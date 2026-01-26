Tai nghe Realme Buds Air8 ra mắt: Tai nghe chống ồn 55 dB, thời lượng pin lên đến 58 giờ

Tai nghe realme Buds Air8

Thuộc phân khúc phổ thông, realme Buds Air8 vẫn được trang bị hàng loạt tính năng vốn thường xuất hiện trên các mẫu tai nghe cao cấp.

Nổi bật là công nghệ chống ồn chủ động (ANC) với độ sâu lên tới 55 dB, hỗ trợ dải tần rộng 5.000 Hz, tập trung triệt tiêu các tạp âm tần số thấp thường gặp trong môi trường đô thị. Hệ thống 6 micro đi kèm giúp cải thiện chất lượng đàm thoại và hạn chế tiếng gió khi sử dụng ngoài trời.

realme Buds Air8 sử dụng cấu trúc driver kép

Về chất lượng âm thanh, realme Buds Air8 sử dụng cấu trúc driver kép gồm một củ loa 11 mm và một củ loa 6 mm. Thiết bị hỗ trợ codec LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, cho phép truyền tải âm thanh có độ phân giải cao hơn so với các codec phổ biến trên tai nghe giá rẻ. Ngoài ra, chế độ độ trễ thấp 45 ms giúp sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và giải trí.

realme cũng tích hợp một số tính năng AI, trong đó có dịch hội thoại theo thời gian thực và hỗ trợ giao tiếp trực diện, hướng đến người dùng thường xuyên làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ. Hiệu quả thực tế của các tính năng này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tai nghe realme Buds Air8 có 3 tùy chọn màu sắc cơ bản

Thời lượng pin là điểm nhấn khác của Buds Air8. Khi tắt ANC, tổng thời gian sử dụng của tai nghe kèm hộp sạc có thể đạt tối đa 58 giờ; ngay cả khi bật chống ồn, thiết bị vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều ngày liên tục. Bên cạnh đó, chuẩn kháng bụi và nước IP55 giúp tai nghe phù hợp với các hoạt động ngoài trời và tập luyện thể thao.

Với mức giá dễ tiếp cận cùng loạt trang bị đáng chú ý, realme Buds Air8 cho thấy xu hướng các tính năng âm thanh cao cấp đang dần trở nên phổ biến hơn ở phân khúc tai nghe không dây giá rẻ, tạo thêm nhiều lựa chọn hơn cho người dùng phổ thông.