế hệ mới với độ phân giải lên đến 200MP, cho khả năng ghi lại hình ảnh có độ chi tiết cực cao và rõ nét, ngay cả khi phóng to hoặc cắt khung hình. Đồng thời cảm biến ISOCELL HPE thế hệ mới sở hữu kích thước lớn, kết hợp công nghệ gộp điểm ảnh giúp nâng tầm khả năng thu sáng và giữ chi tiết trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Hệ thống camera trên REDMI Note 15 Series hỗ trợ nhiều tiêu cự trong cùng một ống kính, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa các góc chụp quen thuộc, đồng thời duy trì độ sắc nét và màu sắc ổn định. Các mức zoom 2x và 4x được tối ưu để mang lại chất lượng tương đương zoom quang học, giúp ghi lại chủ thể ở khoảng cách xa một cách rõ ràng và chân thật.

Camera 200MP trên REDMI Note 15 Series còn có khả năng quay video 4K và các tính năng ghi hình linh hoạt, phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung và chia sẻ trên mạng xã hội. Hệ thống xử lý hình ảnh và các công cụ AI được tích hợp giúp người dùng dễ dàng có được hình ảnh và video chất lượng cao trong quá trình sử dụng hằng ngày.

REDMI Note 15 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam
REDMI Note 15 Series được trang bị các nền tảng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm và MediaTek.

REDMI Note 15 Series được trang bị các nền tảng vi xử lý thế hệ mới từ Qualcomm và MediaTek. Theo đó, Cụ thể, REDMI Note 15 Pro+ 5G sử dụng Snapdragon 7s Gen 4 (4nm), mang lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tối ưu năng lượng hiệu quả cho các tác vụ đa nhiệm, giải trí và chơi game. Trong khi đó, REDMI Note 15 Pro 5G được trang bị MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4nm), đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hằng ngày với khả năng vận hành mượt mà và ổn định lâu dài. Đáng chú ý, phiên bản REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi Xiaomi IceLoop và nền tảng AI toàn diện từ Xiaomi HyperAI, mang lại trải nghiệm hiệu năng và hiệu suất sử dụng vượt trội trong mọi tác vụ từ học tập, làm việc đến giải trí.

Người dùng yêu thích REDMI Note 15 Series có thể lựa chọn nhiều cấu hình khác nhau, RAM tối đa có thể lên đến 12 GB, kết hợp bộ nhớ trong dung lượng lớn, giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định theo thời gian và đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao của người dùng.

Màn hình của REDMI Note 15 Series cũng rất ấn tượng với REDMI Note 15, REDMI Note 15 5G và REDMI Note 15 Pro được trang bị màn hình 6,77 inch FHD+ với độ sáng tối đa lên đến 3200 nit. Riêng bộ đôi phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, hỗ trợ chuẩn HDR10+ và Dolby Vision, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét vượt bậc.

REDMI Note 15 Series
REDMI Note 15 Pro+ 5G_Nâu Mocha(7)
REDMI Note 15 Pro+ 5G_Nâu Mocha(7)

REDMI Note 15 Pro+ 5G là dòng sản phẩm cao cấp nhất của REDMI Note 15 Series với 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Nâu mocha cùng bộ nhớ 12+256GB có giá bán chính thức là 12.990.000 đồng.

REDMI Note 15 Series
REDMI Note 15 Pro 5G
REDMI Note 15 Pro 5G

REDMI Note 15 Pro 5G cs 4 lựa chọn màu sắc là Đen, Xanh băng, Xám titan, Tím khói cùng 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+512GB, có giá lần lượt là 10.490.000 đồng và 12.490.000 đồng.

REDMI Note 15 Series
REDMI Note 15 Pro
REDMI Note 15 Pro

REDMI Note 15 Pro (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Xám titan), với 2 phiên bản bộ nhớ 8+256GB, 12+256GB có giá lần lượt là 8.990.000 đồng và 10.090.000 đồng.

REDMI Note 15 Series
REDMI Note 15 5G
REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15 5G (gồm 3 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói), với 2 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 7.490.000 đồng và 8.290.000 đồng.

REDMI Note 15 Series
REDMI Note 15
REDMI Note 15

REDMI Note 15 (gồm 4 lựa chọn màu sắc Đen, Xanh băng, Tím khói, Xanh lục), với 3 phiên bản bộ nhớ 6+128GB, 8+128GB, 8+256GB có giá lần lượt là 5.990.000 đồng, 6.490.000 đồng và 7.090.000 đồng.

REDMI Note 15 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 16/1/2026. Trong giai đoạn mở bán từ nay đến 28/02/2026, khách hàng sẽ nhận được loạt ưu đãi đặc biệt lên đến 5 triệu đồng, bao gồm:

Tặng ngay loa Xiaomi trị giá 1.270.000 đồng

Áp dụng trả chậm 0%, trả trước 0 đồng

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2 triệu đồng

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách hậu mãi vượt trội, gồm:

** Đối với khách hàng mua sản phẩm từ nay đến 28/02/2026 sẽ được áp dụng bảo hành thiết bị trong vòng 2 năm và bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 2 năm. Riêng 2 phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được bảo hành thêm lỗi vào nước trong vòng 2 năm và bảo hành pin lên đến 4 năm.

Khách hàng mua sản phẩm từ 01/3/2026 - 31/8/2026 sẽ được áp dụng chế độ bảo hành 18 tháng. Riêng 2 phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G được bảo hành thêm lỗi vào nước, rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 1 năm. REDMI Note 15 Pro bảo hành thêm rơi vỡ màn hình hoặc mặt lưng trong vòng 1 năm.

Xiaomi Redmi Note REDMI Note15 Series smartphone tầm trung smartphone cận cao cấp

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 29,614 29,638 31,000
JPY 158.78 159.07 168.4
GBP 34,293 34,386 35,514
AUD 17,890 17,955 18,609
CAD 18,275 18,334 18,975
CHF 32,249 32,349 33,241
SGD 20,003 20,065 20,820
CNY - 3,814 3,954
HKD 3,300 3,310 3,442
KRW 15.79 16.47 17.89
THB 756.99 766.34 819.12
NZD 14,612 14,748 15,159
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