Tại thị trường Việt Nam, bộ ba mẫu loa xboom AI mới bao gồm xboom AI Grab, xboom AI Bounce, và xboom AI Stage 301vừa được LG giới thiệu đến người dùng đều được thiết kế hiện đại, khả năng chống nước tối ưu và đặc biệt là được trang bị công nghệ AI với khả năng tự động kết nối và điều chỉnh âm thanh thông qua ứng dụng ThinQ vô cùng tiện ích.

Hãy cùng Điện tử & Ứng dụng tìm hiểu chi tiết hơn về 3 mẫu loa xboom mới nhất nhà LG.

LG xboom AI: Gọn - Bền - Chắc

Nhỏ - Tài - Xinh

Không chỉ xboom AI Grab, em út trong gia đình xboom AI series mới có thiết kế nhỏ gọn, mà ngay cả ‘người em thứ’ xboom AI Bounce và anh cả xboom AI Stage 301 cũng đều có thiết kế nhỏ gọn so với các mẫu loa cùng phân khúc trên thị trường.

LG xboom Grab

Cụ thể xboom AI Grab có kích thước chỉ 211.0 x 71.6 x 70.0 mm và trọng lượng chỉ hơn 1kg tí xíu, điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể cầm xboom AI Grab trong lòng bàn tay, cho vào balo hoặc túi xách và mang theo bên mình dễ dàng.

Để thích hợp trong mọi chuyến du ngoạn, LG cũng trang bị cho xboom AI Grab dây đeo có độ dài linh hoạt để bạn có thể ‘tòng teng’ xboom Grab bên hông, trên balo hay trên giá để nước của chiếc xe đạp, và thậm chí là ngay trên ghế cắm trại,... Và đặc biệt khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP67 mang đến cho xboom AI Grab độ bền chuẩn quân đội mà không phải mẫu loa nào trong tầm giá cũng có được.

LG xboom Bounce

Trong khi đó, người em thứ xboom AI Bounce được đánh giá là có ngoại hình ‘điển trai’ hơn cả khi sở hữu thiết kế thời trang với những đường nét sắc sảo và hiện đại. Nếu như em út xboom AI Grab có thân hình nhỏ gọn thì xboom AI Bounce lại rất vừa vặn ở mọi không gian mà nó hiện diện, từ không gian nội thất trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp cho đến một không gian ngoài trời lãng mạn hay bên hồ bơi với khung cảnh nên thơ trữ tình… Những vòng tròn nhấp nháy ánh đèn LED như bừng sáng khi xboom AI Bounce được bật lên.

LG cũng rất biết cách ‘chiều lòng người’ khi trang bị cho xboom Bounce một thiết kế gọn gàng (chỉ 272 x 103 x 88 mm và trọng lượng cũng chỉ 2,04kg). Với thiết kế này xboom Bounce có thể dễ dàng nằm gọn trong balo, vali du lịch hay thậm chí là túi xách tay để đồng hành trong mọi chuyến đi. Dây đeo chắc chắn đi kèm cùng khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP67 giúp cho xboom Bounce dễ dàng vượt qua các thử thách để đạt tiêu chuẩn quân đội 810H. Thời lượng pin lên đến 30 giờ của xboom Bounce cũng thật sự đáng nể, giúp người dùng có thể sử dụng trọn vẹn những chuyến du lịch ngắn ngày mà không cần phải quan tâm đến việc nơi đó có điện hay không.

LG xboom Stage 301

Khác với hai người em xboom AI Grab và xboom AI Bounce, người anh cả xboom AI Stage 301 có thân hình ‘vạm vỡ’ hơn nhưng cũng không kém phần thu hút nhờ công suất mạnh mẽ lên đến 120w, sẵn sàng biến mọi không gian trở thành sân khấu thu nhỏ.

Một điểm thú vị là thiết kế của xboom AI Stage 301 rất linh hoạt, vì thế người dùng có thể đặt phẳng, nằm nghiêng về phía sau hay gắn với chân đế… xboom Stage 301 vẫn hiện diện một cách uy lực và mạnh mẽ.

Khả năng kháng bụi và nước chuẩn IPX4 cùng viên pin cho thời lượng phát nhạc liên tục lên đến 11 giờ là một điểm cộng khác của xboom AI Stage 301. So với hai người em thì thời lượng pin của xboom AI Stage 301 có phần hạn chế, nhưng nếu so với ‘công lực’ 120w thì đây lại là một con số đáng ngưỡng mộ. Và để cuộc vui luôn trọn vẹn, LG cũng đã trang bị cho xboom AI Stage 301 khả năng thay pin linh hoạt, sẵn sàng tiếp nạp nhiên liệu và đồng hành người dùng trong mọi cuộc vui mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Người dùng có thể kết nối 3 loa LG xboom AI với nhau hoặc với các loa xboom khác để tạo nên hệ thống âm thanh mạnh mẽ

Linh hoạt - Tự động - Mượt mà

Một trong những điểm vượt trội nhất của LG xboom AI Series lần này đó chính là tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giúp mang đến trải nghiệm nghe vượt trội. Cụ thể, cả 3 loa di động được ra mắt lần này đều có khả năng phân tích nội dung đang phát và tự động điều chỉnh chế độ âm thanh phù hợp thông qua AI Sound.

Tính năng AI Lighting đồng bộ với hệ thống đèn của loa giúp “hòa nhịp” với âm nhạc một cách tự nhiên nhất để mang đến không gian giải trí sống động mà không cần tới bất cứ sự trợ giúp nào từ người dùng. Trong khi đó, AI Calibration cũng giúp loa nhận diện tốt môi trường xung quanh, để từ đó tối ưu để âm thanh phù hợp với không gian trong nhà hoặc ngoài trời.

Thế hệ loa xboom AI có khả năng kết nối và phát đồng bộ mượt mà thông qua công nghệ LE Audio Auracast

Một trong những điểm cộng vô cùng đáng giá của thế hệ loa xboom AI đó là khả năng kết nối và phát đồng bộ mượt mà thông qua công nghệ LE Audio Auracast. Theo đó, người dùng có thể ghép nối hay hay nhiều loa xboom lại với nhau qua Auracast chỉ bằng một nút bấm chuyên dụng mà không cần tới sự hiện diện của sóng Wifi hay Bluetooth. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể setup một không gian âm nhạc ở bất cứ đâu mà không cần nơi đó phải có điện hoặc sóng Wifi. Đây chính là sự vượt trội của dòng loa di động xboom AI mà không phải dòng loa di động nào cũng có được.

Tự do, linh hoạt, mượt mà chính là điều mà LG đã mang đến cho người dùng xboom AI 2025.

LG xboom AI không chỉ có thiết kế nhỏ gọn, khả năng kháng bụi và nước tối ưu cùng với công nghệ LE Audio Auracast giúp kết nối mượt mà để tạo thành một hệ thống âm thanh hoành tráng

Trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cùng will.i.am

Không chỉ có thiết kế nhỏ gọn, khả năng kháng bụi và nước tối ưu cùng với công nghệ LE Audio Auracast giúp kết nối mượt mà để tạo thành một hệ thống âm thanh hoành tráng ở thế hệ loa LG xboom AI năm nay LG còn ghi dấu sự hợp tác giữa LG và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh will.i.am với vai trò kỹ sư.

Thành quả này đã mang đến cho dải sản phẩm năm nay 9 giải thưởng Grammy nhờ chất âm cân bằng và trầm ấm hơn so với các thế hệ xboom trước đó mà vẫn không làm mất đi nét đặc trưng vốn có.

dù có thiết kế rất nhỏ gọn nhưng xboom AI Grab và xboom AI Bounce sẵn sàng ‘lấp đầy đam mê âm nhạc’ của bạn

Nhờ vậy mà dù có thiết kế rất nhỏ gọn nhưng xboom AI Grab sẵn sàng ‘lấp đầy đam mê âm nhạc’ của bạn nhờ loa tweeter vòm cùng hai tản nhiệt thụ động bên hông để tăng cường âm bass, giúp cho âm bass mạnh mẽ với âm thanh lớn và rõ ràng. Trong khi đó, xboom Bounce với loa tweeter vòm kép (xử lý dải tần cao) và loa woofer dạng thanh (xử lý dải tần thấp) giúp thiết bị mang đến chất âm mạnh mẽ hơn hẳn so với một chiếc loa di động thông thường.

xboom AI Stage 301 với kích thước loa siêu trầm 6,5 inch và hai loa trung 2,5inch mang đến chất âm sống động

Trong khi người anh cả xboom AI Stage 301 với kích thước loa siêu trầm 6,5 inch và hai loa trung 2,5inch mang đến chất âm sống động, sâu và rộng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi biểu diễn đường phố, karaoke hay bữa tiệc ngoài trời cùng đám bạn.

Không chỉ tham gia vào quá trình tinh chỉnh chất lượng âm thanh, phong cách nghệ thuật độc đáo của will.i.am cũng hiện diện trên từng đường nét thiết kế của dòng sản phẩm này.

LG xboom AI còn có mức giá vô cùng hợp lý

Nhỏ gọn, bền bỉ và chất âm vượt trội cùng khả năng kết nối mượt mà, bộ 3 loa xboom AI 2025 trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng nhất trong từng phân khúc.