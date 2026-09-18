Ngoài ra LG cũng trang bị cho mẫu loa tiệc tùng đậm chất AI này công suất lên đến 220W khi cắm điện, 160W khi dùng pin và thời lượng pin lên đến 25 giờ.

Nói về thiết kế của LG xboom Stage 501, LG tự hào mang đến chứng nhận tại lễ trao giải Red Dot Design Award 2026 và iF Design Award 2026.

Và hôm nay, mẫu loa này đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

“LG luôn nỗ lực đưa những công nghệ mới vào các trải nghiệm giải trí gần gũi với người dùng. Với LG xboom Stage 501, AI mang đến cách tiếp cận mới cho việc thưởng thức và tương tác với âm nhạc, để người dùng tự do tận hưởng những cuộc vui theo cách riêng.” Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Theo LG, LG xboom Stage 501 không chỉ mang đến một cách mới để thưởng thức âm nhạc, mà còn biến mỗi bài hát thành điểm khởi đầu cho những khoảnh khắc kết nối. Từ nghe nhạc đến karaoke, từ những màn trình diễn solo đến những cuộc vui cùng bạn bè và gia đình, AI giúp đơn giản hóa trải nghiệm để người dùng tập trung vào âm nhạc và tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau.

AI Karaoke Master cùng AI Vocal Remover đưa mọi bài hát yêu thích vào trải nghiệm karaoke trên LG xboom Stage 501

Về trải nghiệm AI Karaoke Master, nhờ khả năng biến bất kỳ ca khúc yêu thích nào thành một bản karaoke thực thụ mà không cần tìm kiếm các phiên bản beat có sẵn. Tính năng AI Vocal Remover sử dụng trí tuệ nhân tạo để tách bỏ giọng hát ra khỏi bản thu gốc, tạo nên lớp nhạc nền chuẩn xác để người dùng thoải mái thể hiện.

Bên cạnh đó, tính năng Key Changer hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt tone bài hát cho phù hợp với tông giọng riêng của từng người, tạo sự thoải mái tối đa dù đang trình diễn cá nhân hay hòa giọng cùng bạn bè và người thân. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện các tinh chỉnh này trực tiếp ngay trên mặt loa hoặc thông qua ứng dụng ThinQ, từ đó chủ động biến mọi giai điệu quen thuộc thành một trải nghiệm ca hát cá nhân hóa cho từng cuộc vui.

AI trên LG xboom Stage 501 còn tự động tối ưu toàn bộ trải nghiệm âm thanh và ánh sáng dựa trên nội dung phát cũng như môi trường thực tế

Không dừng lại ở đó, AI trên LG xboom Stage 501 còn tự động tối ưu toàn bộ trải nghiệm âm thanh và ánh sáng dựa trên nội dung phát cũng như môi trường thực tế. AI Sound có khả năng tự động điều chỉnh âm thanh phù hợp với từng thể loại nội dung, trong khi Space Calibration Pro tối ưu âm thanh để phù hợp với từng không gian sử dụng. Nhằm gia tăng thị giác, AI Lighting sẽ tự động đồng bộ các hiệu ứng ánh sáng theo từng nhịp điệu của bài hát.

Toàn bộ hệ thống âm thanh của thiết bị được tinh chỉnh trực tiếp bởi nghệ sĩ will.i.am, kết hợp cùng các linh kiện âm học cao cấp phát triển bởi Peerless, mang lại chất âm trong trẻo, cân bằng cùng dải bass vô cùng uy lực.

Âm thanh được tinh chỉnh bởi will.i.am, kết hợp AI Sound thích ứng và AI Lighting đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc

Đồng thời, thông qua ứng dụng ThinQ, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách điều chỉnh thủ công hoặc chọn chế độ AI tự động, giảm bớt các thao tác thiết lập và tập trung vào việc thưởng thức âm nhạc.

Và để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí liên tục của mọi bữa tiệc, LG xboom Stage 501 còn được trang bị công suất lên đến 220W khi kết nối nguồn điện trực tiếp và 160W khi vận hành bằng pin. Nguồn năng lượng dồi dào này mang đến âm thanh mạnh mẽ cho nhiều không gian, từ những buổi tụ họp tại nhà đến các hoạt động ngoài trời.

Thiết bị cũng sở hữu thời lượng pin liên tục lên đến 25 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí xuyên suốt trong thời gian dài. Đặc biệt, thiết kế viên pin có thể tháo rời và thay thế dễ dàng giúp duy trì cuộc vui một cách linh hoạt mà không bị gián đoạn hay phụ thuộc vào vị trí cắm điện.

Thiết kế PA-style cùng hệ thống tay cầm đôi (dual handle) chắc chắn, giúp dễ dàng di chuyển và linh hoạt bố trí trong nhiều không gian

Để thuận tiện trong quá trình sử dụng LG xboom Stage 501 cũng được trang bị hệ thống tay cầm đôi (dual handle) chắc chắn, giúp người dùng dễ dàng di chuyển loa giữa các không gian khác nhau. Thiết bị cũng được hỗ trợ kết nối Bluetooth mượt mà với các thiết bị di động, đồng thời cho phép bố trí đa dạng theo nhiều tư thế như đặt đứng, đặt ngang, đặt nghiêng hoặc gắn lên chân loa chuyên dụng tùy theo từng bối cảnh sử dụng.

Sự kết hợp giữa hệ thống đèn Dual-bar LED, hiệu ứng chớp Strobe và đèn viền Accent lighting tạo nên trải nghiệm ánh sáng đa lớp rực rỡ, tiếp thêm năng lượng cho mọi buổi tụ họp.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng, thiết kế của xboom Stage 501 đã xuất sắc nhận được hai giải thưởng danh giá Red Dot Design Award 2026 và iF Design Award 2026, khẳng định nỗ lực của LG trong việc kết hợp tính thẩm mỹ và công năng.

Sản phẩm đã chính thức được phân phối tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm được phân phối tại website chính thức của LG và hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất 13.000.000 đồng.

Chi tiết xem thêm tại https://www.lg.com/vn/dan-am-thanh/loa-bluetooth/stage501/