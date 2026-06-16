Mẫu loa mini hướng tới nhu cầu giải trí ngoài trời với thiết kế nhỏ gọn

Xiaomi Speaker C dự kiến được mở bán từ ngày 31/5, tập trung vào nhóm người dùng thường xuyên mang loa ra ngoài trời nhờ thiết kế gọn nhẹ, khả năng chống nước và nhiều tính năng kết nối.

Về thiết kế, Xiaomi Speaker C sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu cam và dây đeo bằng vật liệu đàn hồi. Phần đáy loa được tích hợp hệ thống đèn LED dạng vòng với nhiều chế độ hiển thị khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn chế độ sáng liên tục, hiệu ứng chuyển động hoặc đồng bộ ánh sáng theo nhịp điệu âm nhạc.

Xiaomi Speaker C

Xiaomi Speaker C sở hữu kích thước 63,4 x 69,5 x 201,1 mm cùng trọng lượng 415 g, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm hoặc mang theo trong các chuyến đi. Thiết bị được trang bị một củ loa toàn dải công suất 18 W, kết hợp cùng hai màng cộng hưởng thụ động nhằm tăng cường âm trầm và cải thiện trải nghiệm nghe nhạc.

Theo công bố từ Xiaomi, loa đáp ứng dải tần từ 75 Hz đến 20 kHz, đồng thời duy trì độ nhiễu nền ở mức từ 95 dB trở lên. Thông số này giúp thiết bị tái tạo âm thanh rõ ràng hơn trong nhiều môi trường sử dụng, đặc biệt khi người dùng nghe nhạc ở mức âm lượng trung bình.

Xiaomi Speaker C đáp ứng dải tần từ 75 Hz đến 20 kHz

Kết nối linh hoạt, hỗ trợ ghép nối hàng loạt

Một trong những điểm đáng chú ý trên Xiaomi Speaker C là khả năng kết nối không dây thế hệ mới. Loa hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 6.0, được hãng giới thiệu với ưu điểm giảm độ trễ, tăng tính ổn định và mở rộng phạm vi hoạt động lên khoảng 25 m trong điều kiện phù hợp.

Không chỉ hoạt động độc lập, Xiaomi Speaker C còn cho phép liên kết nhiều thiết bị tương thích. Người dùng có thể ghép nối tối đa 100 loa cùng lúc để phát chung một nội dung âm thanh và đồng bộ hiệu ứng ánh sáng. Tính năng này hướng đến các buổi tụ tập ngoài trời hoặc không gian cần nhiều nguồn phát âm thanh.

Xiaomi Speaker C hỗ trợ chế độ ghép đôi hai loa

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ chế độ ghép đôi hai loa để tạo hiệu ứng âm thanh nổi trái - phải. Cách kết nối này giúp mở rộng không gian âm thanh, phù hợp với nhu cầu xem phim, nghe nhạc hoặc tổ chức các hoạt động giải trí tại nhà.

Xiaomi cũng trang bị cho mẫu loa mới khả năng chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68. Nhờ đó, thiết bị có thể sử dụng trong nhiều điều kiện ngoài trời mà không cần lo ngại về bụi bẩn hoặc nước theo tiêu chuẩn bảo vệ của hãng.

Xiaomi Speaker C sở hữu khả năng chống bụi và chống nước đạt chuẩn IP68

Loa sử dụng viên pin dung lượng 2.600 mAh, cho thời gian hoạt động tối đa 14 giờ trong điều kiện âm lượng khoảng 40% và tắt hiệu ứng đèn. Khi bật toàn bộ tính năng chiếu sáng, thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng.

Với mức giá phổ thông, Xiaomi Speaker C được định vị trong phân khúc loa di động giá rẻ nhưng vẫn tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Sản phẩm tiếp tục cho thấy hướng đi của Xiaomi trong việc mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh, từ đồ gia dụng đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân.